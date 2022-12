Artists at Risk -toiminta sai tänä vuonna ensimmäistä kertaa jaettavan taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon.

Viime keväänä ugandalainen runoilija, kirjailija ja kirjallisuuden professori Danson Kahyana saapui Suomeen turvaan. Kotimaassaan hänet oli yritetty murhata viidakkoveitsellä, sillä hän oli kritisoinut korruptoitunutta hallitusta ja hänet tunnettiin poliittisesti kantaaottavana runoilijana. Kaksi Kahyanan kollegaa murhattiin, kun oppositiota haluttiin vaientaa vielä vaalien jälkeenkin. Yli tuhat opposition edustajaa istuu vankilassa, ja ihmisiä katoaa edelleen.

Kahyanan kasvojen poikki kulki iso arpi eikä hänellä ollut etuhampaita. Turvaresidenssissä hän pystyi nukkumaan ensimmäistä kertaa pitkään aikaan.

”Kahyana teki Töölössä pitkiä kävelylenkkejä ja oli kiitollinen siitä, ettei hänen tarvinnut koko ajan kurkkia olkapäänsä yli tai kuulostella lähestyvien moottoripyörien ääniä. Ugandassa palkkamurhaajat nimittäin liikkuvat pyörillä”, kertoo Marita Muukkonen Artists at Risk (AR) -turvaresidenssijärjestöstä.

Muukkosen ja Ivor Stodolskyn kymmenen vuoden ajan luotsaama Artists at Risk (AR) -toiminta palkittiin tänään tiistaina taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden valtionpalkinnolla.

Yhteensä valtion taidetoimikunnat myönsivät 15 valtionpalkintoa ansioituneelle taiteilijalle, työryhmälle ja taideyhteisölle. Palkintojen yhteissumma on 360 000 euroa.

Artist at Risk on suomalaislähtöinen menestystarina. Siitä on kasvanut merkittävä kansainvälinen avustusjärjestö.

Marita Muukkonen on toiminut ennen Artists at Risk -järjestön perustamista kuraattorina ja yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Kahyana on yksi monista taiteilijoista, joita Artists at Risk -järjestö on auttanut, koska heidän ihmisoikeuksiaan ja ilmaisunvapauttaan loukataan, heidän henkeään uhataan tai he pakenevat sotaa.

Artists at Risk perustettiin Suomeen käytännön pakon edessä vuonna 2013. Pitkään taidealalla kuraattoreina toimineet Muukkonen ja Stodolsky halusivat auttaa kollegoitaan, jotka olivat osallistuneet Egyptin vallankumoukseen ja joiden oli siksi pakko päästä maasta pois.

”Ajattelimme, että taiteilijalle parasta on päästä edes hetkeksi taiteelliseen ja sosiaaliseen kontekstiin. Kirjailijoiden sananvapausjärjestö Pen on tehnyt pitkään vastaavaa työtä toimittajien ja kirjailijoiden kanssa, mutta muilta taiteilijoilta tällainen toimija puuttui, joten aloimme itse tehdä sitä työtä.”

Uusi ja tuolloin ainutlaatuinen ajatus oli, että autettava taiteilija on keskiössä. Jokaisen residenssiä hakevan kohdalla mietitään, mikä olisi juuri hänelle sopiva paikka, josta löytyisi samalla alalla ja jopa saman tyyppistä taidetta tekeviä kollegoita. Silloin ammatillinen verkostoituminen alkaa nopeasti. Myös kielitaito ja perhesuhteet huomioidaan.

”Taiteilija nähdään arvostettuna taiteen ammattilaisena, ei suojelua tarvitsevana pakolaisena. Mutta ei hänen tarvitse tehdä residenssissä mitään, jos hän haluaa vain levätä tai tarvitsee terapiaa. Usein toisinajattelijoilla ja taiteilijoilla on kyllä paljon sanottavaa, kun he pääsevät ilmaisemaan itseään turvalliseen paikkaan.”

Tänään Artists at Riskin (AR) verkostossa on jo yli 500 toimijaa. Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan residenssejä oli eri puolilla maailmaan 26. Suomessa residenssejä oli ennen sotaa Helsingissä ja Porvoossa. Nyt verkostoon on liittynyt monia uusia toimijoita muun muassa Tampereelta, Tohmajärveltä, Loviisasta, Hyrynsalmelta ja Vaasasta. Helsinkiin sijoitetut taiteilijat työskentelevät Lapinlahden sairaala-alueella ja Hietsun paviljongissa. Taiteilijat asuvat Töölössä. Residenssiaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Suomessa järjestön päärahoittajat ovat tällä hetkellä Suomen ulkoministeriön rauhanvälityskeskus ja Helsingin kaupunki. Suurimmat kansainväliset rahoittajat ovat Ruotsin taiteen keskustoimikunta ja Andy Warhol -säätiö.

Muukkonen kuvailee 20 hengen kansainvälistä organisaatiota kevyeksi. Toiminta perustuu siihen, että järjestön ihmiset niin lähtö- kuin sijoitusmaissa tuntevat oman alueensa. Alueelliset asiantuntijat pystyvät varmistamaan, että kertomus uhasta ja vainoamisesta pitää paikkansa. Residenssimaissa puolestaan tunnetaan hyvin paikalliset taiteilijat ja järjestöt, mikä auttaa verkostoitumisessa.

Suomessa järjestö tekee yhteistyötä esimerkiksi teatterin tiedotuskeskuksen Tinfon ja Tanssin tiedotuskeskuksen Dinfon kanssa. Nämä vastaavat alan taiteilijoiden verkostoitumisesta ja kontakteista residenssiaikana.

”Taiteilijat ovat korkean tason ammattilaisia, jotka tuovat vahvaa taiteellista osaamista tullessaan uuteen maahan. He tarttuvat toimeen missä tahansa”, Muukkonen kertoo.

Ranskalais-amerikkalainen Ivor Stodolsky on myös kuraattori ja tutkija.

Suomessa AR-residensseissä ovat työskennelleet muun muassa moskovalainen teatteriohjaaja Mikhail Durnenkov ja pietarilainen Pavel Semchenko, legendaarisen visuaalisen teatterin Akhen perustajajäsen. Durnenkovin uuden näytelmän kantaesitys nähdään Espoon kaupunginteatterin Revontulihallissa tammikuun lopussa.

Semchenko puolestaan on asunut residensseissä Helsingissä ja Porvoossa, missä hän on järjestänyt erilaisia performansseja. Parhaillaan hän on mukana uudessa näytelmätuotannossa, joka kertoo Venäjän naistoisinajattelijoista läpi historian. Se saa ensi-iltansa Gorki-teatterissa Berliinissä vuoden lopussa.

Irakilainen tekstiilitaiteilija Kholod Hawash voitti juuri Suomen Taiteilijayhdistyksen William Thuring -pääpalkinnon, ja on parhaillaan mukana Hamin Pehmo-näyttelyssä. Hawashin töitä nähtiin myös Ars22-näyttelyssä. Toisen irakilaisen residenssitaiteilijan Saddam Jumailyn useiden maalausten sarja on esillä pian aukeavassa Sharjah-biennaalissa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Muuta edustusta Suomesta ei biennaalissa ole.

Muukkoselta ja Stodolskyltä työt eivät lopu – valitettavasti päinvastoin.

Tällä hetkellä paljon hakemuksia tulee Ukrainasta, ja 329 ukrainalaista taiteilijaa on jo sijoitettu eri puolille Eurooppaa. Myös venäläiset ja valkovenäläiset toisinajattelija-taiteilijat ovat anoneet residenssipaikkoja ja heistä on sijoitettu yli 150.

Muukkonen ei muista koskaan aiemmin nähneensä vastaavaa auttamishalua kuin nyt Ukrainan sodan syttymisen jälkeen. Ero muunmaalaisiin taiteilijoihin on se, että ukrainalaisia ei vainota, vaan he ovat vaarassa sodan takia.

”Toivoisimme, että samaa solidaarisuutta riittäisi muillekin. Afganistanissa tilanne pahenee edelleen ja siellä katoaa ja kidutetaan ihmisiä. Kiireellisimmin turvaa tarvitsevat juuri nyt iranilaiset ja afganistanilaiset taiteilijat tai taiteilijat, jotka ovat paenneet Pakistaniin, sillä he eivät ole siellä turvassa. Myös Kurdistanissa tilanne pahenee.”

Artists at Riskissä tehtävä työ on esimerkiksi viisumeiden, oleskelulupien, residenssien, matkojen ja toimeentulon järjestämistä. Juuri nyt Muukkosen, Stodolskyn ja Afganistanin solidaarisuustiimin aikaa vie Saksan sisäasiainministeriön uusien listojen täyttäminen. Jokaisesta Afganistanista Saksaan haluavasta taiteilijasta pitää nimittäin täyttää 150 kysymyskohdan hakemus.

Suurin epäkohta liittyy Suomen viisumikäytäntöihin.

”Suomessa ei ole humanitaarista viisumikäytäntöä niin kuin esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Brasiliassa ja Latviassa, mikä vaikeuttaa sekä meidän työtämme että taiteilijoiden työntekoa residenssiaikana”, Muukkonen sanoo.

Humanitaarisen viisumin puuttumisen takia moni taiteilija kokee, ettei Suomeen ole järkevää tulla. Humanitaarisen viisumin etu on se, että työnteko on mahdollista saman tien, ja ulkomaille voi matkustaa vapaasti. Moni kova ammattilainen on myös kysytty vierailija myös ulkomailla. Tällä hetkellä Suomeen tarvitaan työlupa, joka on hidas prosessi.

”Kuusi miljoonaa ukrainalaista voivat tulla Euroopan maihin, kun poliittista tahtoa löytyi, mikä oli hieno asia. Humanitaarista viisumia tarvitsisivat muutamat tuhannet hengenvaarassa olevat taiteilijat ja ihmisoikeuspuolustajat , eli määrä olisi paljon pienempi.”

Mikä saa Muukkosen ja Stodolskyn jaksamaan työtä, jonka täytyy olla välillä hyvin raskasta?

Heille Artists at Risk -toiminta on enemmän elämäntapa kuin työ. Hommia paiskitaan kelloon katsomatta, kun on kiire – ja toki jo aikaerojenkin takia.

”Palkitsevinta on se, että tässä työssä saa tavata äärimmäisen vahvoja ja hienoja taiteilijoita, joita ei muuten hyvin Eurooppa-keskeisessä taidemaailmassamme kohtaisi”, Muukkonen kertoo.

Uuvuttavinta puolestaan on se, että keinot auttamiseen ovat usein niin vähissä – mistä viisumi on hyvä esimerkki. Joskus ihmisten kohtalot askarruttavat niin, että menevät ihon alle.

Kovan työrupeaman keskellä taiteen valtionpalkinto tuntuu Muukkosesta tärkeältä, koska se on vertaistunnustus työstä, joka on usein näkymätöntä.

Erityisesti häntä lämmittää se, että Artists at Risk -toiminta sai tänä vuonna ensimmäistä kertaa jaettavan yhteiskunnallisen vaikuttamisen palkinnon.

”Sehän alleviivaa juuri sitä, että taiteella ja kulttuurilla on yhteiskunnallista merkitystä ja valtaa saada ihmiset liikkeelle. Niinpä sananvapautta ja ilmaisunvapautta on puolustettava kaikkialla maailmassa. Ne eivät tule annettuina.”

Monet turvaresidenssitaiteilijat haluavatkin palata kotimaahansa puolustamaan demokratiaa heti, kun se on mahdollista.

Niin toimi myös Kahyana, joka palasi Ugandaan kolmen kuukauden Suomen-vierailun jälkeen. Täällä hän ehti kuitenkin paljon: tavata kollegoita Nuoren Voiman Liiton ja Kirjailijaliiton kautta, kirjoittaa loppuun runoteoksen ja käynnistää yhteistyöprojektin iranilaisen poliittisen pilapiirtäjän Kianoush Ramezanin kanssa.

”Tapasimme Kahyanan juuri Berliinissä, ja hän kertoi, ettei ole Ugandassa kohdannut uhkauksia ja että hänellä on opiskelijoita enemmän kuin koskaan. Luennoillaan hän opettaa muun muassa sitä, miten runoutta ja kirjallisuutta voi käyttää aseena oppositiotaistelussa.”