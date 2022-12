Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan varsinkin naistoimittajien tilanne on pahempi kuin koskaan aiemmin.

Ympäri maailmaa on pidätettynä tällä hetkellä ennätysmäärä toimittajia, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) tuore raportti.

Raportin mukaan kaikkiaan 533 toimittajaa on parhaillaan pidätettynä. Määrä on yli 13 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna. Myös viime vuonna toimittajia oli pidätettynä ennätyksellinen määrä.

Eniten toimittajia on pidättänyt Kiina (110 pidätettyä), Myanmar (62), Iran (47), Vietnam (39) sekä Valko-Venäjä (31).

Raportin mukaan varsinkin naistoimittajien tilanne on pahempi kuin milloinkaan aiemmin. Naisten osuus pidätetyistä on jo yli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.

Naisia on pidätettyinä nyt 78. Viime vuodesta luku on kasvanut 30 prosenttia.

Surmansa on saanut maailmalla lähes 60 toimittajaa. Tilannetta on erityisesti pahentanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Ukrainassa on kuollut RSF:n mukaan ainakin kahdeksan toimittajaa.

Järjestö nostaa esiin myös, kuinka Venäjällä vapaata mediaa on tukahdutettu aktiivisin toimin.

”Poikkeuksellisen törkeä on arvostetun tutkivan toimittajan Ivan Safronovin 22 vuoden tuomio, joka langetettiin täysin julkisten tietojen kertomisesta”, sanoo tiedotteessa Yrsa Grüne-Luoma. Hän on Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen-osaston puheenjohtaja.

Vaarallisin maa toimittajille on Meksiko, jossa on tapettu tänä vuonna 11 toimittajaa. RSF kuvaa Etelä-Amerikkaa maailman vaarallisimmaksi alueeksi toimittajille, sillä Haitissa toimittajia on tapettu kuusi ja Brasiliassa kolme.

Kateissa toimittajia on maailmalla kaikkiaan 49, joista kaksi on kadonnut tänä vuonna. Panttivankeina on 65 toimittajaa, kaikki heistä Lähi-idässä. Suurin riski joutua panttivangiksi on Syyriassa, jossa toimittajia on kaapattuina 42.

Kansainvälinen journalistiliitto IFJ tiedotti viime viikolla, että kuluvan vuoden aikana toimittajia ja median työntekijöitä on tapettu 67. Koko viime vuonna kuolleita oli 47.

Järjestön mukaan Ukrainassa olisi kuollut 12 toimittajaa, mikä on enemmän kuin yhdessäkään toisessa maassa tänä vuonna.

Lue lisää: IFJ: 67 toimittajaa kuollut työtehtävissä tänä vuonna