Parittomat viikot -sarjan näyttelijöillä on vauhti päällä, vaikka käsikirjoituksessa ei ole juuri tuoreita ideoita.

Ruotsissa on Solsidanin jälkeen suorastaan tehtailtu komedioita ja kepeitä draamasarjoja, joista monet ovat saaneet myös kansainvälistä näkyvyyttä. Laatu ja tyylilaji vaihtelevat esimerkiksi arkirealistisesta Bonusperheestä rankempaan Rakkaus ja anarkia -sarjaan (Netflix), ja välissä on paljon keskinkertaistakin.

Välimaastoon osuu tuore Parittomat viikot, joka on kerännyt suosiota kotimaassaan ja edennyt jo kolmannelle kaudelle. Sen idea ei ole kummoinen ja toteutuskin yksinkertainen, mutta silti on helppo käsittää, miksi se on katsojien mieleen.

Jonas ja Frida ovat nelikymppisiä ja vastaeronneita, mihin tietysti sarjan nimikin viittaa. Heillä on kolme lasta, joiden huoltajuuden he jakavat. Jonas on jäänyt asumaan yhteiseen kotiin, ja Frida on muuttanut omaan huusholliinsa, jossa järjestys on vähän niin ja näin.

Frida on selkeästi päähenkilö, jonka elämän kaaosta seurataan ja joka kerää myötätuntoa ja kevyt-feminististä tsemppausta. Jonas esitellään ikävänä niuhottajana, jolla on enemmän taipumusta mustasukkaisuuteen siitä huolimatta, että hänellä on heti uusia naissuhteita meneillään.

Sarja alkaa vaiheesta, jolloin kumpikaan ei ole vielä tottunut siihen, että arki on hajonnut kahtia ja lasten asioista ei niin vain enää sovitakaan yhdessä. Nalkuttamista riittää puolin ja toisin.

Fridan ja Jonaksen rinnalla nähdään ystäväpariskunta Lotta ja Mattias. Lotta patistaa Fridaa irrottelemaan, Mattias on jumittunut rocknuoruuteensa ja osoittautuu juoruilijaksi.

Adrian Bobergin käsikirjoittamassa sarjassa mikään ei pääse yllättämään, eikä dialogi ole erityisen nokkelaa. Lasten ja nuorten elämässä toistetaan tuttuja asioita futisharrastuksesta synttärikemuihin, mutta heidän erokipuiluaan sarja kuvaa välillä aika uskottavasti.

Fridaa näyttelee ruotsalaisten rakastama juontaja-koomikko Christine Meltzer, jonka ympärille sarja on selvästi rakennettu. Parittomissa viikoissa hän pitää ihailtavalla tavalla vauhtia yllä, vaikka käsikirjoituksesta ei niin paljon irtoakaan.

Samoin tekevät muut näyttelijät, joiden ansiosta sarja pysyy enimmäkseen viihdyttävänä. Jonasta näyttelee Linus Wahlgren, Lottaa Vanna Rosenberg ja Mattiasta Gustav Hammarsten.

Kaiken tohinan keskellä Frida iskee kolmekymppisen baristan, jota näyttelee Aika on meidän -sarjasta tuttu Charlie Gustafsson. Fridan hysteerinen kiemurtelu suhteen alkutaipaleella on rasittavaa vetkuttelua.

Sarjan imelä ja äänekäs musiikki särähtää pahasti ja pilaa tunnelmaa. Hoetuin lause on ”jag älskar dig”, minä rakastan sinua. Kaikesta huolimatta.

Parittomat viikot, TV5 klo 19.55 ja Discovery+.