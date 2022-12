Neliosaisen Viikingit – ryöväreitä, kauppiaita ja tutkimusmatkailijoita -sarjan toimittavat Seppo Heikkinen ja Harri Alanne.

Viikingit ovat olleet viime aikoina suosittu aihe viihde- ja peliteollisuudessa. 700–1000-lukujen skandinaavisten merenkulkijoiden maailmasta ammentavat esimerkiksi Robert Eggersin elokuva The Northman (2022) ja suosittu tv-sarja The Last Kingdom (2015–2022).

Viikinkien suosio ei yhtään ihmetytä, kun kuuntelee Seppo Heikkisen ja Harri Alanteen historiasarjaa Viikingit. Pieneen määräänsä suhteutettuna viikingit tekivät uskomattomia asioita. He purjehtivat Amerikkaan satoja vuosia ennen Kolumbusta. Heidän vaikutuksensa näkyy ympäri Eurooppaa niin geeniperimässä, paikannimissä kuin kielissäkin.

Radiosarja muistuttaa, ettei viikinkien suosio ole uusi ilmiö. Esimerkiksi Taru sormusten herrasta -fantasiaklassikon kirjoittaja J. R. R. Tolkien tunsi viikinkihistoriaa. Viikinkimytologiasta osasivat ammentaa propagandaa myös natsit.

Joonatan Kotilan äänisuunnittelu elävöittää ja rytmittää sarjan pitkiä haastatteluita. Toteutukseltaan kiinnostavin on päätösjakso, jossa Harri Alanne pelaa Assassin’s Creed Valhalla -videopeliä keskiaikatutkija Jaakko Tahkokallion kanssa.

Viikingit – ryöväreitä, kauppiaita ja tutkimusmatkailijoita, Yle Areena sekä Radio 1 maanantaisin.