Essee-dokumentti sisältää erilaisia havaintoja Hitleristä, se on myös matkakertomus

Yhdeksässä maassa kuvattu The Meaning of Hitler ei yritä selittää Hitleriä tyhjentävästi.

Ei lupaa hyvää, että dokumenttielokuvan tekijät kyseenalaistavat heti teoksensa alussa lähtökohtansa kuin pohjustaakseen mahdollista epäonnistumistaan. Mutta The Meaning of Hitlerin (2020) kohdalla sen ymmärtää.

Natsijohtaja Adolf Hitleristä on tehty jo niin monta dokumenttia niin monesta kulmasta, että ehkä ei kannata nähdä vaivaa. Ja lopulta saattaa käydä niin, että myös hyvään pyrkivä dokumentti ”laajentaa natsien elokuvauniversumia entisestään” ja tekee fasismista vielä fasinoivampaa.

Saksalaisen Petra Epperleinin ja yhdysvaltalaisen Michael Tuckerin ohjaama The Meaning of Hitler ei tule sortuneeksi tähän. Nimen synnyttämiin odotuksiin kannattaa suhtautua silti varauksella, sillä he eivät yritä selittää Hitleriä tyhjentävästi.

Dokumentti perustuu journalisti Sebastian Haffnerin (1907–1999) menestysteoksen (1978) englanninkieliseen käännökseen, jolle keksittiin saksalaista ”myyvempi” nimi The Meaning of Hitler. Suomeksi Haffnerin pitkä essee julkaistiin alkuperäisnimeä Anmerkungen zu Hitler mukailevalla nimellä Hitler – reunamerkintöjä, johon tiivistyy aika hyvin dokumentin idea.

Se koostuu pääosin eriparisista havainnoista ja huomautuksista, joita omissa oloissaan muotoilee kaksikymmentä Hitleriin ja natsismiin perehtynyttä: historioitsijoita, sosiologeja, psykiatreja ja kirjailijoita.

Adolf Hitler teki itsemurhan Berliinin valtakunnankanslian yhteydessä sijainneessa Führerbunkerissa 30. huhtikuuta 1945. Hänen rintakuvansa kuvattiin pahoin tuhoutuneen valtakunnankanslian edessä 6. heinäkuuta 1945.

Yksi tunnetuimmista kommentoijista on kirjailija Martin Amis, jolta ohjaajat peräävätkin heti alussa tekemisensä mieltä. Amisin mielestä yritys kannattaa, jos he pystyvät lisäämään Hitleriin liittyvää tietoa edes piirun verran.

Tämä lisääminen on tietysti suorassa suhteessa vastaanottajaan: mitä tietää Hitlerin nuoruudesta ja yksityiselämästä, natsismista ja sotahistoriasta tai vaikka elokuvahistoriasta ja äänentoiston historiasta. Kyllä: yksi tuntija selittää, että kansankiihotusta avitti uusi mikrofoni, johon saattoi puhua elehtien ja etäältä.

Kirjasitaattien, kommenttien ja elokuvanäytteiden rytmittämänä dokumentti etenee myös eräänlaisena matkakertomuksena, sillä ohjaajat poikkeavat Hitlerin kannalta historiallisissa paikoissa: nähdään muun muassa synnyintalo, Sudenpesä ja se paikoitusalue, joka peittää nyt Berliinin Führerbunkerin paikan.

Eniten kuitenkin hiljentävät kuvat Sobibórin tuhoamisleiriltä – ja siitä vehreästä metsästä, jonka paikalla tapettiin runsaassa vuodessa noin neljännesmiljoona ihmistä.

The Meaning of Hitler, HBO Max.