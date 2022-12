Suomalaisen roots-musiikin sitkein perheyritys Honey B & T-Bones on instituutio, joka jatkaa uusien äänien etsimistä

Honey B & T-Bones ei taivu nostalgiseksi, kirjoittaa musiikkikriitikko Mikko Aaltonen.

Rock / Albumi

Honey B & T-Bones: Buzzing! 40th Anniversary Album. Emsalö. ★★★

Buzzing! vol. 2. Emsalö. ★★★★

Neljäkymmentä vuotta sitten perustetun Honey B & T-Bonesin elinvoima piilee kahtaalla.

Yhtyeen ytimen alusta asti muodostaneet laulaja-basisti ja laulunkirjoittaja Aija Puurtinen sekä kitaristi Esa Kuloniemi tuntevat blues-pohjaisen musiikin historian syvällisesti – tarvittaessa pariskunta osaa toisintaa sen hiilipaperikopiona tavalla, joka ei jätä ainuttakaan puritaania kylmäksi.

Toiseksi yhtye on käyttänyt tätä historian suvereenia hallintaa lähinnä ponnahduslautana omien teostensa rikastamiseen, puritaanien mielipiteistä piittaamatta.

Sekä yhtyeen aikaisemman tuotannon uusiosovituksista koostettu 40-vuotisjuhla-albumi Buzzing! että tyystin uutta materiaalia sisältävä Buzzing! vol. 2 kuljettavat perinteisen bluesin ja r&b:n paikkaan, missä se on enää vaivoin tunnistettavissa.

Molemmilla albumeilla psykedeelisen rockin, puhtaan popin ja primitiivisen rämeränttätäntän hetteiköissä sinkoilevat kappaleet muokkautuvat joksikin, mitä on helpointa kutsua vain ”Honey B & T-Bones -musiikiksi”.

Tässä(kin) mielessä Honey B & T-Bones muistuttaa toista tänä vuonna nelikymppisiään näyttävästi juhlinutta suomalaisen rockin oman tien kulkijaa, 22-Pistepirkkoa. Yhtyeet eivät kuulosta toisiltaan, mutta molempien musiikilliset vaikutteet sekä tapa, jolla yhtyeet käyttävät ja jalostavat näitä moninaisia raaka-aineitaan, muistuttavat toisiaan.

Uskollisimmin alkuperäisille musiikillisille ihanteilleen T-Bones pysyttelee 40-vuotisjuhlalevyn kappaleessa, joka on samalla koko albumin perinteisin. Esa Kuloniemen laulama perusblues Train I Ride soi vuonna 1988 alkuperäisenä versionaan jopa ”modernimmin” kuin nyt, vuonna 2022.

Shake Your Shimmy -albumin ronskisti r&b:tä popmelodioihin dippaavan nimikappaleen twangaava kitaraintro on on puolestaan luupitettu juhlalevylle niin, että kappaleen muutaman ensimmäisen sekunnin ajan kuvittelee eksyneensä tekno-raveihin.

Sovitus kuulostaa nyt luonnolliselta, mutta epäilen, olisivatko T-Bonesit rohjenneet päätyä vastaavaan ratkaisuun kappaleen ilmestyessä vuonna 1992!

Radikaaleimpaan uudelleenlinkoukseen on päässyt amerikkalaisen surf-musiikin ”märästä” reverb-soundista vuonna 1995 inspiroitunut Ice Cold Feeling. Supernatural-albumin aikoinaan avannut kiihkeä juoksutus soi nyt jamaikalaiseksi rocksteadyksi sovitettuna.

Vaikka T-Bones ei osoita nostalgian tai taantumuksen merkkejä oman historiansa äärellä, yhdellä tavalla uudet albumit merkitsevät ympyrän sulkeutumista. Yhtye on jälleen, aivan kuten oli läpi 1980-luvun, trio. Nykyisin rumpujen takana istuu Puurtisen ja Kuloniemen 20-vuotias muusikkopoika Mooses Kuloniemi. Buzzing! vol. 2 -levyllä on mukana lisäksi basisti Pekka Rajamäki.

Kyvykkääksi jazz-soittajaksi jo teini-iässä kehutun nuoremman Kuloniemen kädenjälki todella tuntuu ja kuuluu Buzzing! vol. 2 -levyn uudessa T-Bones-musiikissa, jonka on tehnyt Aija Puurtinen yhtä kappaletta lukuun ottamatta.

Terävimmin asianlaita kiteytyy albumin päätös­numerossa Soul Button. Kappale on lihamylly, jonka herruudesta kilpailevat vimmastunut proge-yhtye ja ahdistus­krapulassa vellova fuusiojazz-pumppu. Kaiken keskellä Mooses Kuloniemen rumputyöskentely toimii kuin jämäkkä­otteinen järjestyspoliisi, joka luo ryhtiä kaaokseen.

Albumien eräänlaisessa nimikappaleessa Bee Bee Pollinator perheyhtyeen rhythm & blues -verenperintö suodattuu The White Stripes -henkiseksi garagerock-runttaukseksi, jota vanhemman Kuloniemen kitaratyöskentely kuljettaa myskihärän voimalla ja määrätietoisuudella.

Musiikillisesti lavean väripaletin toisessa ääripäässä loistavat eteerisen kaunis pophelmi Colors ja David Lynch -henkisesti tunnelmoiva Missing, joissa lukemattomien muusikoiden laulupedagogina ansioitunut Puurtinen loistaa nyanssit intuitiivisesti hallitsevana äänenkäyttäjänä.