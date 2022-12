Häät ennen hautajaisia rikkonee 100 000 katsojan haamurajan. Neuroottisuus voi olla elokuvanteossa hyödyksi, Ketonen uskoo.

Kari Ketosella ei ole ollut määrätietoista suunnitelmaa ohjaajaksi ryhtymisestä. Hän on ohjannut, kun on pyydetty.

Kari Ketonen haluaa täsmentää, että on ohjannut ennenkin. Näyttelijänä ja etenkin komedianäyttelijänä tunnettu Ketonen on ollut kameran takana tv-sarjoissa Ketonen & Myllyrinne sekä Luottomies.

Romanttinen draamakomedia Häät ennen hautajaisia on kuitenkin hänen ensimmäinen elokuvaohjauksensa ja sikäli harppaus uuteen. Se on ollut yksi syksyn harvoista kotimaisista menestyselokuvista.

”En olisi uskonut, että se tulee saamaan niin paljon katsojia”, Ketonen toteaa.

”En siksi, etten uskonut elokuvaan, vaan koska tiesin, miten ruuhkainen tämä syksy on elokuvateattereissa.”

Syyskuussa valkokankaille tullut Häät ennen hautajaisia voi rikkoa joulusesongin aikana 100 000 katsojan haamurajan. Nyt ollaan vielä neljän tuhannen päässä. Vuoden kotimaisista ensi-illoista edellä ovat vain Mielensäpahoittaja kolmonen, Supermarsu kakkonen ja Klaus Härön Rakkaani merikapteeni.

Numeroita tärkeämpää on silti se, mitä elokuvasta sanotaan. Ketonen kertoo kollegoiden kehujen ja yleisöpalautteen ilahduttaneen.

”Kun kuulen kuvailun, että nauroin, itkin, nauroin ja itkin, voin vain ajatella, että hyvä.”

” Näyttelemisen perinpohjainen ymmärrys on elokuvanteossa korvaamaton apu.

Itkut liittyvät elokuvan tarinaan. Iina Kuustonen näyttelee hääsuunnittelijaa, joka saa lääkäriltä lohduttoman syöpädiagnoosin. Antti Luusuaniemen näyttelemä sosiaalisesti rajoittunut mies joutuu outoon pyöritykseen, mutta kukaan ei tahdo pahaa.

Ketonen luonnehtii kuolemaa aiheeltaan sivuavan komedian tekemisen olevan tarkkaa peliä.

”Jos päähenkilö näkee takaseinän jo melko alusta asti, emme voi mässäillä tragedialla, koska menettäisimme komedian, emmekä komedialla, koska menettäisimme tragedian.”

Olennaista on saada näyttelijät pysymään rentoina kohtausten sisällä. Ketonen havaitsi haluavansa vähemmän draamaa.

”Jos ei pyritä hillittömään komediallisuuteen eikä draaman tuskallisuuteen, voidaan saavuttaa tunne, että hahmot kantavat ristiään pystypäin.”

Silloin lataus siirtyy katsojaan. Elokuvanteko on tunteiden alkemiaa, jossa näyttelemisen perinpohjainen ymmärrys on korvaamaton apu.

”Katsojassa syntyy emotionaalinen tarve purkaa naurulla tai itkulla, jos tarina vetää. Tarinan veto edellyttää, että henkilöt ovat uskottavia eikä heidän tunteitaan ylidemonstroida.”

Iina Kuustosen esittämä hääsuunnittelija saa lääkäriltä syöpädiagnoosin elokuvassa Häät ennen hautajaisia.

Ketosen mukaan ohjaaminen on kokonaisvastuun vuoksi hyvin stressaavaa ja kuvaukset ovat yhtä otsasuonen puristelua, kun aikaa on aina liian vähän. Ei ihme, että hänellä ei ole ollut pitkän aikavälin määrätietoista suunnitelmaa ohjaajaksi ryhtymisestä. Hän on ohjannut, kun on pyydetty.

”Tässä elämässä olen yrittänyt sanoa kyllä myös pelottaviin juttuihin.”

Häät ennen hautajaisia -hanketta oli kehitelty Yellow Film -yhtiöllä. Leo Viirret oli laatinut käsikirjoituksen. Tuottaja Marko Talli ja elokuvaa rahoittaneen Nelonen Median Luusuaniemi, jonka oli määrä näytellä myös miespääosa, kysyivät Ketosta.

”Kun sitä tyrkytettiin, ajattelin, että olisihan se hyvä, jos olisi yhden pitkän elokuvankin ohjannut”, Ketonen sanoo.

”Pallo heitettiin syyskuussa ja helmikuussa kuvattiin. Hyvä, ettei ehtinyt jäädä jännittämään enemmän.”

Ennen kuvauksia hän ja Viirret kävivät käsikirjoitusta läpi. Käsikirjoittamisesta Ketosella on jo paljonkin kokemusta, muun muassa Luottomiehestä. Siitä oli ohjaamiseen merkittävä apu, myös itsetuntemuksen kannalta.

”Olen hyvin neuroottinen. Näen uhkia ja virheitä kaikkialla”, Ketonen sanoo.

Hän kuvailee neuroottisuuden tekevän luonnollisesti elämästä raskaampaa kuin olisi tarve.

”Mutta se voi olla työkalu. Varsinkin käsikirjoittaminen on ongelmien korjaamista, ja ongelman voi korjata vasta kun sen on havainnut.”

Kari Ketonen ei ole ainoa viime vuosina pitkien elokuvien ohjaajaksi ryhtynyt näyttelijä. Pamela Tolan esikoisesta Swingers on neljä vuotta, ja Tolan uusin ohjaus, draamakomedia Järjettömän paska idea, on tulossa elokuvateattereihin tammikuussa.

Ketonen ja Tola ovat näytelleet yhdessä Napapiirin sankarit -elokuvissa, ja neljäs niistä on tulossa ensi-iltaan joulun alla. Heillä on siinä yhteisiä kohtauksiakin.

Sattumoisin Tolan uuden elokuvan pääosaa esittää Alina Tomnikov, joka on alun perin tuonut Yellow Film -yhtiöön idean, josta Häät ennen hautajaisia kehittyi.

”Meillä on Suomessa juuri näin pienet piirit”, Ketonen sanoo.

Syksyllä 2022 tuli ensi-iltaan Kikka!-elokuva, jonka ohjaaja Anna Paavilainen on tehnyt ensin uraa näyttelijänä. Myös Pihla Viitala on tehnyt jo vuosien ajan pitkää esikoisohjaustaan, joka on muodoltaan seurantadokumentti.

