Valvomisesta jää jälki. Samalla tavalla kuin entinen huippu-urheilija muistaa tunteen äärimmäisestä fyysisestä rasituksesta tai entinen tupakoitsija nikotiinin hyrräävästä pyrähdyksestä, valvojan keho muistaa tunteen kalvavasta väsymyksestä.

Kun kulttuurihistorioitsija, tutkija ja kirjailija Pälvi Rantala oli 18-vuotias, hän valvoi ensimmäisen kerran monta viikkoa.

Muisto kesän 1991 unettomuudesta on jäänyt ruumiiseeni. Kokemus siitä, että valvoo, kunnes on varma, ettei enää koskaan pysty nukkumaan. Valvoo, kunnes ei muista, millaista uni on, ja millainen itse on.