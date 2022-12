HBO:n The White Lotus -sarjan kakkoskausi on ollut syksyn puheenaiheita. HS:n kulttuuritoimitus arvioi, mitä sarjasta jäi käteen.

HUOM! ÄLÄ LUE TEKSTIÄ, JOS ET OLE KATSONUT SARJAA LOPPUUN ASTI.

The White Lotus on ollut alkutalven ilo. Viimeistä jaksoa katsoessa mietin, että mikä oikeastaan on viiden tähden sarja, pitääkö sen olla kaikkien aikojen vai viime aikojen parasta? Tämän vuoden mittapuulla The White Lotus ansaitsee viisi tähteä.

Sarja alkaa sillä, että rantavedessä kelluu ruumis. Itseasiassa ruumiita on useita. Niitä ei näytetä. Tavallaan kyse on siis mysteeristä: kuka kuolee? Sarja oli kuitenkin niin hienovireistä ihmissuhteiden kuvausta ja visuaalista leikittelyä, että lähes unohdin pohtia sitä. Enemmän kiinnosti, kuka ihanan rasittavista, tarkkaan kehitellyistä hahmoista lopulta huijaa ketä, sillä petos oli koko ajan läsnä.

Ja koska keskityin ihmissuhdekuvioihin, tuntui sitä nautinnollisemmalta, kun mysteerikin lopulta ratkesi. Vainoharhan kasvua luksusjahdin kyydissä oli huimaa seurata. Ja kun jo edelliskaudella rakastettu Tanya (Jennifer Coolidge) koki verilöylyyn päättyneen voimaantumisen ja hänen puolestaan ehti iloita, hän keikahti yli laidan!

Jos jostain haluaa valittaa, niin juonikuvioiden epäuskottavuudesta (miksi ihmeessä rikkaat homomiehet oikeastaan halusivat kestitä Tanyaa niin ylenpalttisesti, jos aikoivat tappaa hänet?) ja viimeisten lankojen rasittavankin perinpohjaisesta solmimisesta.

Mutta kaiken kaikkiaan toisesta kaudesta jäi todella tyytyväinen olo. Tätä on hyvä televisio: älykästä, tyylikästä ja viihdyttävää.

Aino Miikkulainen

Tanya (Jennifer Coolidge) saa houkuteltua miehensä Gregin (Jon Gries) Vespa-ajelulle ja ravintolaan.

Tanyalla (Jennifer Coolidge) on viimeisessä jaksossa yllään sama kukkamekko kuin Kummisetä-elokuvan Michael Corleonen vaimolla Apollonialla, joka nähtiin myös tätä esittävän nuken yllä kolmannessa jaksossa. Vaimon kävi köpelösti. The White Lotus on täynnä tällaisia pieniä pahaa enteileviä yksityiskohtia, jotka kasaantuvat loppua kohden.

Rakastetun hahmon loppu on jatkumoa ensimmäisen kauden Tanyan tekemistä valinnoista. Jos ensimmäisellä kaudella vallitsi kyyninen realismi, jossa rikkaat elostelivat vähemmistöjen ja työväen kustannuksella, toisella kaudella luksusmatkaajat joutuivat huijatuiksi. Toki molemmilla kausilla oli enemmän sävyjä ja ristiriitaisuuksia kuin tämä kärjistys antaa ymmärtää.

The White Lotusin lumovoima piilee yksittäisissä nerokkaissa kohtauksissa, virittyneessä tunnelmassa, näyttelijäsuorituksissa ja herkullisissa hahmoissa. Kaikki on hiottua: musiikkivalinnat (Best Things in Life Are Free!), puvustus, viittaukset elokuvaklassikoihin ja taideteosten rytmittäminen kuvavirtaan kerronnallisena elementtinä. Jopa alkutekstien maalaukset kätkevät sisäänsä ratkaisevia kohtauksia.

Jos sarjasta on nauttinut vain juonen vuoksi, se ei välttämättä kestä toista katsomista, sillä tarinallinen jännite on ladattu purkautumaan viimeisen jakson paljastuksissa. Mutta toisaalta, katsokaapa uudelleen esimerkiksi kohtaus, jossa Greg ja Tanya ovat romanttisella illallisella. Se on viimeisen jakson nähneenä aivan eri kohtaus.

Eleonoora Riihinen

Cameron (Theo James) ja Daphne (Meghann Fahy) viettävät unelmalomaa Sisiliassa.

Tanya (Jennifer Coolidge) kuolee. The White Lotuksen toisen kauden seuraaminen – saati siitä kertovien artikkelien seuraaminen – on muistuttanut aika lailla bingoa. Kuka saa minkä oikein?

Itse olisin saanut pisteen Tanyan kuolemasta. Sitä ei voinut olla aavistamatta viimeistään siitä, miten pahaa henkiväksi Quentinin (Tom Hollander) palermolainen palatsi oli kuvattu.

Tanyan viimeiset hetket huvijahdilla puolestaan olivat sellainen sekoitus kauhistuttavaa piinaa ja kammottavaa huumoria, että eliittihomo Quentinin nimikin alkoi tuntua tätä viimeistä kohtausta varten valitulta. Aika suuret Tarantino-vibat tulivat siitä, miten Tanya ampui tiensä ulos hytistä.

Ja sitten tuon satumaisen rikkaan ja sekopäisen leidirukan viimeiset sanat, eli kuolemaa tekevälle Quentinille parkaistu kysymys, onko Gregillä – eli Tanyan murhaa (oletettavasti) suunnitelleella aviomiehellä – suhde. Niin paljastavaa, niin surullista.

Mutta sitten kun päästiin mielettömän kauniiseen vedenalaiseen kohtaukseen, jossa Madama Butterfly -oopperan aaria soi taustalla kun Tanyan ruumis vajosi syvyyksiin, tunsin välitöntä tyytymättömyyttä sarjan käsikirjoittaja-ohjaaja Mike Whitea kohtaan.

Kohtaus tuntui glorifioivan onnettoman ja yksinäisen Tanyan kuoleman, olevan tietynlainen happy ending. Nyt hän oli viimein tyyni ja onnellinen.

Ei hyvä, protestoin kotisohvalla. Ei Tanya itse halunnut olla Madama Butterfly, hän yritti viime hetkeen asti elää. Hänen kuolemansa kuvaaminen merenneitomaiseksi kiiltokuvaksi tuntui yksinkertaisesti väärältä.

Sanna Kangasniemi

Ei epäilystäkään, etteikö The White Lotus ole laatusarja. Siitä huolimatta olen vähän pettynyt tähän toiseen kauteen. Vaikea pukea sanoiksi, miksi. Ehkä siksi, että koko kautta leimasi odottava tunnelma. Koko ajan se antoi ymmärtää, että kohta tapahtuu, kohta tapahtuu, ja pian kaikkien esirippu romahtaa. Niinpä odotin, että viimeisessä jaksossa lopulta kulissit poksahtavat kunnolla ja salaisuudet paljastuvat. Sillä niitähän hahmoilla piisasi.

Tätä odottavaa ja piinaavaa tunnelmaa sarja osasi luoda erittäin hienosti ja koukuttavasti, ja näyttelijät hoitivat roolinsa taitavasti.

Kahden ystäväpariskunnan välisten jännitteiden purkautumista odotin eniten, mutta sekin lässähti. Luojan kiitos, että heidän lomansa loppui, en olisi jaksanut enää hetkeäkään katsella heidän hymistelyään yhteisen aterian äärellä. Juuriaan etsimään tulleen kolmen sukupolven miesten seikkailutkin junnasivat jatkuvasti samoja raiteita, eikä kukaan miehistä tai heidän juonikuvionsa muuttuneet missään vaiheessa kovin kiinnostavaksi.

Entä Tanyan kohtalo sitten? Koko sarjan surullisin hahmo sai lopulta tylyn lopun. En tiedä, miten hänen tarinansa olisi pitänyt päättyä, mutta nyt nähty loppuhuipennus, hilpeydestään huolimatta, ei ihan tyydyttänyt.

Riitta Koivuranta

Portia (Haley Lu Richardson) ja Albie (Adam DiMarco) lähentyvät The White Lotus -sarjassa.

Kuinka monella tavalla ihminen voidaan pettää, kuka lopultakin tuli petetyksi, vai tuliko edes, ja mitä pettämisestä seurasi. Tämän pohtiminen oli minulle The White Lotuksessa kaikkein antoisinta, ei lopultakaan seitsemän jakson ajan muhinut jännitysnäytelmä ja loppuratkaisu. Sarja onnistui käsittelemään kakkoskaudellaankin nerokkaasti ihmismieltä, kaikkea pinnan alla kuplivaa.

Käsi kädessä pettämisen kanssa kulkee epäluulo. The White Lotus näytti, kuinka paljon tuskaa, vihaa, surua ja kaipausta se tuottaa, ja mihin mittoihin se voikaan pahimmillaan kasvaa.

Mutta kaikkein häiritsevintä sarjassa oli Jack-hahmo. En pääse varmasti enää ikinä eroon näyttelijä Leo Woodallin sinisenharmaista, totaalisen epäluotettavista, silkkaa tyhjyyttä kumisevista silmistä. Oliko hän näyttelijä vai sittenkin ilmielävä huijari ja jalkapallohuligaani suoraan Lontoon lähiöistä?

Mari Koppinen

Mia (Beatrice Grannò) ja Lucia (Simona Tabasco) etsivät ansaintakeinoja sisilialaisessa luksushotellissa.

Kakkoskausi kärsi loppupuolella tyhjäkäynnistä, kunnes suhdesotku siivottiin parilla laukauksella. Tussahduksia tuli.

The White Lotusin viimeinen jakso juoksee kohtaus kohtaukselta: ’ohhoh, entäs jos minua on puijattu’.

Ensijaksossa esitetty uhkaus, että hahmogalleriaa laitetaan joukolla hautaan, on ankea bluffi. Kalmona makaa hahmo, joka on jo kahdessa kaudessa käytetty huippuunsa, ja kasa yksiselitteisen pahanmielisiä henkilöitä. Päätös tuntuu siltä kuin katselisi jouluelokuvaa, jossa on seksikohtauksia.

Ykköskausi kuitenkin ylitettiin, erityisesti esteettisesti.

Jatkuva uhka ilmaistaan välähdyskuvilla veistoksista ja maalauksista. Kauneinta finaalissa ovat väärinpäin kääntyvät aallot matkakortinkylläisessä rantamaisemassa. Ja tietenkin puliseva tunnusmusiikki.

Tero Kartastenpää

Harper (Audrey Plaza) ihmettelee ystäväpariskunnan täydelliseltä vaikuttavaa elämää.

