Mikko Porvali Vehniäis-sarjasta on muodostumassa suomalaisen tiedusteluhistorian merkkipaaluja.

Partio viisipäiväisen retken jälkeen omalla puolella. Takana näkyvä joki on Jandeba. Vilho Hännikäinen (vas.), Aleksander Sederholm, Unto Perkko ja Kaino Rastas. – Syvärin takana -kirjan kuvitusta.

Tietokirja

Mikko Porvali: Syvärin takana. Päämajan kaukopartio-osasto Vehniäinen 1941–43. Atena. 634 s.

”Kukaan ei ole vielä lentänyt neljänsadan kilometrin päähän vihollisen selustaan. Luulen, että kaikki loppuu hyvin. Alkaa suuri seikkailu elämästä tai kuolemasta. Miten se päättyy, emme tiedä.”

Näin voisi alkaa suomalainen kaukopartioromaani, joita sotien jälkeisinä vuosikymmeninä painettiin sadointuhansin.

Lainaus on kuitenkin aito päiväkirjamerkintä, jonka kirjoitti virolainen kaukopartiomies Hugo Tarto syksyllä 1942.

Tarton merkintää on lainattu tuoreessa Mikko Porvalin kirjassa Syvärin takana. Tekstin kirjoittaja Tarto oli juuri lennätetty kauas vihollisen selustaan, Äänisen taakse, osana kokonaan virolaisista koostunutta kaukopartio Rägastikia.

Partio Rägastik suoritti jatkosodan ylivoimaisesti pisimmän, yli kaksi kuukautta kestävän, kaukopartioretken. Partion tehtävään liittyy yhä mysteeri, sillä yksikään siihen osallistunut sotilas ei selvinnyt hengissä.

Syvärin takana on toinen osa Suomen tiedustelun historiaa tutkineen Porvalin aikajärjestyksessä etenevästä kirjasarjasta, joka kertoo Päämajan kaukopartio-osasto Vehniäisen vaiheista. Ensimmäinen osa Kohti itää ilmestyi myös Atenan kustantamana vuonna 2021.

Ensimmäinen kirja käsitteli ajanjaksoa, joka päättyi syyskuun lopulle 1941. Nyt ilmestynyt Syvärin takana jatkaa siitä kevääseen 1943.

Osasto Vehniäinen oli yksi sodan ajan neljästä Päämajan kaukopartio-osastosta. Sen toimialueena oli aluksi Karjalankannas ja myöhemmin myös Äänisestä Laatokkaan laskevan Syväri-joen takainen alue.

Osasto Vehniäisestä on säilynyt arkistomateriaalia enemmän kuin muista kaukopartio-osastoista.

Osaston mainetta on lisännyt se, että siinä palveli kaksi sotien jälkeisen puolifiktiivisen kaukopartiokirjallisuuden tunnettua kirjoittajaa eli Urpo Lempiäinen ja Mauri Kärpänen. Edellinen tunnetaan kirjailijanimellä Esa Anttala ja jälkimmäinen nimenmuutoksen jälkeen Mauri Ahtosalona.

Mikko Porvalin kiinnostusta aiheeseen lienee lisännyt se, että hänen isoisänsä Antti Porvali ja isoisän veli Eino olivat molemmat osasto Vehniäisen kantasissejä.

Partio Jubinitsijärvellä keskikesällä 1942. Eturivissä Eino Porvali (vas.), Aleksander Sederholm, Reino Sappinen ja Kauko Pusa. Takarivissä Eino Lempinen, Unto Perkko, Paavo Auvinen ja Arvo Ruuth. – Kirjan kuvitusta.

Porvali on osannut käyttää ainutlaatuista arkistomateriaalia täysin mitoin.

Syvärin takana on järkäle, joka koostuu varsinaisen leipätekstin lisäksi rinnalla kulkevista sota- ja tiedustelupäiväkirjaotteista.

Kaukopartioiden reitit on pantu kartoille ja kuva-aineisto on runsas. Lisäksi liitteissä on partioiden kertomuksia niiden tekemistä havainnoista.

Kirjassa kulkee rinta rinnan kaksi toisiinsa limittyvää kertomusta. Ne tekevät lukemisesta vaativaa.

Varsinaisessa leipätekstissä luodaan yleiskuvaa toisesta maailmansodasta, jatkosodasta ja osasto Vehniäisen tapahtumista. Leipäteksti on helppolukuista ja sopivasti anekdooteilla ryyditettyä.

Leipätekstin rinnalla marginaalissa kulkevat alkuperäisten tiedustelu- ja sotapäiväkirjojen tekstit.

Ratkaisu on looginen, mutta tekstien välinen hyppely ei ole aina miellyttävää. Työläyttä lisää se, että leipätekstiin liittyy vielä kirjan loppuun sijoitettuja liitteitä.

Innokkaalle sotahistorian harrastajalle lukuisat yksityiskohdat ja tekstien alkuperäisyys korvaavat kuitenkin vaivan.

Osasto Vehniäisen partio ampui heinäkuussa 1942 vihollisen selustassa hirven muonaksi. Arvo Pikkanen ja Onni Huuhka kantavat lihoja leiriin. – Kirjan kuvitusta.

Porvalin valitsema näkökulma ei ole yksittäisten partioiden seikkailujen vaan osasto Vehniäisen näkökulma, vaikka kaukopartiointi kulkeekin toki kaikessa mukana.

Porvali ottaa etäisyyttä ja tarkastelee kaukopartiointia Päämajan antamien tiedustelukysymysten kautta. Kaukopartioiden tehtävänä oli toimia Päämajan strategisen suunnittelun silminä ja korvina. Näkökulma on tervetullut ja toimii hyvin.

Tiedustelu on monista paloista muodostuva kokonaisuus. Porvali nostaakin esille kaukopartiotoiminnassa tärkeiden toimistoupseerien roolin.

Hän muistuttaa, että suunnittelun, johtamisen, tehtävänhallinnan ja raportoinnin osuus oli yhtä keskeistä kuin varsinainen partiosuorite.

Porvali kertoo myös toisesta kaukopartiokirjallisuudessa vähemmälle huomiolle jääneestä tehtävästä eli vankien kuulustelusta. Sotavangeilta ja vakoilijoiksi epäillyiltä saadut tiedot olivat keskeinen osa tiedustelun tiedonhankintaa.

Kaukopartiomies Arvo Pikkanen kuunteli vihollisen puhelinlinjaa kesällä 1942. Kuuntelussa selvisi, että jokin vihollisen osasto oli ollut kaksi vuorokautta ilman sille kuuluvia leipäannoksia. – Kirjan kuvitusta.

Kirja on kiinnostava kurkistus kaukopartio-osaston arkeen, sen suruihin ja iloihin. Osasto oli tiivis yhteisö, joka työllisti partiomiesten ja toimistoupseerien lisäksi lottia.

Kaukopartiomiehet eivät olleet mitään partiopoikia. Kovat paineet löysivät purkautumistiensä. Viinanhuuruisten juhlien jälkeen jaettiin sitten rangaistuksia ja pidettiin puhutteluja.

Kirjassa kerrotaan, kuinka esimerkiksi legendaarisen kaukopartiomiehen Eugen Wistin ”käytös muuttui hallitsemattomaksi”.

Lopulta juhannusjuhlan jälkeen eräs yksikön lotta joutui Wistin ”törkeän ahdistamisen kohteeksi”, ja Wist jouduttiin siirtämään pois yksiköstä. Myöhemmin hän kuitenkin sai palata osastoon takaisin.

Sodan jälkeinen kaukopartiokirjallisuus loi partiomiehistä lähes myyttisiä sankareita. Vasta myöhemmin alkoi tulla julkisuuteen vähemmän mairittelevia tietoja.

Ehkä vähiten julkisuudessa esillä ollut asia on ollut suomalaisten kaukopartioiden ottamien venäläisvankien kolkko kohtalo.

Puolifiktiivisessä kaukopartiokirjallisuudessa asiasta vaietaan. Vangitut venäläiset usein vain mystisesti katoavat tarinasta jonnekin.

Porvali kertoo tapauksesta, jossa kaukopartio ottaa venäläisen huoltotien lähellä kaksi vankia tammikuussa 1942. Miehet kuulusteltiin, jonka jälkeen heidät käskettiin poistumaan paikalta.

Todellisuudessa vangitut hiihdettiin kiinni, ja heidät tapettiin todennäköisesti kirveellä. Poikkeuksellista tapauksessa oli se, että tilanteesta on säilynyt kaksi valokuvaa.

Porvali lainaakin kaukopartioyksilöiden esimiehen Jussi Sovion muistelusta 1970-luvulta:

”Sissien sieppaamilla sotavangeilla oli luonnollisesti usein kova kohtalo. Ei ollut aikaa eikä mahdollisuuksia lähteä kuljettelemaan heitä taakse partion mukana, eikä varaa laskea kertomaan vangitsijoistaan. Poikkeuksiakin toki oli. Turhaa tappamista ei harrastettu. Jos olosuhteet sen sallivat, saattoi vankikin säilyttää henkensä.”

Kirjassa julkaistu kuva, jossa kaksi vangittua venäläistä tarpoo lumihangessa. – Kirjan kuvitusta.

Toinen suomalaisten vangitsemista venäläisistä tapettuna. Porvali arvioi, että venäläinen tapettiin partiomiehen vyöllä näkyvällä kirveellä. Aiemmassa kaukopartiokirjallisuudessa tämän kuvan venäläisen on väitetty kaatuneen taistelutilanteessa. – Kirjan kuvitusta.

Osasto Vehniäisen vaiheisiin liittyy yhä mysteerejä. Alussa mainittu virolaisten kaukopartio ja sen lähettämisen todellinen motiivi on ehkä traagisin.

Porvali esittää muutamista arvoituksellisista tapahtumista omat näkemyksensä. Lukija voi sitten pohtia, onko hän oikeilla jäljillä vai onko kirjoittajan mielikuvitus lähtenyt laukalle.

Mikko Porvali tuntee aiheensa. Hänen Vehniäis-sarjastaan on muodostumassa suomalaisen tiedusteluhistorian merkkipaaluja.

Partio palaamassa omille linjoille kevättalvella 1942. Uuno Suokas (vas.), Viljo Suikkanen, Arvo Ranki ja Antti Porvali. – Kirjan kuvitusta.

