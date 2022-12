Suomen kansallisoopperan taiteellisen johtajan pestin päättävä Lilli Paasikivi siirtyy itävaltalaiselle kesäfestivaalille syksystä 2024 alkaen.

Suomen kansallisoopperan taiteellisen johtajan pestin lopettava Lilli Paasikivi siirtyy syksyllä 2024 Itävaltaan Bregenzin festivaalin taiteelliseksi johtajaksi ja pääjohtajaksi.

Bregenzin festivaali järjestetään Itävallassa Bodenjärven rannalla sijaitsevassa Bregenzissä, ja sen tunnusmerkkinä on veden päälle sijoitettu kelluva esiintymislava. Sen katsomoon mahtuu yli 6 600 katsojaa, ja siksi järvilavalla esitetään tyypillisesti kaikkein suosituimpia repetoaarioopperoita. Sen lisäksi festivaalilla on muitakin esiintymistiloja harvinaisemmille teoksille, modernille oopperalle ja konserteille.

Lilli Paasikivi päättää kymmenvuotisen kautensa Suomen kansallisoopperan taiteellisena johtajana kesällä 2023 ja häntä seuraa syksystä 2023 alkaen Thomas de Mallet Burgess.

Bregenzin festivaalin johtajana on vuodesta 2015 toiminut itävaltalainen ohjaaja Elisabeth Sobotka. Hän siirtyy syksyllä 2024 taiteelliseksi johtajaksi Berliinin valtionoopperaan Unter den Lindeniin.

Lilli Paasikiven sopimus Bregenzin festivaalilla on viisivuotinen. Ensimmäinen hänen suunnittelemansa festivaali järjestetään Bregenzissä kesällä 2025. Järvilavan tuotannot esitetään kahtena kesänä peräkkäin, ja kesällä 2025 siellä esitetään vielä edellisen vuoden tuotantoa, joten ensimmäinen Paasikiven valitsema teos nähdään järvilavalla kesällä 2026.

Paasikivi kertoo, että suunnitelmat tulevien festivaalikesien ohjelmista eivät vielä ole kovinkaan konkreettiset, johtuen rekrytointiprosessin nopeudesta.

”Ensimmäinen tehtäväni on syväluodata ja tutustua yhteistyökumppaneihin sekä toiminnan taustoihin, niihin parametreihin missä operoidaan. Toki minulla on ideoita hautumassa, ja totta kai tämän kaiken kanssa pitää laittaa hihat heilumaan jo tämän kevään aikana”, Paasikivi sanoo.

Paasikiven näytöt kymmenen vuoden aikana Suomen kansallisoopperassa ovat luonnollisesti vaikuttaneet Bregenzin festivaalin väkeen uutta johtajaa valittaessa. Paasikivi viittaa esimerkiksi uusia teknologioita ja esitystapoja kokeilevaan Opera Beyond -hankkeeseen.

”He ovat olleet kiinnostuneita Opera Beyond -projektista ja taidemuotojen yhdistämisestä”, Paasikivi sanoo. ”Koko tämä suurien yleisöjen ja uusien yleisöjen saavuttamisnäkökulma on puhuttanut heitä paljon. Olen iloinen, että se mitä me olemme täällä Suomessa tehneet, on nähty edelläkävijyytenä.”