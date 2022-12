Miten kyynisestä pikkurikollisesta tulee fasistista hirmuvaltaa vastustava poliittinen kapinallinen? Siihen vastaa yksi syyskauden tv-sarjayllättäjistä, Andor.

Andor on Tähtien sota -tv-sarja, jonka ennakko-odotukset olivat paljon pienemmät kuin vaikka Ewan McGregorin tähdittämän Obi-Wan Kenobin.

Andor on esiosa Rogue One -elokuvalle (2016), joka vuorostaan oli esiosa ensimmäiselle Tähtien sota -elokuvalle (1977). Tv-sarja Rogue One -elokuvan yhdestä sivuhenkilöstä, Cassian Andorista, herättää todennäköisesti kaksi kysymystä – siis kenestä ja siis miksi?

Mutta niin vain Andor kasvatti syyskuisen avauksensa jälkeen jakso kerrallaan suosiotaan. Kun se päättyi kahdentoista jakson jälkeen marraskuun lopussa, kriitikot ja yleisö jakoivat pääosin ylistystä. Andor on aikalailla täysosuma.

Andor tuo Tähtien sotaan jotain ihan uutta. Aikuisuutta.

Aikuisuus ei tässä tarkoita vain sitä, että sarjassa on todennäköisesti Tähtien sodan ensimmäinen suora viittaus seksiin kahden henkilön välillä – vaikka sekin kyllä merkitsee jotain.

Kyse on kerronnasta.

Andy Serkis (vas.) on Kino Loy, vankiryhmän johtaja. Hän, Andoria esittävä Diego Luna (oik.), ja kaikki muutkin sarjan näyttelijät, tekevät erinomaista työtä.

Kun Tähtien sota on viimeiset pari vuotta keskittynyt elokuvien sijaan tv-sarjoihin, galaktisen sadun dna:han kuuluvan lapsiystävällisyyden rajoittavuus on paljastunut. Elokuvassa lapsille tuunattu tarina jaksaa viihdyttää aikuistakin pari tuntia.

Mutta muun laatu-tv-draaman rinnalla uudet Tähtien sota -tv-sarjat ennen Andoria ovat tehneet selviksi varhaismurrosikäisen kohdeyleisön huomioimisen ongelmat. Juonet ovat yksioikoisia ja henkilöhahmot ohuita. Andor kertoo sen sijaan ihmisistä, joilla on toiveita, pelkoja, haaveita ja haluja. Näyttelijät vankiryhmän johtajaa esittävää Andy Serkisiä myöten tekevät erinomaista ja paneutuvaa työtä. Tarina etenee välillä hitaasti, vaiheesta toiseen kulkien, eikä mikään ole yksinkertaista.

Toinen Andorin onnistumisen syy on, että siinä on hyvin vähän ”tähtiensotaa”. Sarjan luoja Tony Gilroy heitti jedit, voimat ja muut isoimmat Tähtien sota -kliseet roskakuiluun. Hän teki avaruusfantasian sijaan poliittisen vakoilutrillerin.

Gilroy kirjoitti aikanaan neljä Bourne-elokuvaa ja ohjasikin yhden. Hän oli myös kirjoittamassa Rogue Onea. Andor on taitavasti kirjoitettu tarina fasismin noususta, poliittisen vastarintaliikkeen ensiaskeleista sekä vastuuseen kasvamisesta ja sen hinnasta.

Suurten sankarien sijaan katse kohdistuu tavallisiin miehiin ja naisiin, mutterinvääntäjiin ja paperinpyörittäjiin, niihin joita ilman sen enempää paha imperiumi kuin hyvä tasavaltakaan ei toimisi. Niihin, joiden taistelu on toimeentuloa ja läheisistä huolehtimista. Kapina alkaa, kun he joutuvat taistelemaan oikeudesta kulkea kotikaupunkinsa kaduilla vapaasti.

Stellan Skarsgårdin esittämä vastarintaliikkeen strategi Luthen Rael pitää sarjassa yhden Tähtien sodan historian parhaista monologeista.

Sarjan nimihenkilö on siis Cassian Andor, yksi Rogue One -elokuvan kapinallisjoukosta, joka siinä elokuvassa varastaa Kuolemantähden pohjapiirustukset. Andor-sarjan alussa hän on pikkurikollinen, kyyninen luuseri, joka välittää lähinnä ottoäidistään Maarvasta (Fiona Shaw).

Diego Luna on sopivan vähäeleinen, karu ja vilpitön esittämään Andoria, rosoisempaa versiota Han Solon arkkityypistä – roistosta, jolla on lopulta hyvä sydän.

Andorin vetää kapinaan mukaan Stellan Skarsgårdin kosmopoliittisella auktoriteetilla esittämä vastarintaliikkeen strategi Luthen Rael. Hän on julkisesti antiikkikauppias, joka tekee salaa yhteistyötä senaattori Mon Mothman (Genevieve O’Reilly) kanssa. Mothman kautta avautuu näkökulma poliittisen vallan huipulle ja ylelliseen elämään. Vaikka Mothma on vallan huipulla, myös hän perheineen koittaa parhaansa mukaan selvitä kasvavan fasistisen imperiumin varjossa.

Imperiumin puolellakin elämä on kovin arkista. Turvallisuusyhtiön tarkastaja Syril Karn (Kyle Soller) haluaa urallaan eteenpäin ja valitsee Andorin jahdattavakseen. Imperiumin turvallisuusosaston upseeri Dedra Meero (Denise Gough) alkaa nähdä yksittäisten terroritekojen ja rikosten takana laajemman kuvion.

Hän yrittää vakuuttaa esimiehiään mutta joutuu luovimaan imperiumin toimistopolitiikassa. Pahuus ei ole Darth Vaderin synkkää hengitystä vaan filosofi Hannah Arendtin kuvailemaa byrokraattista banaaliutta.

Imperiumin turvallisuusosaston upseeri Dedra Meero (Denise Gough) jahtaa kapinallisia ja koittaa selviytyä toimistobyrokratiassa.

Andorin tarinaa värittää koko ajan tietynlainen haikeus. Se näkyy Diego Lunan surumielisen periksiantamattomilla kasvoilla. Se tuntuu maisemakuvissa. Horisontissa siintää Rogue One -elokuvan loppu, jossa – juonipaljastusvaroitus – Andor kuolee koko muun kapinallisjoukon mukana.

Samaan tapaan koko Tähtien sodan suuren tarinan tuntee hetkittäin tämän inhimillisen kertomuksen taustalla. Vaikka tutut elementit ovat poissa, ne ovat nyt taustamytologiaa.

Tony Gilroy on kertonut, ettei Andor ole kannanotto nykypolitiikkaan, mutta että hän historian harrastajana tuntee hyvin todellisten vallankumousten historian. Se näkyy ja kuuluu. Andorissa kapinaliike saa manifestinsa, joka valaa uskoa yksittäisiin epätoivoisiin taistelijoihin. Yhdessä he ovat enemmän kuin yksin.

Hinta on kova. Siitä kertoo Luthen Raelin tunnustus kapinan edellyttämistä henkilökohtaisista uhrauksista. Skarsgårdin lausumana se on parhaita monologeja Tähtien sodan historiassa: ”Luovuin mahdollisuudesta sisäiseen rauhaan. Tein mielestäni auringottoman tilan.”

Andor, Disney+.