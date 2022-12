Näistä kaunokirjoista HS:n kriitikot nauttivat eniten vuonna 2022.

Arla Kanerva: Goottilaista realismia, tulevaisuuden utopia ja elollisten yhteyttä

Mariana Enriquez: Yö kuuluu meille (Nuestra parte de noche). Suom. Sari Selander. WSOY. 655 s.

”Goottilaisen realismin kuningattareksi” kutsutun argentiinalaiskirjailijan henkeä salpaavan synkässä pääteoksessa Argentiinan poliittinen historia kietoutuu vuosikymmenten saatossa yhteen kansanuskosta ja okkultismista ponnistavan, Pimeyttä palvovan Killan kanssa.

Emily St. John Mandel: Asema 11 (Station 11). Suom. Aleksi Milonoff. Tammi. 392 s.

Vuosia ennen koronaa kirjoitetussa romaanissa pandemia tappaa 99,9 prosenttia ihmiskunnasta muutamassa viikossa. Kulttuurin ja yhteisön merkitys korostuu, ja maailmanlopun raunioille rakentuu eräänlainen utopia; hauras toive tulevaisuudesta.

Maria Turtschaninoff: Suomaa (Arvejord). Suom. Sirkka-Liisa Sjöblom. Tammi. 371 s.

Ilmastokriisin myötä ihmisen ja toisten elollisten yhteys on toistuvasti esillä. Maria Turtschaninoff rakentaa ensimmäisessä aikuistenromaanissaan ajatuksen ympärille monisäikeisen ja lempeän kokonaiskuvan, jossa kaikki on yhtä, kuolema osa elämää.

Antti Majander: Viisasta seuraa, lasten sortoa, kunnollisuuden häpeää

Ian McEwan: Opetukset (Lessons). Suom. Juhani Lindholm. Otava. 650 s.

Vanhakantainen elämäkertaromaani, nyt 74-vuotiaan McEwanin laajaan tuotantoon suhteutettuna hiukan löysäkin, mutta myös ilman muuta sellainen, johon haluaisi jäädä asumaan. Sivulta toiselle saa hengitellä viisaassa seurassa.

Iida Rauma: Hävitys. Siltala. 400 s.

Koulukiusaaminen on vähättelyä, sillä kyse on lapsiin kohdistuvasta järjestelmällisestä sorrosta. Armottoman romaanin alaotsikko on Tapauskertomus, ja kaikki, mitä nimimerkille A koulussa tapahtuu, on tapahtunut myös kirjailijalle itselleen.

Noora Vallinkoski: Koneen pelko. Atena. 359 s.

Näköalattomuus vaivaa taajamaa, jossa kunnollisuus on ihmiselle taakka ja häpeä. Inhorealismin sijaan Vallinkosken romaanin kohdalla pitää, lopulta, kuitenkin puhua jostakin omituisella tavalla hellyyteen vivahtavasta.

Vesa Rantama: Omaääninen runoilija, tihenevää kieltä, siirtomaa-ajan ruumiinavaus

Ann Jäderlund: Syvä rakkaus ei ketään (Djupa, kärlek, ingen). Suom. Jyrki Kiiskinen. Siltala. 188 s.

Yhtä Ruotsin tärkeimmistä nykyrunoilijoista ei aiemmin ole suomennettu, mutta uusi valikoima täyttää puutteen oivallisesti. Jäderlund on täysin omaääninen tekijä, jonka runot näkevät tarkasti.

Riikka Palander: Poissaolon paino. Warelia. 97 s.

Palanderin runossa huomion kiinnittää ankara, modernismista kumpuava muoto, jossa kieli tihenee olennaisimpaan ytimeensä. Ilmaisu vaikuttaa paikoin vanhahtavalta, eikä jäykähkö teos juuri palkitse huumorintajuiseksi identifioituvaa lukijaa, mutta järkähtämättömälle vakavuudelle on runoudessa oma ekologinen lokeronsa.

F. Springer: Bougainville (Een gedenkenschrift). Suom. Titia Schuurman. Aviador. 141 s.

Alankomaiden kirjallisuuden suuriin klassikoihin lukeutuva F. Springer (oik. Carel Jan Schneider, 1932–2011) oli minulle ennestään tuntematon tekijä, eivätkä hänen teoksensa ole olleet varsinaisia menestyksiä kotimaansa ulkopuolella. Tämä diplomatian maailmaan sijoittuva pienoisromaani onnistuu kuitenkin lyhyessä mitassaan olemaan hauska, koskettava ja kantaaottava – traagisen ystävyyssuhteen kautta kerrottu siirtomaa-ajan ruumiinavaus.

Eleonoora Riihinen: Monimutkaista elämää, odottamatonta kauneutta, dokumentti matkasta

Tove Ditlevsen: Aikuisuus. S&S. 222 s.

Tanskan tunnetuimpiin kirjailijoihin kuuluvan Ditlevsenin omaelämäkerrallisen trilogian päätos­osa Aikuisuus on hätkähdyttävä ja humoristinenkin kuvaus lahjakkaan ihmisen palavasta halusta rakastaa ja tuhota. Työväenluokkaisista oloista tuleva nuori nainen haaveilee porvarillisesta elämästä, joka ei olisi ”monimutkaista” mutta joutuu huomaamaan, että on itse monimutkainen. Lopulta jää kysymys, salliiko rakkaus taiteeseen, mieheen tai päihdyttävään euforiaan kaiken pahan?

Marja Kyllönen: Vainajaiset. Teos. 350 s.

Vainajaiset-romaanin arkaistinen, soinnillinen ja kansanrunouden kuvissa kylpevä teksti näyttäytyy harvinaisena taidonnäytteenä siitä, mitä on todella rakastaa suomen kieltä. Romaani on kuin kolkko arvoitus, joka aukeaa hitaasti ja paljastaa sen niljaisen lietteen alta odottamatonta kauneutta.

Ville Verkkapuro: Pete. Kosmos. 320 s.

Verkkapuron esikoisromaani dokumentoi matkaa, jossa kirjailija selvittää nuorena kuolleen isänsä kohtaloa, astuu sivuun luokan määritelmistä ja etsii syitä addiktiolle. Isä eli Pete on kirjailijalle haava, peili ja tyhjiö, jonka lopulta täyttää itsetuntemus ja rakkaus äitiin, joka oli läsnä. Romaani tuo suomalaiseen kontekstiin muualla käytyä keskustelua liberaalimmasta huumepolitiikasta, mikä lisää teoksen ajankohtaisuutta.

Arttu Seppänen: Kaikkitietävä kertoja, kirja kuin alttaritaulu, pelimäinen haaste

Aki Ollikainen: Kristuksen toinen tuleminen. Siltala. 158 s.

Ollikaisen kaikkitietävä kertoja ei selittele kerrontaa tai tapahtumia, jotka historiallisen romaanin kontekstissa ylittävät realismin rajat maagisen puolelle. Tyyli muistuttaa Juha Seppälää, jonka lause kulkee kauniilla mutta selittämättömällä nyrkiniskulla.

W. G. Sebald: Luonnon mukaan (Nach der Natur). Suom. Kari Aronpuro. Palladium & Ntamo. 104 s.

Sebaldin runojen teema kautta linjan on ihmisen kaoottinen suhde luontoon; halu ja yritys hallita sekä tulkita luontoa mahdottomuuden uhalla, joka johtaa lopulta alistumiseen. Luonnon mukaan avautuu kauniisti osa kerrallaan kuin alttaritaulu.

Petra Vallila: Ehkä. Poesia. 87 s.

Ehkä suhtautuu yrityskieleen pelimäisesti, älyllisenä ja esteettisenä haasteena. Kuin käytössä olisi rajallinen, traditiota vasten katseltuna ei-kaunis yrityssanasto, jonka osia täytyy esiintyä teoksen kielessä tietyllä frekvenssillä, ja josta täytyy luoda jotain mahdollisimman kaunista.

Anni Valtonen: Evakkotaipaleella, viholliskuvien äärellä, nuoren naisen äänellä

Merja Mäki: Ennen lintuja. Gummerus. 415 s.

Mäki vie lukijan evakkotaipaleelle niin elävästi, että siellä tuntee itse kulkevansa, kylmissään ja jalat verisillä rakoilla. Myös eläinten kärsimys vavahduttaa. Tässä koen romaanin arvon: se tuo taas jotain lisää ymmärrykseeni siitä, mitä kaiken taakse jättäminen tarkoittaa – ja miltä se tuntuu.

Maaza Mengiste: Varjokuningas (The Shadow King). Suom. Aleksi Milonoff. Atena. 500 s.

Mengiste kuvaa romaanissaan oivaltavasti, miten viholliskuvia luodaan ja ylläpidetään. Miten raakalaisuuden mahdollistava toiseus rakennetaan, kerta toisensa jälkeen. Voidakseen tappaa ja kiduttaa, toinen ihminen täytyy nähdä toisena, ihan erilaisena kuin itse.

Sara Osman: Kaikki mikä jäi sanomatta (Allt vi inte sa). Suom. Sirje Niitepõld. Like. 326.

Tunteiden paletista kirjailijan suurennuslasin alla ovat ne kaikkein vaikeimmat: kateus, viha ja epäoikeudenmukaisuus. Tarina kerrotaan kolmen nuoren naisen äänellä, kateutta herättävän terävällä, hauskalla ja iskevällä kielellä. Osman ei sensuroi mitään, räiskii menemään ronskisti mutta herkullisen tarkasti – ja Sirje Niitepõldin suomennos tavoittaa tuon tyylin täydellisesti.