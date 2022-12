Viikonlopun näyttelyissä on esillä tekoälyn hälyä ja metallisia unelmia.

Kierrätetyistä materiaaleista kootut hahmot hengailevat näyttelytilassa kuin jotakin – ehkä internetin kaatumista – odotellen. Ristomatti Myllylahti tarkastelee ihmisen ja koneen suhdetta: kiehtovassa kuvavirtojen ja kaaoksen logiikkaa sekä tekoälyn hälyä heijastelevassa kokonaisuudessa kone näyttäytyy sekä hellivänä että hellyttävänä, kummallisena ja kammottavana.

Ristomatti Myllylahti: Hellivä kone 8.1. saakka (suljettu 19.12.–2.1.) Sinnessä, proartibus.fi

Installaatiokuva Longing for Clouds -näyttelystä.

Yhteinen sävel

Vuoden nuori taiteilija Emma Jääskeläinen ja Lasse Juuti jakavat yhdessä arkensa ja ovat nyt myös toteuttaneet yhteistyössä suurimman osan Longing for Clouds -näyttelyn teoksista. Leikittelevässä ja yllättävässä kokonaisuudessa seikkaillaan jossakin veistoksen ja maalauksen välimaastossa. Säähavaintoihin ja musiikkiin viittaavat teokset huokuvat kaipuuta ja lämpöä.

Lasse Juuti & Emma Jääskeläinen: Longing for Clouds 8.1. saakka Forum Boxissa, forumbox.fi

Laura Könönen: Note, 2021, maalattu dioriitti.

Kivipaperia ja -polaroideja

Laura Könösen veistokset muodostavat oman maailmansa, jossa asiat ovat kiveä: paperin taitokset, Polaroid-kuvat ja Post-it-laput ovat maalattua dioriittia. Näyttelytilan ikkunassa lasi pisaroi kuin sen pintaan lentänyt lumi ja alakerrassa kivi on kuin karrelle palanutta.

Laura Könönen: The Song Remains the Same 22.12. saakka Oksasenkatu 11:ssä, oksasenkatu11.fi

Installaatiokuva Wip-näyttelystä.

Metallisia unelmia

Kolmen taiteilijan, Maija Foxin, Vesa Rahikaisen ja Man Yaun, yhteisteos käsittelee moniulotteisesti metallivalun prosessia. Installaation keskeisiä ja konkreettisiakin aineksia ovat esimerkiksi erilaiset metallivaluun liittyvät työkalut, Tiffany-lasi ja työturvallisuus. Lopputulos on mielikuvituksellinen ja viimeistelty asetelma metallisten unelmien valamiseen.

Maija Fox, Vesa Rahikainen & Man Yau: Wip 18.12. saakka Outo Olossa, outo.space