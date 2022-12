Tuotantoyhtiön uudet johtajat aikovat kertoa tarkemmin supersankarielokuviensa suunnasta vuoden 2023 alussa.

Brittiläinen näyttelijä Henry Cavill ei sittenkään palaa Teräsmiehen rooliin tulevissa supersankarielokuvissa, toisin kuin hän vielä lokakuussa ilmoitti. Cavill näytteli Teräsmiestä esimerkiksi Man of Steel -elokuvassa (2013) sekä Justice League -elokuvan kahdessa versiossa (2017 ja 2021). Suunnitteilla on nähtävästi ollut Man of Steel -elokuvan jatko-osa, mutta se ei ilmeisesti toteudukaan.

Cavill kertoi asiasta seuraajilleen Instagramissa tavattuaan elokuvia tuottavan studion uudet johtajat. ”Tapasin juuri James Gunnin ja Peter Safranin, ja minulla on surullisia uutisia. En sittenkään palaa Teräsmiehen rooliin. Tätä ei ole helppo kertoa sen jälkeen, kun studio pyysi minua lokakuussa ilmoittamaan paluustani, ennen heidän palkkaamistaan, mutta sellaista elämä on”, Cavill kirjoitti.

Supersankarielokuvat ovat jo vuosien ajan olleet suurten elokuvastudioiden keskeistä liiketoimintaa, ja ne pohjautuvat kahden perinteisen sarjakuvakustantamon, Marvelin ja DC:n rakentamiin supersankaritarinoihin. Teräsmies eli Superman on keskeinen hahmo DC:n tarinoissa, ja DC:n elokuvia tuotetaan suuren Warner Bros. Discoveryn alaisuudessa. Se on syntynyt vuonna 2022 Warner Brosin ja Discoveryn yhdistyessä.

James Gunn ja Peter Safran nimitettiin lokakuussa DC Studios -tuotantoyhtiön toimitusjohtajiksi ja he ovat selvästikin päättäneet muuttaa DC:n supersankarielokuvien suuntaa aiemmasta, pitkälti ohjaaja Zack Snyderin kehittelemästä visiosta. Snyder ohjasi sekä Man of Steelin että Justice Leaguen.

Jo viime viikolla Hollywood Reporter uutisoi, että Wonder Woman -elokuvasarjan kolmatta osaa ei luultavasti tehdä ainakaan sellaisena kuin sitä on tähän asti suunniteltu, ja kahden aiemman osan ohjaaja Patty Jenkins on kertonut Gunnin ja Safranin tavattuaan, että Wonder Woman 3 ei etene ainakaan hänen ohjaamanaan.

James Gunn kirjoitti torstaina Twitter-pikaviestipalvelussa, että DC-elokuvien uudesta suunnasta kerrotaan tarkemmin ensi vuoden alussa. Hän kertoi myös Teräsmiehen roolituksesta uusissa projekteissa: ”Aluksi keskitymme Teräsmiehen elämän aikaisempiin vaiheisiin, joten hahmoa ei esitä Henry Cavill.”