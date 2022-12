Mitä kuuluu Logged In -sarjan miehille? – Paljon hyvää, paljastaa spesiaalijakso

Logged In -sarjasta tutut miehet tapaavat mökkireissulla kolme vuotta myöhemmin. Keskustelu saunan lauteilla on suoraa ja painavaa.

Eniten elämä on muuttunut Jonilla.

Vieläkö muistatte Jonin, Aaronin, Henkan, Juhon ja Patrikin – Logged In -dokumenttisarjan päähenkilöt?

Sami Kieksin ohjaama sarja herätti runsaasti huomiota pari vuotta sitten. Yhteiskunnan syrjässä eläneet nuoret miehet kertoivat arjestaan, joka pyöri lähinnä neljän seinän sisällä päihteiden ja pelaamisen parissa. Niin sanottuun normaaliin elämään tuntui olevan pitkä matka, ja sitä kampittivat erilaiset mielenterveysongelmat masennuksesta skitsofreniaan ja sosiaalisten tilanteiden pelkoon.

Logged In Special -erikoisjaksossa miehet tapaavat kolmen vuoden jälkeen, verukkeena on yhteinen mökkireissu. Paikalle saapuvat vain Joni, Aaron ja Henkka. Jälleennäkemisessä on lämpöä, kun kolmikko ryhtyy kertaamaan, miten kenelläkin menee. Porukasta puuttuva Juho kertoo kuulumisiaan kotonaan, mutta Patrikista ei nähdä vilaustakaan.

Sydämessä läikähtää kuulla, että kaikilla kolmella pyyhkii jo paremmin. Aaron on kouluttautunut kokemusasiantuntijaksi ja löytänyt päihteiden tilalle urheilun. Henkka on onnellisempi kuin koskaan, kun rinnalla on ensimmäistä kertaa oikea hyvä ystävä.

Eniten elämä on muuttunut Jonilla. Kouluttautumattomasta työttömästä nuorukaisesta on tullut kouluttautunut, tuplatyössä käyvä perheenisä, joka elää kaiken lisäksi päihteetöntä elämää.

Kieksi istuttaa miehet saunan lauteille. Asetelma on tarkoituksella kliseinen, mutta keskustelu kaikkea muuta. Kuten aikaisemminkin, puhe on suoraa ja painavaa, kun kolmikko analysoi omia elämänvaiheitaan ja sitä, miten muutos parempaan on onnistunut.

Jälleen kerran soisi kaikkien kuuntelevan tarkalla korvalla.

Logged In Special, Yle Areena.