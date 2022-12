HS-kirjakoneeseen on koottu 146 arviota ja juttua kiinnostavista ja kehutuista tänä vuonna ilmestyneistä kirjoista.

Joulun alla luettavaa kaipaa niin itselleen kuin pukinkonttiin paketoitavaksi. Aiemmin julkaisimme kirjakoneen, jossa oli aikuisille suunnattua kaunokirjallisuutta: nyt mukaan on päivitetty myös tänä vuonna julkaistuja tietokirjoja sekä lasten- ja nuortenkirjoja. Myös aikuisten fiktiota on lisätty entisestään, ja yhteensä koneessa on nyt 146 teosta.

HS-kirjakone suosittelee Helsingin Sanomissa kuluvan vuoden aikana kehuttuja, kiinnostavia teoksia. Koneeseen kootuissa tekstinäytteissä on linkit, joiden kautta kirjoista tehdyt jutut pääsee lukemaan kokonaisuudessaan.