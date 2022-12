Vaneritehtaalta kilometri­tehtaalle – Metsäjätti on lämmin elokuva kylmästä maailmasta

Miika Nousiaisen romaaniin perustuva Metsäjätti kuvaa teollisuuspaikkakuntaa globaalin markkinatalouden syleilyssä. Vaikka tarinan todellisuus on kylmä, elokuvan sydän on lämmin.

Draama

Metsäjätti ★★★★

Suomi 2020

MTV3 klo 20.00 (K7)

Törmälä on vaneritehtaan ympärille kehittynyt paikkakunta, joka on jäänyt alakynteen globaalin markkinatalouden syleilyssä. Se on myös Metsäjätti-elokuvan tapahtumapaikka.

Nyt suuren Metsäjätti-konsernin omistamalla tehtaalla on luvassa taas yhdet yyteet. Asialle laitetaan pois muuttanut oman kylän poika Pasi Kauppi (Jussi Vatanen).

Paluu kotikulmille nostaa muistot pintaan, mikä repii miestä vähintään yhtä paljon kuin annettu tehtävä. Tehtaalla näet työskentelee tuttuja, myös entinen paras kaveri Janne (Hannes Suominen), joka ei koskaan lähtenyt.

Metsäjätti perustuu Miika Nousiaisen romaaniin, ja ohjaaja Ville Jankeri tuo teoksen onnistuneesti elokuvaksi. Saman tempun Jankeri teki kymmenisen vuotta sitten Mikko Rimmisen Pussikaljaromaanin kanssa.

Jankkerin ja Timo Turusen käsikirjoittama Metsäjätti suoristaa kerrontaansa kirjaan verrattuna, mutta mitään keskeistä ei jää pois. Se kuvaa kylmää maailmaa, jossa voittojen maksimoinnilla on lopulta aina enemmän merkitystä kuin ihmisellä.

Siitä huolimatta elokuvalla on lämmin ja humoristinen sydän. Ahtaalle joutuvat hahmot vetoavat inhimillisyydellään, ja lopulta lyhytnäköinen kapitalismi saa kuulla kunniansa.