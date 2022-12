Valokuvataiteilija Jyrki Parantainen nauttii pimeydestä: ”Mulle perus auringonvalo on boring”

Jyrki Parantainen on valokuvannut niin pimeyttä kuin tulta. ”Suurin piirtein posautin yhden kallion ilmaan bensalla ja liekeillä.”

Jyrki Parantainen on tyytyväinen kuusikymppinen. ”Ainoa pieni negatiivinen juttu on, että koen ensimmäistä kertaa olevani ikäsyrjinnän uhri. Olen hakenut Aallon jälkeen neljä vuotta apurahaa saamatta ainuttakaan.”

”Mulle perus auringonvalo on boring.”

Talven pimeys saa monet odottamaan jo kevään ja kesän kirkkautta, mutta ilmeisesti valokuvataiteilija Jyrki Parantainen ei ole yksi heistä.

”Nautin tästä vuodenajasta. Mä olen aina tykännyt varsinkin pimeästä. Kesä ei ole koskaan ollut mitään, mitä erityisesti odottaisin”, Parantainen vahvistaa.

Mikä pimeydessä sitten kiehtoo? Se, että ympärillä on asioita, joita ei näe.

”Aloin itse luomaan todellisuutta kameran edessä, ja siihen koko taiteen tekeminen minulla siirtyi. Olen rakentanut todellisuuden linssin eteen”, hän kertoo.

”Olenkohan koskaan ottanut taiteen nimissä suoraa valokuvaa?”

Pimeydestä alkoi myös Parantaisen taiteilijanura, reilut kolme vuosikymmentä sitten.

”Ekat viisi vuotta kuvasin öisin. Liikuin vain keväisin, syksyisin ja talvisin etsimässä kuvauspaikkoja ja kuvaamassa ympäri Suomea.”

Öisten valokuvaussessioiden hedelmänä syntyi surrealistisista maisemista koostuva teossarja Maa, jolla Parantainen voitti Fotofinlandian. Apuvälineiksi kelpasivat kaikki tulesta maitoon ja kalkista ties mihin.

”Keksin aika makean jutun, miten kameran eteen voi lavastaa valoilmiöitä. Suurin piirtein posautin yhden kallion ilmaan bensalla ja liekeillä.”

Myöhemmin moni kollega tuli kertomaan, että jotain Maan kaltaista oli ollut itselläkin mielessä, mutta syystä tai toisesta oli vain jäänyt tekemättä, Parantainen sanoo ja naurahtaa.

”Sellaista ei ollut tässä maassa hirveästi nähty, eikä ole nähty sen jälkeenkään. Mutta silloin olin vielä vannoutunut mustavalkokuvaaja.”

Elokuva on Jyrki Parantaiselle tärkeä inspiraationlähde. Hän on tehnyt myös kuvia elokuvien pohjalta, kunnianosoitukseksi.

Valokuvauksen Parantainen löysi elokuvan kautta.

”Minulla on kyllä ollut teinistä asti kamera, mutta ennen kuin otin valokuvauksen tosissani, olin elokuvafriikki. Leffasta syttyi iso lamppu päähän, millaista kuvallista matskua voisi olla, mitä on tarinankerronta. Näin muutamia käänteen tekeviä elokuvia, jotka muuttivat käsityksen siitä, miltä kuva voi näyttää.”

Erityisesti ohjaajat Andrei Tarkovski, David Lynch ja Peter Greenaway tekivät lähtemättömän vaikutuksen.

”Heidän teoksiaan tulee katsottua uudelleen ja uudelleen.”

Elokuva on Parantaiselle edelleen tärkeä inspiraationlähde.

”Virittelemme ystävien kanssa taas elokuvakerhoa, edellisestä mennyt jo muutama vuosi. Olen tehnyt myös kuvia tiettyjen elokuvien pohjilta. Ne ovat kunnianosoituksia.”

Hän kertoo käyttäneensä elokuvaa usein myös opetusmateriaalina.

”Tiedän, että valokuvauksen opiskelijat näkevät valtavasti valokuvia. Siksi otin esimerkkejä elokuvasta, maalauksista ja installaatioista, jotta heille syntyisi laajempi näkemys siitä, mitä visuaalinen ilmaisu voi olla.”

Parantainen opetti valokuvausta kaikkiaan 26 vuotta. Aalto-yliopiston valokuvauksen professorina hän toimi vuoteen 2017 saakka.

”Tärkein asia, miksi kiinnostuin opettamisesta, on dialogi. Dialogi on hirveän tärkeää. Moni taiteilija tekee uransa mielellään yksin, mutta minulla se on ollut toisinpäin. En muista projektia, jonka olisin tehnyt ilman assistenttia.”

Hän kertoo kokeneensa opettajuudessa hienoimmaksi sen, että on päässyt yllyttämään ja rohkaisemaan opiskelijoita kohti omaa ajattelutapaa ja ideaa. Samasta hän sai nauttia itsekin opiskellessaan Taideteollisessa korkeakoulussa. Ensimmäisiin opettajiin lukeutuivat muiden muassa Jorma Puranen, Timo Kelaranta ja Pentti Sammallahti, jonka kanssa Parantainen päätyi tekemään myöhemmin yhteistyötä.

”Pentin kanssa puhuttiin vuosia yötä myöten taiteesta, kulttuurista, elämästä ja maailmasta. Hän sai mut vakuuttumaan, että rupee jätkä taiteilijaksi.”

Sen sijaan valokuvauksen opetuksen nykytilaa Aalto-yliopistossa Parantainen sanoo seuraavansa kauhulla. Sitä ollaan hänen mukaansa tietoisesti ajamassa alas, lyhytnäköisistä säästösyistä, kuinkas muuten.

”Valokuvaus on enää jättiläismäisen monsteriyksikön yksi haara, melkein sivuaine. Mulla oli tsägä, kun oma pesti loppui. Suoraan sanottuna niin paljon tuli nähtyä, etten sitä enää kaipaa.”

Jyrki Parantainen opetti valokuvausta kaikkiaan 26 vuotta. ”Tärkein asia, miksi kiinnostuin opettamisesta, on dialogi”, hän sanoo.

Viime vuodet Parantainen on toiminut freelancerina valmistellen projektejaan omaan tahtiinsa.

”Aikatauluni ovat varsin fleksiibelejä.”

Juuri nyt työn alla on projekti, jollaista Parantaiselta ei ole aiemmin nähty. Teossarja käsittelee ihmisoikeuksia, tarkemmin sanottuna uiguurivähemmistön oloja Kiinassa. Hän vietti joitain viikkoja Kašgarin alueella 2000-luvun alkupuolella, jolloin alueelle vielä pääsi.

”Teen kuvaamastani materiaalista sarjaa, ja jokaiseen kuvaan tulee teksti. Tykkään käsityöstä, maalaan akryylimaaleilla sabluunalla tekstejä kuvien päälle.”

Tekstit tulevat Charles Baudelairen Pahan kukista.

”Pahan kukkien dekadentti, auktoriteettivastainen juttu on kuin nenä päähän tuohon hommaan, samoin sen rujo runollisuus.”

Kuusikymppinen valokuvataiteilija kertoo olevansa tyytyväinen siihen, missä juuri nyt on.

”Nyt keskityn taideprojekteihin ja ystäviini, elokuvien harrastamiseen ja dinnereihin. Kuulostaa suorastaan plösöltä, mutta se on pirun hauskaa. On mukava ottaa tsillimmin.”