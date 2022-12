Serhi Žadan on Ukrainan ääni runoudessa ja musiikissa. Nyt hän kertoo HS:lle, miten Mannerheim inspiroi häntä.

Kiova

Eläköön Ukraina!

Olemme Docker Pubissa Kiovan laitamilla Ukrainassa, ja 850-paikkainen katsomo on tänäänkin loppuunmyyty.

Se ei ole ihme. Lavalla riehuu Ukrainan tunnetuin runoilijaintellektuelli ja rocktähti Serhi Žadan sekä hänen Koirat-yhtyeensä (Žadan i Sobaky).

Tyylilaji on ”ska punk”. Kertosäkeet kelpaisivat punk-ralleina vaikka Die Toten Hosenille ja varhaiselle Ratsialle.

Ska-sävyjä tuo trumpetin ja pasuunan tehokas riffittely.

Hetki ennen sähkökatkoa. Mutta pimeydessä yhteishenki vain tiivistyy.

Yhtye on uskomattomassa iskussa, levytyksiään paremmassa. Kiovalaisyleisö tanssii ja laulaa mukana tuttuja kertosäkeitä.

Sitten sähköt katkeavat, musiikki hiljenee ja jäämme pimeyteen.

Se on Ukrainassa arkipäivää, koska Venäjä pommittaa sähköön ja lämmitykseen liittyvää infrastruktuuria viikko toisensa jälkeen.

Keskellä pimeyttä Žadan nousee baaritiskille ja alkaa karjua seuraavan laulun kertosäettä. Siinä ukrainalaisten vihaama Josif Kobzon ”laulaa venäläissotilaille helvetissä”.

Kobzon (1937–2018) oli neuvostolaulaja ja sittemmin Itä-Ukrainan Donetskin separatistien äänekäs tukija.

Yleisöä naurattaa. Pimeyden keskellä he ulvovat kertosäettä riehakkaasti.

Pian pimeys väistyy osittain.

Joka viikko Ukrainaan saadaan lisää vaihtelevan tehoisia generaattoreita. Docker Pubin generaattorin tuottama sähkö riittää tämän katkon aikana lavalle, mutta ei yleisön puolelle.

Soitto pääsee kuitenkin jatkumaan vahvistettuna, ja yhteisöllisyys on huipussaan.

Tätäkö kansaa Putinin valtakoneisto yrittää lannistaa?

Ei tule onnistumaan.

Eturivin yleisöä Kiovan Docker Pubissa.

Valerija Gayova, Jevgenia Poplinskaja ja Katarina Barinova saapumassa nauttimaan konsertista. Kuva: Juha Salminen / HS

Tunnin jälkeen yhtye pitää pienen tauon. Nyt on hyvä kysyä runoilija-rocktähden merkityksestä kiovalaisille.

”Hän on nyt Ukrainan ääni. Hän kertoo, kuinka meidän pitää pysyä vahvoina ja auttaa lähimmäisiämme” sanoo 33-vuotias data-analyytikko Valerija Gayova.

”Hänen viestinsä on oikeastaan sama kuin Ukrainan lipun teksti tuossa lavan taustalla”, lisää Gayovan ystävä Jevgenia Poplinskaja.

Viestissä kerrotaan rivoin sanankääntein, mihin venäläinen sotalaiva voi painua.

Jevgeni FIšben ja Marina Prilous. ”Tämän yhtyeen sanoitukset ovat paljon syvempiä kuin mitä ska punk -tyylin musiikista voisi päätellä”, Prilous arvioi.

Vastapäisen pöydän ääressä istuvat 24-vuotias projektipäällikkö Jevgeni Fišben ja hänen puolisonsa Marina Prilous.

”Lopetin sattuneesta syystä venäläisen musiikin kuuntelun ja löysin tämän bändin. Žadanissa on kiehtovaa intellektuellia aggressiivisuutta. Hän on suora ja rehellinen”, Fišben arvioi.

Kommentointiin ehtii myös yleisön joukosta löytyvä Ukrainan valtion rautateiden pääjohtaja Oleksandr Kamyšin.

”Mitä ihminen tarvitsee? Ruokaa, lääkitystä ja kulttuuria! Ruoan suhteen meitä auttaa WKC (World Central Kitchen), lääkityksessä MSF (lääkärit ilman rajoja) ja kulttuurissa Serhi Žadan!”

Konsertin toinen tunti on vähän rauhallisempi, sillä raivotautiset rallit saavat seurakseen myös pari balladia.

Tähti alkaa selvästi väsyä, mutta jaksaa toki karjua lopuksi Musta maija -laulun (Avtostak), joka kunnioittaa Valko-Venäjän mielenosoittajia.

”Kertokaapa ministerille / meillä on käyttöä kanisterille”, hän riimittelee.

Seuraavalta videolta voit kuulla Avtostak-kappaleen kokonaisuudessaan tekstitettynä.

Nyt on Žadanin HS-haastattelun aika, vai onko?

Haastattelu on siirretty alkuperäisestä iltapäivästä keikan jälkeiseen aikaan. Syyksi mainitaan tähden ”pahantuulisuus”.

Keikan jälkeen riittää kuitenkin selkään taputtelijoita ja maljan nostelijoita.

Näyttää siis siltä, että on hyvä aika kerrata vielä hetki hänen vaiheitaan.

Žadan (s. 1974) on Ukrainan kansainvälisesti tunnetuimpia runoilijoita, prosaisteja ja rocktähtiä.

Runokokoelmia on julkaistu jo yli kymmenen, romaaneja hieman vähemmän. Hän on myös kääntäjä, joka on julkaissut ukrainaksi esimerkiksi Celania ja Bukowskia.

Muusikkona hän nousi tähdeksi viimeistään yhdistäessään voimansa Sobaky v Kosmosi -yhtyeen kanssa vuonna 2007. Sittemmin nimeksi vakiintui Žadan i Sobaky eli Žadan ja Koirat.

Poliittisesti hänestä tuli tärkeä tekijä vuoden 2004 Oranssissa vallankumouksessa. Tuolloin hän järjesti protestoijille Harkovassa telttamajoituksen pariksi kuukaudeksi.

Hän oli pitkään viehättynyt rauhanomaisesta anarkismista. Viimeistään 2014 tapahtui muutos, kun venäläismieliset mielenosoittajat pahoinpitelivät hänetkin Harkovassa.

Ja kun Venäjä lopulta hyökkäsi täydellä voimallaan 24. helmikuuta Ukrainaan pohjoisesta, idästä ja etelästä, rauhanomaisesta anarkistista tuli Ukrainan puolustusvoimien ahkera tukija.

Niinpä äskeisen Saksan-kiertueen tuototkin käytettiin lennokkien ostamiseen puolustusvoimien käyttöön.

Se lisäsi entisestään Žadanin kansainvälistä mainetta. Hän on nyt kuuma nimi intellektuellipiireissä ja valtavirtamediassa Time-lehdestä New Yorkeriin ja New York Review of Booksiin, joka julkaisi äskettäin asekulttuuria käsittelevän kirjeenvaihdon Reginald Dwayne Bettsin ja Žadanin välillä.

Suomessakin on jo joidenkin runojen suomennoksia saatavissa. Lisäksi hänen tekstejään on esitetty esimerkiksi Kansallisteatterissa.

HS julkaisee tässä juttupaketissa Avtostak-videokäännöksen lisäksi kirjailijan luvalla otteita Harkovan taivaan alla -teoksesta.

Kyseessä on sotapäiväkirja, jota on pidetty pommitusten keskellä Harkovassa.

”Lippumme liehuvat kaupungin yllä”, hän kirjoittaa merkinnöissä, joita hän jakaa myös sosiaalisessa mediassa.

Päiväkirjamerkinnät päättyvät usein toiveikkaasti.

”Huomenna heräämme päivän lähempänä voittoamme.”

Serhi Žadan (keskellä) kaverikuvissa lavan takana keikan jälkeen.

Lopulta haastatteluhetki lavan takana irtoaa.

Ensin pitää kysyä erillisestä Liniya Mannerheyma -projektista. Miksi hänen toinen kokoonpanonsa on nimeltään Mannerheim-linja?

”Kuten tiedetään, Mannerheim vietti aikaa Ukrainassa jo hyvin nuorena. Hän täydensi koulutustaan Tšuhujivin kylässä lähellä Harkovaa”, Žadan muistuttaa.

Myöhemmin Mannerheim oli tietysti Suomen armeijan ylipäällikkö talvi- ja jatkosodassa ja sittemmin Suomen presidentti.

”Suomi vastusti hirviötä ja säilytti itsenäisyytensä. Se on meille inspiraatio. Ymmärrämme, että mekin voimme pystyä siihen.”

Sodassa Ukrainaa auttaa maan suuri pinta-ala ja väkiluku sekä lännen tuki, joka on ollut paljon laajempaa kuin Suomen talvisodassa.

Žadanin mukaan näillä eväillä onkin jo osoitettu, että Putinin Venäjä ei ole sellainen supervalta kuin se kuvittelee olevansa.

”Kun maailma nyt näkee, mikä on vastustuksen taso ja ihmisten omanarvontunto, hyökkääjät eivät voi voittaa.”

Juuri tästä kertoo myös hänen laulunsa, joka käsittelee Mannerheim-linjaa: Monet ovat hiljaa vääryyksien edessä. Se hetki, jolloin ryhdyt toimimaan, on oma Mannerheim-linjasi.

Ukrainan kulttuuriministeri Oleksandr Tkatšenko on vaatinut länttä hylkäämään venäläisen kulttuurin Pjotr Tšaikovskia myöten viimeksi runsas viikko sitten.

Boikotti koskee sota-aikaa ja syyksi ministeri mainitsee sen, että Venäjä käyttää julkilausutusti kulttuuriaan propaganda-aseena.

”Ei meidän pidä hylätä Venäjän kulttuuria, koska mitään kulttuuria ei pidä hylätä”, Žadan sanoo.

”Samalla olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että venäläistä kulttuuria käytetään tuomittavalla tavalla Venäjän propagandassa”

Hän ottaa esimerkiksi Mariupolin teatterin, jota Venäjä pommitti aiheuttaen kymmenien naisten ja lasten kuoleman.

”Ja nyt Venäjää tekee muuria teatterin ympärille ja koristelee sitä Aleksandr Puškinin ja muiden venäläisten kulttuurihenkilöiden kuvilla!”

Palataan Harkovaan ja musiikkiin. Mitä tapahtui niille Harkovan venäläismielisille, jotka pahoinpitelivät Žadanin ja muita isänmaallisia mielenosoittajia vuonna 2014?

”Harkovaan oli tullut silloin paljon venäläismielisiä muilta paikkakunnilta”, hän muistelee.

”Itse harkovalaisten kesken ei ole koskaan ollut ongelmia venäjän- ja ukrainankielisten välillä.”

Kiintoisa väite!

”Olen puhunut Harkovassa ukrainaa 30 vuotta. Ei tässä ole kielestä kyse. Meillä on myös tuhansia venäjänkielisiä sotilaita, jotka puolustavat Ukrainaa.”

Asia käy hyvin ymmärrettäväksi, kun muistaa Venäjän pommittaneen nimenomaan venäjänkielisiä ukrainalaiskaupunkeja siviilikohteita säästämättä. Se sai monet venäjänkieliset ukrainalaiset sitoutumaan entistä selvemmin Ukrainaan.

Entä musiikin voima? Onko suurhyökkäys vain vahvistanut sitä?

”Meidän konserteissamme on tietysti aina ollut Ukrainaa tukevia ihmisiä. Samalla kaikki on muuttunut”, Žadan pohtii.

”Tänään sähköt katkesivat kaksi kertaa konsertin aikana. Molemmilla kerroilla jouduimme odottamaan generaattorin käynnistymistä ja osittaisen varavirran tuomaa apua.”

Sähkökatkojen aikana kuultu yhteislaulu pimeässä oli suuri yhteisöllinen kokemus.

”On totta, että ihmiset ovat tällaisessa tilanteessa entistäkin sensitiivisempiä ja energisempiä.”

Miten suurhyökkäys päättyy? Žadanin mielestä tavoite on selvä.

”Venäjän nykyisen valtakoneiston täytyy tuhoutua ja koko maan koulutus tulee perusteellisesti uudistaa”, hän arvioi.

”Muuten Putinin jälkeen tulee aina uusi Putin.”