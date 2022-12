Matissen kuuluisa teos ei kiinnostanut ensin ketään, nyt sen ympärille on rakennettu harvinainen näyttely.

Henri Matisse ikuisti teokseensa Punainen ateljee (The Red Studio, 1911) seitsemän omaa maalaustaan, kolme veistosta ja yhden keramiikkaesineen. Maalauksista kuusi on yhä olemassa ja nähtävissä helmikuun lopulle näyttelyssä Kööpenhaminassa.

Mitat: 1,81 x 2,19 metriä. Väri: venetsianpunainen. Ikä: 111 vuotta. Tekijä: Matisse, Henri. Vakituinen asuinpaikka: New York. Tällä hetkellä matkoilla kohteessa Kööpenhamina.

Siinä pähkinänkuoressa erään modernismin ajan keskeisen teoksen tiedot. Tuo maalaus, The Red Studio (alk. Panneau, rouge) kuvaa Matissen ateljeeta, jossa on toistakymmentä hänen omaa teostaan. Ne on nyt hämmästyttävällä tavalla saatu yhteen, ensi kerran sitten ateljeeaikojen.

Punainen ateljee oli ensin syrjitty, mutta päätyi monien vaiheiden jälkeen merkkiteoksena New Yorkin modernin taiteen museon MoMAn kokoelmiin vuonna 1949. Sieltä se ei olekaan saapumisensa jälkeen liikahtanut juuri minnekään.

Paitsi nyt.

Poikkeuksellisten turvatoimien saattelemana Punaisena ateljeena suomeksi tunnettu teos ilmaantui syksyllä visiitille Kööpenhaminaan, Tanskan valtion taidemuseoon Statens Museum for Kunstiin (SMK). Joulun alla museosta kerrottiin, että siihen mennessä tämän yhden näyttelyn oli Kööpenhaminassa nähnyt yli 120 000 kävijää.

Tanskalaismuseo sai kunnian, koska yhdestätoista Punaisen ateljeen kuvaamasta Henri Matissen (1869–1954) teoksesta kolme sattuu olemaan sen omistuksessa. Tuorein, Bathers (1907) on saatu lahjoituksena vuonna 2018.

Bathers (Kylpijät, 1907) tunnettiin aiemmin nimellä Nymfi ja fauni. Teos häämöttää Matissen Punainen ateljee -maalauksen keskivaiheilla.

Kaikkiaan Kööpenhaminan SMK:lla on kokoelmissaan 25 Matissen maalausta ja veistosta sekä lisäksi joukko piirustuksia ja grafiikkaa.

Loput Punaiseen ateljeehen ikuistetusta teosseurueesta on saatu lainaan instituutioilta ja yksityisiltä tahoilta Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Punaisen ateljeen teokset ovat nyt päässeet näyttelyssä ensi kertaa samojen seinien sisälle sitten vuoden 1911, jolloin Matisse ne sinne ikuisti – yhtä lukuunottamatta.

Se on teoksessa vasemmalla näkyvä kookas alastonmaalaus (1910), jonka mallina ollut Matissen tytär Marguerite Matisse (1894–1982) hävitti, kertomansa mukaan isänsä toiveesta.

Henri Matissen Punainen ateljee -maalauksen teoksista kolme on tanskalaisen SMK:n omistuksessa: Kylpijät (1907, kuvan keskellä), Le Luxe (1907–08) teoksen oikeassa ylälaidassa ja alastonmaalaus, jonka mallilla on valkoinen huivi (1909) teoksen vasemmassa ylälaidassa.

Henri Matisse ikuisti Punaiseen ateljeehen Issy-les-Moulineuxissa Pariisin esikaupunkialueella sijaitsevan työhuoneensa interiöörin sellaisena kuin se oli vuonna 1911. Työ oli tilaustyö Matissen suurimmalta mesenaatilta, venäläiseltä Sergei Štšukinilta.

Tekstiiliteollisuudella rikastunut Štšukin vieraili pariin otteeseen Matissen luona Pariisissa, ja hänestä sukeutui Matisse-fani, joka alkoi ostaa myös tämän teoksia kokoelmissaan jo olevien Monet’n, Renoirin, Degas’n, van Goghin ja Cezannen teosten lisäksi.

Pian Štšukin saattoi nostaa seinilleen muun muassa Matissen sittemmin kuulut kirkkain värein — punaista, sinistä, vihreää — maalaamat suurikokoiset teokset Tanssi (La Danse 1909–10) ja Musiikki (La Musique 1910). Niitä oli pilkattu niiden ollessa esillä Pariisin salongissa.

”Ihmiset tulevat huutamaan tai nauramaan, mutta koska olen vakuuttunut siitä, että olet oikeilla jäljillä, ehkä aika on puolellani ja lopuksi olen voitokas”, keräilijä kommentoi Matisselle.

Matissen kuuluisasta Tanssi-maalauksesta on kaksi versiota. Tämä Tanssi II kuului aikanaan Sergei Štšukinin kokoelmiin, jotka kansallistettiin Venäjän vallankumouksen jälkeen. Nykyään maalaus on Eremitaasissa Pietarissa. Tanssin ensimmäinen versio kuuluu New Yorkin Modernin taiteen museon MoMAn kokoelmiin vuodesta 1963 lähtien. – The Red Studio -kirjan kuvitusta.

Suuri määrä eurooppalaisen taiteen mestariteoksia päätyi noihin aikoihin venäläisiin kokoelmiin, joissa ne ovat edelleen. Tärkeä keräilijä oli esimerkiksi Pavel Tretjakov, joka tunnetaan nimeään kantavasta taidekokoelmasta ja museosta, Tretjakovin galleriasta.

Juuri venäläisen tukijansa ansiosta Matissella alkoi 1910-luvun alussa mennä hyvin. Hän muutti Pariisista hiukan syrjemmälle ja saattoi rakennuttaa kolmikerroksisen asuintalonsa viereen, vehreän puutarhan keskelle, ateljeen. Valoisassa ateljeessa oli runsaasti Matissen valmiita ja keskeneräisiä töitä, ja hän päätyi maalaamaan Štšukinille joukon sisäkuvia rakkaimmasta miljööstään.

Ensimmäisenä valmistui Pink studio, vaaleanpunaisen eri sävyjä yhdistävä teos, jonka keskellä komeili joukko kauniita kankaita: intohimo tekstiileihin yhdisti niillä rikastunutta keräilijää ja taiteilijaa, joka keräili kankaita ja pukuja koko ikänsä. Štšukin oli teokseen tyytyväinen.

Henri Matissen Vaaleanpunainen ateljee (The Pink studio, 1911) kuuluu nykyään Puškinin taidemuseon kokoelmiin Moskovassa. – The Red Studio -kirjan kuvitusta.

Punainen ateljee oli pinkkiä vahvempi. Valtaosaa sen pinnasta peitti väkevä venetsianpuna. Teos poikkesi kaikessa oudossa yksivärisyydessään ajan taiteesta, sillä vuonna 1911 ei vielä suosittu monokromaattisia pintoja. Mark Rothkon (1903–1970) ja kumppaneiden aika tuli myöhemmin, toisen maailmansodan jälkeen. Vasta silloin ymmärrettiin kunnolla Punaisen ateljeenkin arvo. Matisse oli edelläkävijä.

Tilaajalleen Matisse lähetti innostuneena vesiväriluonnoksen teoksestaan. Sen värit olivat paljon haaleammat, mutta idea kävi selväksi. Štšukin kehui teosta mielenkiintoiseksi, muttei halunnutkaan ostaa sitä enää. Nyt hän halusi jotain ”figuratiivisempaa”, kuvailevampaa.

The Red Studion pitkä ja mutkitteleva tie yhdeksi MoMAn aarteista kerrotaan perusteellisesti yli 220-sivuisessa näyttelyjulkaisussa, jonka taustalla on vaikuttava määrä tutkimusta. Kirjoittajina ovat näyttelyn kuratoineet Ann Temkin MoMAsta ja Dorthe Aagesen SMK:sta.

Sekä MoMA, jossa näyttely oli ensin esillä, että SMK ovat julkaisseet sivuillaan myös kiinnostavat videot. MoMAn video esittää Punaisen ateljeen matkustusta havainnoillisesti:

Selviää, että Punainen ateljee ei tuoreeltaan kiinnostanut muitakaan ostajia. Sen ensiesittely yleisölle tapahtui vuonna 1912 Lontoossa, kohutussa Grafton-gallerian näyttelyssä Second Post-Impressionist Exhibition. Sinne Matisselle esitti kutsun Bloomsbury-ryhmään kuulunut taidemaalari ja -kriitikko Roger Fry.

Englannin jälkeen teos kävi New Yorkissa kansainvälisessä modernin taiteen näyttelyssä Armory Show’ssa vuonna 1913. Siellä ranskalainen taide ei varsinaisesti sytyttänyt. Matissen teokset joutuivat suorastaan naurunalaisiksi. Niitä kuvattiin termein ”epileptinen”, ”primitiivinen”, ”mielipuolinen”. Yhtäkään ei myyty, ei myöskään kiertonäyttelyn muissa kaupungeissa Chicagossa tai Bostonissa.

Yhdysvalloista Punainen ateljee matkusti takaisin Eurooppaan ja pantiin esille Düsseldorfissa. Sielläkään se ei saanut taiteen ostajia avaamaan kukkaroidensa nyörejä. Maalaus palautui kierroksen päätteeksi taiteilijalle itselleen.

Gargoyle-klubin sisustusta 1930-luvulla. Matissen maalaus häämöttää kuvan vasemmassa laidassa. – The Red Studio -kirjan kuvitusta.

Ensikohtaamisensa kotimaansa Ranskan yleisön kanssa Punainen ateljee koki vuonna 1926 Pariisissa Grand Palais’n jättinäyttelyssä. Ja vuonna 1927 se lopulta myytiin Englantiin, 25-vuotiaalle aristokraatille David Pax Tennantille, joka avasi perinteikkääseen osoitteeseen Sohon Dean Streetillä yksityisen Gargoyle-klubin. Matisse toimi neuvonantajana klubin sisustusta suunnitellessa. Huomiota herätti esimerkiksi avokätisesti käytelty kullanhohtoinen mosaiikki.

Punainen ateljee sai paikan ainoana taideteoksena klubin seinällä, missä se katseli menoa 1940-luvun alkuun. Silloin Tennant päätti myydä teoksensa ja tarjosi sitä Tate-museolle. Museo kieltäytyi.

Henri Matisse Issy-les-Moulineauxin studiossaan vuonna 1909. – MoMAn arkistot, kirjan kuvitusta.

1940-luvun puolivälissä Punainen ateljee ylitti Atlantin toistamiseen kohti länttä. Ostajaksi ilmaantui New Yorkiin asettunut sveitsiläissyntyinen taidekauppias Georges Frédéric Keller.

Matissen maine oli tällä välin kasvanut kasvamistaan.

MoMAn näyttelyssä vuonna 1931 ollut laaja Matissen retrospektiivinen näyttely oli yksi maineen moottoreista. Näyttely oli ensimmäinen eurooppalaisen taiteilijan esittely New Yorkin modernin taiteen mekassa. Sen myötä MoMAn kiinnostus heräsi, ja Punainen ateljee saatiin lopulta ostettua museon kokoelmiin MoMAn merkittävän tukijan Olga Guggenheimin rahoituksella.

Taiteen tutkimusmenetelmät ovat nykyään häkellyttävän monipuolisia. The Red Studio -kirjassa kerrotaan yksityiskohtaisesti myös, mitä teoksen vaiheista on saatu selville viimeisimpiä kuvantamismenetelmiä käyttäen. Tuore tutkimus tehtiin MoMAn David Booth -konservointikeskuksessa keväällä 2021 valtavaa tutkijoiden verkostoa hyödyntäen.

Selvisi esimerkiksi se, että Punaisen ateljeen alkuperäinen väritys olikin jotain aivan muuta kuin punainen. Seinät olivat siniset, lattia pinkki ja huonekalut okranväriset.

Unkarilaisen toimittajan Vilma Baloghin tekemässä maaliskuussa 1912 julkaistussa haastattelussa Matisse kuvaili tyylinsä muuttumista ja varmuutta omasta näkemyksestään. Eräs maalaus häntä askarrutti:

”Pidän siitä, mutten oikein ymmärrä sitä”, Matisse kuvaili silmäillessään Punaista ateljeeta. ”En tiedä miksi maalasin sen juuri niin kuin maalasin - - joko kaikki kirkastuu minulle tai pyyhin pois sen puolen vuoden työni.”

Kirkastuminen taisi tapahtua, punainen väri sai jäädä.

Elämänsä loppuajat Henri Matisse työskenteli Etelä-Ranskassa, ja keskittyi pyörätuolistaan luomaan yksivärisiä paperileikkauksia. Niillä hän vuorasi myös asuntonsa.

Matissen viimeiseksi viimeistellyksi öljyvärimaalaukseksi jäi vuonna 1948 valmistunut Large Red Interior -niminen teos. Elämävoimaa sykkivä punainen oli jälleen pääosassa, hiukan eri sävyssä vain.

Lähde: Ann Temkin & Dorthe Aagesen: Matisse, The Red Studio. The Museum of Modern Art, New York / SMK — National Gallery of Denmark, Copenhagen. 223 s. (Näyttely on avoinna SMK:ssa Kööpenhaminassa 26.2.2023 saakka)

Alastonfiguurin koristama lautanen (Matisse, 1907, lasitettu savi) on saatu näyttelyyn MoMAn kokoelmista.

Valkoisen huivin kanssa kuvattu alaston (Matisse, 1909) päätyi Tanskan kansallisgallerian omistukseen vuonna 1928 taidekerääjä Johannes Rumpilta. Häntä ennen teoksen omisti tanskalainen Christian Tetzen-Lund vuosina 1917–25. Teos on ollut edellisen kerran esillä Matisse-näyttelyssä Glyptoteekissä Kööpenhaminassa vuoden 1924 syksyllä.

Nuorta merimiestä kuvaava teos Young sailor II (Matisse, 1906) on saatu näyttelyyn Metropolitan-museosta New Yorkissa. Se on ollut esillä viimeksi vuonna 1952 muutamassa yhdysvaltalaisessa museossa. Venetsian biennaalissa teos nähtiin vuonna 1950.

Le Luxe II (Henri Matisse, 1907–1908) siirtyi Matissen omistuksesta suoraan Tanskaan, taidekeräilijä Johannes Rumpille vuonna 1917. Hän lahjoitti huomattavan kokoelmansa Statens Museum for Kunstille (SMK) vuonna 1928.

Syklaamit vuodelta 1911 on saatu lainaan yksityiskokoelmasta Pariisista. Öljyväriteos on kooltaan 72,5x59 senttimetriä. Teos oli esillä toisessa post-impressionistisessa näyttelyssä Lontoossa vuonna 1912 ja sen jälkeen Pariisissa vuonna 1945. Ja nyt The Red Studio -näyttelyssä.

Alastonta kuvaava terrakottaveistos on vuosilta 1906–07. Hiljattain suvun inventaariossa löytynyt teos ei ole ollut aiemmin esillä näyttelyissä.