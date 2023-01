Suomessa on vihdoin pilapiirtäjä, jolla on merkitystä: Ville Ranta on räjähtänyt roihuun

Ville Ranta on räjähtänyt pilapiirtäjänä roihuun, osoittaa ensimmäinen kokoelma hänen Iltalehden piirroksistaan.

Pilapiirokset

Ville Ranta: Kurissa ja nuhteessa. Pilapiirroksia 2019–2022. WSOY. 141 s.

Pilapiirtäjä Ville Rannalle (s. 1978) koitti kolme vuotta sitten uusi kevät hänen päästessään Iltalehteen. Yleisöpohja ja entisiä kanavia tiuhempi kahden viikkokuvan tahti muuttivat ilmaisua ja nostivat sen täysin uudelle asteelle.

Kotimaisten pilapiirtäjien tylsyyttä olikin tuskailtu vasta vaivaiset kolmekymmentä vuotta!

Viime viikolla Ville Rannan Iltalehteen tekemä, Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania kritisoiva pilapiirros nousi pääuutisaiheeksi yleisradioyhtiö SVT:n uutisissa.

”Sananvapauteen liittyvissä jutuissa olen valmiina kuin partiopoika työntämään pääni soppaan”, hän sanoi piirroksesta HS:n haastattelussa.

Ville Rannan kolmesta vuodesta Iltalehdessä on julkaistu kokoelmateos Kurissa ja nuhteessa. Siinä maistuu läpimurto, mutta millä eväillä se syntyi?

Vuodet 2019–22 ovat työntäneet pilapiirtäjien eteen otollista ja kovaa ainesta Trumpista koronan kautta Putinin sotaan. Kauheita vuosia tietenkin, mutta juuri siksi tarvitaan paikalle myös satiiria jäsentämään kokemusta.

Rannan sivallukset ovat selkeästi modernin pilapiirtäjän luomaa kamaa. Hän steppailee taiturimaisesti uudennäköisissä aatekriiseissämme. Pilanteko vaikka canceloinnista ei näet ole ongelmatonta.

Yhtenä juonteena kuvissa on se itku ja hammasten kiristys, kun miehet joutuvat luopumaan luomakunnan kruunun asemastaan.

Ranta on myös petrannut komeasti tekniikkaansa ja piirrosten ymmärrettävyyttä. Rannan nykyisten kärkihahmojen Sanna Marinin, Krista Kiurun tai Antti Kurvisen näköisyys on hykerryttävää. Toteutunutta edistystä voi verrata Rannan ainoan aikaisemman pilapiirroskokoelman Joku raja (2012) keskeiseen naamaan Timo Soiniin.

Tyyli on ihan toisenlainen kuin entistä suurmestaria vuosikymmenet seurailleella Kari-koulukunnalla. Rannan viiva on mukamas sotkuista.

Samantapaista jälkeä löytyy lähinnä Ranskasta, jonne Rannalla onkin siteet toisessa toimessaan, sarjakuva-albumien tekijänä.

HS:n haastattelussa hän kertoi tekevänsä kaksi kertaa viikossa pilapiirroksia Iltalehteen ja piirtävänsä muun ajan sarjakuvia.

”Ideoin kuvan illalla ja piirrän sen aamulla. Piirtämiseen menee ehkä kolme tuntia, ideoimiseen paljon kauemmin.”

Tämän kokoelman perusteella kyllä näyttää siltä, että ihme jos ei pilapiirtäjyys pyyhkäissyt jo sarjakuvien ohi ja mennyt pysyvästi veriin.

Vladimir Putinin piirroshahmo on äskettäin loksahdellut uuteen purevuuteen, toki seuraillen myös kohteen muuttumista. Ranta on sanonut ”kopsanneensa vähän” ranskalaisen Libération-sanomalehden Cocoa, joka keksi piirtää Venäjän presidentille sisäänpäin taipuneet kasvot, ”vähän kuin perseen”.

Ranskalaiset huolettoman oloisen viivan taiturit eivät kuitenkaan jelppaa yhtään kotimaamme henkilöissä. Koko kehollaan vauhdissa oleva Krista Kiuru on karikatyyriolemukseltaan selvästi mielipiirrettävää. Petteri Orpo ja Sauli Niinistö eivät niinkään ole. He ovat vaikeita.

Iltalehti on innoissaan, kun pilapiirtäjässä on säpinää, jossa on myös substanssia. Vapauden näkee piirroksistakin, mutta Ranta on myös kertonut Iltalehden suorastaan ”tökkineen, että saisit sinä raisumpikin olla”.

Kun Iltalehti valitsi marraskuussa lukijaäänestyksellä Rannan vuoden parhaan väläyksen, ykköseksi tuli piirros bilejengistä Kesärannan lukitulla portilla. Se ei vielä ole ehtinyt Kurissa ja nuhteessa -pakettiin, joka ulottuu viime vuoden kesäkuuhun.

Bilejengi on Rannan parhaita, samaa tasoa kuin murhaava piirros Wolt-orjista ruokalähettiyhtiön miljardikaupan aikaan. Tällaisten osumien takia ajankohtaispilapiirroksia ylipäätään tehdään.

Kyvykkäimmätkin tarvitsevat vähintään kymmenen vuotta harjoitusta kehittyäkseen parhaimmilleen pilapiirtäjinä.

Ranta herätti vuonna 2006 porun kotiseutunsa Oulun kulttuuriaikakauslehden Kaltion verkkosivulle piirtämällään Muhammed-sarjakuvalla. Säikähtynyt julkaisija löi Rannan Muhammedien vuoksi sivuston ennaltaehkäisevästi kiinni.

Rannan piirtäessä vuodesta 2009 alkaen säännöllisesti Helsingin seurakuntayhtymän lehteen Kirkkoon ja kaupunkiin oli palautteissa ikimuistoisen laaja hajonta. Satikutia tuli lukijanpalstalla näinkin: ”Täysin sopimaton mihinkään julkaisuun saati sitten kristillisen kirkon lehteen.”

Toiset näkivät piirrosten ytimen päinvastoin: ”Minusta Ranta kuvaa taitavasti karhealla viivallaan lähimmäisenrakkautta ja ennen kaikkea sen puutetta tässä maailmassamme.”

Tänä päivänä Ville Rannan pilapiirroksissa on kattavamman aihekirjon myötä yhä enemmän ytyä. Rannasta jätettiin äskettäin poliisille yksi rikosilmoituskin.

Kirkon ja kaupungin vuosina Ranta käytti usein piirroksissa omakuvahahmoa, nykyään taas hyvin harvoin, ainoastaan taiteilijoiden apurahajärjestelmien kommentoimisen tapaisissa aiheissa.

Vaikka Ranta siis nyt lyö rytinällä läpi, häntä itseään tuskin tullaan näkemään kuvissa alituiseen Kari Suomalaisen omakuvahahmon tyylisesti.