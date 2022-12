Kantokorpi on kirjoittanut kirjakritiikkejä Helsingin Sanomiin 2000-luvun alusta lähtien.

Nuoren Voiman Liitto on myöntänyt Nuori Voima -palkinnon Mervi Kantokorvelle elämäntyöstä kirjallisuuskriitikkona. Vuodesta 1993 lähtien jaettu tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain ansioituneesta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintosumma on 500 euroa.

Mervi Kantokorpi on kirjallisuuskriitikko, vapaa kirjoittaja ja kirjallisuusalan vaikuttaja. Vuonna 2010 HS:n Esa Mäkinen teki verkostoanalyysin kirjamaailman vallankäyttäjistä ja kutsui Kantokorpea sen perusteella ”kirjamaailman vaikutusvaltaisimmaksi henkilöksi”.

Kantokorpi alkoi kirjoittaa opintojensa ohella kritiikkejä 1980-luvun alussa, ja hän on kirjoittanut kirjakritiikkejä Helsingin Sanomiin 2000-luvun alusta lähtien.

“Pitkäjänteisellä kriitikontyöllään Helsingin Sanomissa Kantokorpi on pitänyt uuden kirjallisuuden puolta. Hän on laatinut harkittuja, oivaltavia ja kirjallisesti ansiokkaita arvosteluja, joita on ilo lukea. Kantokorpi on myös johdonmukaisesti toiminut tasa-arvon puolesta kirjallisuuskentällä”, perusteluissa kerrotaan.

“Kantokorven kriitikontyö on tuonut herkkävireisellä, huolellisella ja tarkalla tavalla 2000-luvun suomalaisen kirjallisuuden poetiikkojen monimuotoisuutta näkyväksi valtamedian ytimessä. Monet monimuotoistuneen ja monimuotoistuvan kirjallisuutemme ilmiöistä ja tekijöistä ovat saaneet ensimmäisen ymmärtävän ja kriittisen mediatilansa Kantokorven ansiosta.”

Kantokorpi on toiminut myös kotimaisen kirjallisuuden tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa, sekä taidehallinnossa kirjallisuustoimikunnassa. Hän on ollut mukana muun muassa Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon, Kalevi Jäntin palkinnon ja Runeberg-palkinnon raadeissa. Vuonna 2003 hän valitsi kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajan.

Nuori Voima -lehden avustajapalkinnot myönnettiin tänä vuonna Niina Holmille ja Carlos Lievoselle. Avustajapalkintoa on jaettu vuodesta 1997 lähtien, ja sen arvo on yhteensä 1 000 euroa.

Nuoren Voiman säätiön vuoden 2022 apurahat myönnettiin Elina Airiolle, Atte Koskiselle ja Sini Silverille. Apurahaa haki tänä vuonna 80 henkilöä. Apurahan suuruus on yhteensä 6 000 euroa.