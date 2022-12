Ikiroudasta on tulossa reikäjuustoa – Tiededokumentti kertoo pysäyttäviä lukuja

Arktisen alueen sulaminen on suuri ilmastoriski.

Jamalin niemimaalta vuonna 2020 löydetty räjähdyskraatteri on saanut nimen C17.

Luodinreikä maapallon ohimossa. Ajatus tulee etsimättä mieleen, kun näkee Jamalin niemimaalta Luoteis-Siperiasta vuonna 2014 löytyneen pyöreän, halkaisijaltaan 24-metrisen kraatterin. Syvyyttä sillä on noin 50 metriä.

Samanlaisia räjähdyskraattereita Jamalilta ja sen lähistöltä on löydetty yhteensä kahdeksan, kertoo yhdysvaltalainen tiededokumentti Kun ikirouta sulaa (2022).

Dokumentissa kuullaan, että metaanin räjähtäessä maa-ainesta on sinkoutunut satojen metrien päähän, mutta mainitsematta jää, että kukaan ei tiedä varmasti, miten itsekseen räjähtäminen tapahtuu. Näin jää vaikutelma, että dokumentaristit ovat vain unohtaneet tuon räjähdyssyyn mainita.

Tiededokumentin toinen painopiste on Alaskassa, missä tutkitaan Esieh-järveä, joka kuplii kuin poreallas. Erittäin mataliin taajuuksiin perustuva VLF-mittaus osoittaa, että sulanut ikirouta on avannut reitin alempiin maakerroksiin, josta ylös vuotaa maakaasua, eli pääasiassa metaania. Se on hiilidioksidia 30 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Alaskan yliopiston Nick Hasson osoittaa VLF-mittauksella, että Esieh-järven kohdalta ikirouta on sulanut niin syvälle, että sen alta pääsee vapautumaan maakaasua.

Toinen arktisen alueen metaanin lähde on ikiroutaan pakastunut kasviaines, jota mikrobit alkavat hajottaa sen sulaessa.

Kuulemme, että arktinen alue lämpenee jopa neljä kertaa nopeammin kuin muu maapallo ja että järvien muodostuminen vajoamiin nopeuttaa roudan sulamista. Jäiseen maaperään on varastoitunut tuplasti se määrä hiiltä, joka löytyy ilmakehästä. Metaania puolestaan on vangittuna 250-kertainen määrä ilmakehän metaanimäärään verrattuna.

Kertomatta jää, että nykyarvion mukaan 30 prosenttia ilmastokriisin nykytilasta johtuu metaanista.

Tuorein kansainvälinen huoli liittyy Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan tutkimusyhteistyökatkokseen, josta Helsingin Sanomat kertoi 3. marraskuuta.

Ongelma tämä on etenkin siksi, että arktisen alueen metaanivuotoja ja metsäpaloja pidetään ilmastokriisin mahdollisina keikahduspisteinä, joissa ihmisen aiheuttaman lämpenemisen seuraukset alkavat omillaan ruokkia lisälämpenemistä.

