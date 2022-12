Ukrainalainen runoilija, kirjailija ja rocktähti Serhi Žadan on pitänyt koko sodan ajan sotapäiväkirjaa kotikaupungistaan Harkovasta. Koillis-Ukrainassa sijaitseva Harkova on maan toiseksi suurin kaupunki vain 40 kilometrin päässä Venäjän rajasta ja Venäjä on pommittanut sitä ankarasti.

Venäjän viimeisimmistä ohjusiskuista joulukuussa koitui ”valtavasti vahinkoa” Harkovalle, kertoi kaupungin pormestari. Moni kaupungin asukkaista jäi ilman valoa, lämmitystä tai vettä.

HS julkaisee Žadanin luvalla sikermän päiväkirjamerkintöjä. Alkuperäiset tekstit on kirjoitettu ukrainaksi ja julkaistu sosiaalisessa mediassa. Niistä on tähän mennessä koottu saksankielinen teos.

Serhi Žadan

27. helmikuuta 2022

Taivas Harkovan yllä on suuri ja kirkas. Tähdet ovat kuin saksanpähkinöitä. Kaikki tähtikuviot näkyvät. Ja todella hiljaista, ei kuulu tykkien ääntä. Olkoon niin edelleen. Hyvää yötä.

6. maaliskuuta 2022

Tänään taivas Harkovan yllä on korkea ja läpikuultava, pilvet väistyvät varovasti haihtuen. Katoilta putoilee painavia lumihuppuja. Kaupunki itse on hiljainen, joten kun lunta putoaa, sitä käännytään katsomaan. Kaupungissa on kevät. Ja kaupunki on sodassa. Keskusta on tyhjä, mutta sen liepeillä on ihmisiä. Lähiöissä on vilkasta – ehkä siksi, että iltapäivällä oli niin rauhallista. Paljon sotilaita, paljon aluepuolustuksen miehiä. Kaupunkilinnoitus, siinä se on. Kaunis, keväinen, aurinkoinen. Tahdomme rakentaa sen uudelleen mahdollisimman pian, heittää pois kaiken sen hirveyden, joka on idästä meille tullut. Sillä tämä on edelleen runoilijoiden ja yliopistojen kaupunki. Vielä liehuu kaupungin yllä Ukrainan lippu.

18. maaliskuuta 2022

Harkovassa on aurinkoista ja kirkasta. Kaduilla on vähän ihmisiä, voisi jopa ajatella, että on sunnuntai. Ikävä kyllä tykitys jatkuu, jatkuvasti jossain rytisee. Kaupunki pitää puolensa, kaikki ovat asemissaan. Ystävät-vapaaehtoiset paiskivat työtä aamusta, toimittavat humanitaarista apua perille sitä tarvitseville. Vapaaehtoisia on satoja. Kaikkia yhdistää sama tavoite: kestää ja voittaa.

Kaupungin yllä liehuvat meidän lippumme.

19. maaliskuuta 2022

Harkovaa pommitetaan taas, mutta kaupunki kestää. Koska se on meidän kaupunkimme. Ei meillä ole minne mennä, tämä on kotimme, ja me puolustamme sitä. Hyvää yötä, rakkaat veljet ja sisaret. Huomenna heräämme yhden päivän lähempänä voittoamme.

20. maaliskuuta 2022

Harkovassa on aurinkoinen pakkaspäivä. Kaduilla on paljon ihmisiä, näyttää siltä, että he lähtevät ulos edes jotain tehdäkseen. Vaikka itse asiassa kaikilla on kädet täynnä tekemistä – joku menee apteekkiin, toinen hakee ruokaa, kolmas odottaa jotakuta. Liikennevalot eivät toimi, mutta autoilijat päästävät jalankulkijat kohteliaasti menemään. Kuin oikea kevät olisi tulossa. Aamulla vapaaehtoiset juttelevat korjatusta autosta, uusista lääke-eristä, kuuman veden puutteesta, siitä kuka auttaa ketäkin ja missä. Kaikki puhuvat puhelimiinsa – yksi pyytää apua, toinen sitä tarjoaa. Kaupunki on iloinen, vaikka olemmekin vähän jäässä. Lippumme liehuvat kaupungin yllä.

2. huhtikuuta 2022

Griša sylissään upea koira tekee kukkaterapiaa – he tuovat tuoreita kukkia kaupunkiin ja myyvät niitä, puolet näyttää menevän hyväntekeväisyyteen. Harkovan kukkatyöläiset tekevät töitä voiton eteen 

On kevät ja kaupungissa tuulee. Joen rannalla toimii useita liikkuvia kahviloita. Harkovalaiset lämmittelevät auringossa ja juovat kaakaota. Lokit pyörivät Lopanjan yllä, kaloja saalistamassa. Näköjään ilman suurta menestystä 

Yhä enemmän autoja teillä. Osa liikennevaloista ei enää toimi, ja sodan ensimmäisinä viikkoina kaikki ovat ajaneet todella lujaa, joten liikenne alkaa pelottaa.

Tuore ruoho nousee lämpimästä mullasta. Kaupungin yllä tuulessa lippumme liehuvat.

20. huhtikuuta 2022

Harkovaa pommitetaan taas. Kaupungin ei vain anneta levätä. Samaan aikaan ympärillä on keväistä lämpöä ja kaikkialla kukkii. Joten on onnetonta, että vihollinen vie meiltä henkemme, aikamme ja resurssimme. Mutta vielä me rakennamme kaiken uudelleen. Tämä on meidän kaupunkimme ja rakastamme sitä kovasti.

Hiljaista iltaa teille kaikille, ystävät. Huomenna herätään taas yhteen päivään lähemmäs voittoamme.

26. toukokuuta 2022

Harkovaa pommitetaan taas – julmasti ja raa’asti. Taas kuolleita, taas haavoittuneita. Turhaan tuudittauduimme viime päiviin asti, mutta tämä oli odotettavissa, ja uudet räjähdykset katkaisivat kuvitelmamme.

Ja taas on elämä silkkaa ennakoimattomuutta ja kyvyttömyyttä vaikuttaa siihen mitä tapahtuu. Ajat läpi risteyksen, mutta kymmenen minuutin kuluttua kuulet uutisen, ettei risteystä enää ole.

Käy sääliksi ihmisiä, jotka itsepintaisesti yrittävät pitää kiinni rauhallisesta elämästä ja joiden käsistä tämä rauhallinen elämä lipuu taas kuin liukas jokikala.

En edes tiedä, kenelle tämä on vaikeampaa – niille harkovalaisille, jotka ovat palanneet hiljaiseen aurinkoiseen kaupunkiin viime päivinä ja joutuvat kokemaan pommituksen kauhut tänään, vai niille, jotka istuivat piilossa metrossa kaksi kuukautta peläten tulla ulos, suostuivat sitten lähtemään ja joutuivat nyt samaan tilanteeseen kuin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Sota on koko ajan jossain lähellä. Se haluaa muistuttaa meitä itsestään.

Lisäksi sääkin kävi huonoksi: Harkovassa sataa, mutta lippumme liehuvat räpytellen.

24. kesäkuuta 2022

Koko päivän kaupungin ja lähiöiden yllä lipuu pilviä, jotka puhkeavat ajoittain sateeksi. Sadevesi piiloutuu nurmikkoon kuin elävä olento.

Matalalla sateinen taivaan vatsa koskettaa puiden latvoja. Tuuli puhaltaa pois raskaat tummat oksat.

Kaupungissa on rauhallista, mutta kaverit kertovat toisilleen eilisestä hyökkäyksestä – venäläiset olivat tuhonneet urheilukeskuksen, vieläpä melkein keskustassa.

Kylmävuorella on vilkas katutori, ihmiset myyvät siellä mitä ovat saaneet puutarhoissa kasvatettua. Keskusta on tyhjä. Kadulla vanha nainen myy itsepintaisesti kukkia.

Ilta-aurinko on tummanpunainen ja tahmainen kuin postimerkki. Se rullaa nopeasti, kunnes pilvet pysäyttävät sen. Alkaa olla jo myöhä. Edessä on yö. On aivan hiljaista. Kunpa niin olisi edelleen.

Levätkää ystävät. Huomenna heräämme jälleen päivän lähempänä voittoamme.

12. heinäkuuta 2022

Harkovaa tulitetaan raskaasti. Jos aiemmin ammuttiin vain yöllä, pimeässä, nyt se tehdään keskellä kirkasta päivää – tahallaan, piiloutumatta. Mutta yölläkin tuli osumia ja tuntui ihan siltä, että pommi putosi naapuripihaan, vaikkei sitten osunutkaan. Aamulla ihmiset kyselevät, ovatko kaikki hengissä, eihän keneenkään osunut.

Päivällä kaupunki elää elämäänsä, vain autoilijat joutuvat kiertämään ne tuoreita osumia saaneet kadut, jotka ovat tukossa.

Puistoissa on sateen jäljiltä kosteaa. Ruoho on vihreää, tuoretta, ei palanutta. Kesän rentouttamat ihmiset istuvat ravintoloissa. Mutta silloin tällöin sotilaat tulevat siviilien keskelle muistuttamaan, että sota on täällä, ihan nurkan takana. Juuri kun tätä kirjoitin, lensi taas ammuksia. Mutta sitten taas kuuluu jostain naurua – joku puhuu pimeässä, kertoo jotain, iloitsee jostain. Elämä jatkuu, kaupunki hengittää, keskikesä on täällä.

Levätkää, ystävät. Huomenna heräämme jälleen päivän lähempänä voittoamme.

25. heinäkuuta 2022

On niin outoa huomata muutos ystävissä ja tuttavissa viimeisten viiden kuukauden ajalta. On tavallaan selvää, että monet meistä ovat muuttuneet ja että muutokset ovat vakavia, ja että jokainen myös tuntee sen kaiken aikaa. Kun näet ihmisen päivittäin, sitä ei huomaa. Ja sitten tapaat jonkun, jota et ole nähnyt kahteen kuukauteen ja tunnistat kaiken – niin lisääntyneen väsymyksen, vihan, joka ei ole kaikonnut mihinkään, kuin myös ehtymättömältä tuntuvan voiman. Luulen, että sodassa hämmästymme näitä kohtaamisia. Hämmästymme ja iloitsemme, ennen kaikkea voimastamme. Ja rakkaudesta.

Levätkää, ystävät. Huomenna heräämme jälleen päivän lähempänä voittoamme.

2. elokuuta 2022

Yöllä alkoi sataa. Yksitoikkoinen, tasainen, rauhoittava sade. Ukkonenkaan ei pelottanut, tätä sadetta olen kaivannut. Aamulla kaupunki on kuin puisto, ja taivas täyttyy vaaleasta hopean hehkusta. Keskustan kaduilla on vähän jalankulkijoita, kenelläkään ei ole erityistä kiirettä. Iltapäivä on jotenkin hiljainen, joten sitä takertuu jokaiseen ääneen. Ukrainankielinen puhe kuulostaa erityisen elävältä ja tunnistettavalta kaupoissa ja kadulla – näkyy, että kun myyjät ovat vaihtaneet tietoisesti venäjästä ukrainaan, he lausuvat jokaisen sanan huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Ja kaduilla on tapana tervehtiä – on kuin kaikki tuntisivat toisensa, joten he tervehtivät äänekkäästi ja ystävällisesti, ihan kuin oltaisiin pikkukaupungissa. Kesä etenee vääjäämättä kohti loppuaan. Taivas on pilvessä ja kuin sisältä valaistu. Lippumme liehuvat kaupungin yllä.

15. elokuuta 2022

Kesä lähenee loppuaan. Sota-aika painaa niin, että päiviä on enää vaikea saada kohdilleen, kalenteria ei vain ehdi järjestää.

Joskus mietin, miten tulemme muistamaan tämän kesän, kuinka kipinöiviä, kuumia ja tuskallisia tulevat sen muistot olemaan. Mitä muistista jää pois, mikä jää varjoon? Nykyään sitä vain takertuu todellisuuteen, sitä puhuu kuin kone pysyäkseen tasapainossa, päästäkseen eteenpäin.

Syksy on edessä, aika se kulkee kuten pitääkin, yritämme olla kadottamatta itseämme tässä virrassa. Vahvemmin kuin koskaan tunnemme omien läsnäolon, selvemmin kuin koskaan eristämme vieraat, ulkopuoliset. Omat antavat voimaa, ja sitä on itseasiassa paljon. Pääasia, että heillä on voimaa ja että se kestää pitkään. Täytyy vain pitää yhtä eikä pelätä aikaa.

Levätkää, ystävät. Huomenna heräämme jälleen päivän lähempänä voittoamme.

Suomentanut Tomi Huttunen