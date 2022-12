Syksy ja Talvi ovat kaksi ensimmäistä osaa skotlantilaisen Ali Smithin palkitussa Vuodenaika-kvartetissa.

Romaani

Ali Smith: Syksy (Autumn). Suom. Kristiina Drews. Kosmos. 272 s.

Talvi (Winter). Suom. Kristiina Drews. Kosmos. 334 s.

Ajan luonne, sen rakentuminen ja kuluminen, ovat kirjallisuudessa toistuvasti läsnä. Skotti­kirjailija Ali Smithin (s. 1962) niin kutsutun Vuodenaika-kvartetin avaus­osissa aika on kuitenkin poikkeuksellisen konkreettinen ja kokonais­valtainen, lukijan todellisuuteen ujuttautuva. Miten me oikeastaan koemme ajan?

Smithiä pidetään yhtenä sukupolvensa omaäänisimmistä brittikirjailijoista. Hän aloitti draamakirjailijana 1980-luvulla, mutta 1990-luvulta lähtien Smith on julkaissut enimmäkseen novelleja ja romaaneja. Aiemmin häneltä on suomennettu vain kaksi teosta, romaanit Satunnainen (2006) ja Oli kerran kello nolla (2013), kumpikin Kristiina Drewsin käännöksinä ja Otavan julkaisemina.

Vasta Vuodenaika-kvartetti on nostanut hänen nimensä laajemmin esiin myös meillä.

Kvartetin aloittaa Syksy, jota on hyvästä syystä kutsuttu ”ensimmäiseksi post-Brexit romaaniksi”, ja jossa dialogi nykyhetken kanssa tuntuu erityisen voimakkaana. Smith halusi tuoda romaanin osaksi keskustelua myös mahdollisimman nopeasti ilmestyvänä esineenä: Yhdistyneen kuningaskunnan EU-kansanäänestys järjestettiin 23. kesäkuuta 2016, ja äänestystä kommentoiva Syksy julkaistiin 20. lokakuuta 2016.

Seuraavana vuonna romaani valittiin Booker-palkinnon lyhyelle listalle, ja The New York Times sisällytti sen vuoden kymmenen parhaan kirjan joukkoon. Irlantilaiskirjailija Sebastian Barry kutsui Smithiä ”Skotlannin Nobel-ehdokkaaksi”.

Syksyssä aika jakautuu kansan jakautuessa. On ennen ja jälkeen, on ne ja me: ”Kautta koko maan ihmiset tunsivat hävinneensä kaiken. Kautta koko maan ihmiset tunsivat voittaneensa kaiken. Kautta koko maan ihmiset uskoivat, että olivat itse tehneet oikein ja että muut olivat tehneet väärin.”

Tämän uuden arjen keskellä Elisabeth Demand, 32-vuotias yliopiston luennoitsija nollatuntisopimuksella, hakee uutta passia. Jonottaminen kestää, ja kestää, ja kestää. Tiskille päästyään Elisabeth saa kuulla, että hänen päänsä on väärän kokoinen, eikä hakemusta näin ollen voida hyväksyä.

Tilanteen kafkamaiset piirteet ovat selvät. Jonottaessaan Elisabeth lukee Huxleyn Uljas uusi maailma -dystopiaa; Syksyn mittaan hän lukee tai ajattelee myös Kafkan Metamorfooseja, Dickensin Kahta kaupunkia ja Shakespearen Myrskyä, kaikki kommentteina Brexitin herättämiin kokemuksiin pelosta, sijoiltaan menemisestä ja byrokratian mielettömyydestä.

Samaan aikaan hoivakodissa 101-vuotias Daniel Gluck ajelehtii eräänlaisessa epä-ajassa, ajan tuolla puolen unissa, joissa hän on nuori jälleen – tai kuollut.

Elisabeth vierailee Danielin luona, puhuu ja lukee vuoteen vieressä vaikka Daniel vain nukkuu. Sukua he eivät ole, vaan ystäviä Elisabethin lapsuudesta asti – vaikka Elisabethin äiti onkin paheksunut tyttärensä ystävyyttä naapurin vanhaan mieheen, epäillyt siinä olevan jotain likaista.

Harppaus ajassa taaksepäin, ystävyyden alkuvuosiin, näyttää tarinoista, taiteesta ja filosofisista kysymyksistä rakentuvan maailman. Tuolloin Elisabeth oli kahdeksan, ja Daniel keräsi taidetta, kuten brittiläisen pop-taiteilija Pauline Botyn (1938–1966) teoksia. Botyssa tiivistyy Smithin hahmojen kapinallisuus, tarve vastustaa systeemiä.

Järjestelmän vikoihin puuttuminen voimistuu kvartettia jatkavassa Talvessa, jossa Iris on omistanut maailman parantamiselle koko elämänsä. Kun Syksyssä epäkohdaksi tiivistyy Brexit, Talvessa epäreilun maailman tasot pitenevät ja levenevät, reippaasti osoitellen. Kärkeen nousee ilmastokriisi. Lopun kiitoksissa Smith nimeää keskeiseksi inspiraation lähteeksi Elizabeth Sigmundin Rage Against the Dying. Campaign Against Chemical and Biological Warfare (1980) -teoksen, joka pureutuu kemialliseen sodankäyntiin ja sen uhreihin.

Rachel Carsonin klassikkoteos Äänetön kevät (1962) on tietysti läsnä – mutta niin on myös Shakespeare, etenkin vähemmän tunnetun Cymbeline-näytelmänsä kautta, jossa Britannia on vaarassa tulla Rooman suurvallan murskaamaksi.

Vastapainoksi suorasukaisen poliittiselle tematiikalle on romaanin tapahtumapaikka hyvinkin perinteikäs. Eksentrinen, eristäytynyt Sophia asuu Cornwallissa suuressa vanhassa kartanossa. Hänen poikansa Art saapuu viettämään joulua mukanaan salaperäinen Lux, jonka Art tosin esittelee tyttöystävänään Charlottena. Myöhemmin seuraan liittyy myös Sophian isosisko Iris, vaikka he ovatkin olleet riidoissa vuosien ajan.

Smith rakastaa sanaleikkejä ja sisällyttää niitä usein myös henkilöhahmojensa nimiin. Kirjailijaa itseään voi ajatella näkevänsä yhteiskunnan epäkohtiin tarttuvassa Iriksessä, jonka nimi merkitsee kreikaksi sateenkaarta – kenties viittauksena Smithin seksuaalisuuteen (hän omistaa teoksensa pitkäaikaiselle kumppanilleen, elokuvantekijä Sarah Woodille).

Sophia-siskoaan Iris kutsuu Filoksi – ei tosin lyhenteenä filosofista, vaan vitsikkäänä viittauksena taikinaan. Samalla viisautta merkitsevä nimi alleviivaa pään työntämistä pusikkoon ja omaan kuplaan kääriytymistä, kun ympäröivän maailman ulos sulkenut Sophia ei suostu hyväksymään sen paremmin ilmastokriisiä kuin mereen hukkuvia pakolaisia.

Syksyn tapaan ajan eri tasot ovat Talvessakin läsnä, ja muistojen kautta siskokset vähitellen sopivat. Muistojen kautta läsnä on kuitenkin myös tulevaisuuden traagisuus, kun ikääntyneet naiset katsovat nuorempiaan:

”Voi Filo, meidän sukupolvella oli onnea, saatiin kokea ne vimmaiset kesät, tunteen palo, kiihkeän rakkauden kesät, Iris sanoo. [- -] Mutta näiden sukupolvi [- -]. Kitupiikin kesä. Ja kitupiikin talvi – ja kevät ja syksy.”

Vuodenaika-kvartetti on kenties katsaus Britannian politiikkaan ja hajoavan maailman tilaan, mutta isoista aiheistaan huolimatta Syksy ja Talvi ovat monin paikoin hauskoja, nokkelan kevyesti kulkevia. Uhkakuvien lisäksi on myös rakkautta, jopa toivoa.

Suomennoksesta vastaavan Kristiina Drewsin käsissä Smithin terävä huumori sanaleikkeineen piirtyy taidokkaasti esiin, samoin kuin romaanien tummemmat kerrokset ja paikoin pyörteiksi kasvava tajunnanvirta.

Kevät, kvartetin kolmas osa, ilmestyy suomeksi maaliskuussa, ja kesäkuussa saadaan sarjan päättävä Kesä.