Kalevi Koukkusen Unohdettujen sanojen kirja esittelee 20 000 sanaa, jotka syystä tai toisesta eivät ole jääneet käyttöön.

Onko kuvassa kaksi täysin sähköistettyä hyrysysyä? Ei, luulio on väärä. Nykysuomessa täytyy tyytyä sanomaan: Teslan Model 3 -sähköautot kuvattuina vuonna 2016.

Hyrysysy, haitake, luulio, notkistelija ja peltoveturi. Kaikki käypiä suomen kielen sanoja, mutta mitä ne oikein tarkoittavat?

Tietosanakirja- ja sanakirjatoimittajana työskennellyt Kalevi Koukkunen on tutkinut suomen kielen sanastoa 55 vuoden ajan.

Nyt julkaistu Peltoveturi ja notkistelija, unohdettujen sanojen kirja (Aviador) on syntynyt Koukkusen vuosien tutkimuksen ja kyltymättömän sanakiinnostuksen tuloksena.

Kalevi Koukkunen on työskennellyt Lönnrotin sanakirjan kanssa yli kaksikymmentä vuotta.

”Tässä on kysymys sanoista, joita on suomen kieleen ehdotettu vuosisatojen mittaan ja jotka kuitenkaan eivät ole tulleet käyttöön”, Espoossa asuva Koukkunen kertoo puhelimessa.

Koukkunen on kerännyt kirjaan sanoja, jotka eivät syystä tai toisesta ole juurtuneet suomen kieleen. Päälähteenä hän on käyttänyt Elias Lönnrotin Suomalais-Ruotsalaista Sanakirjaa (1866–1886). Mukana on kuitenkin myös muualta, esimerkiksi elokuvista tai radio-ohjelmista, poimittuja sanoja.

Esimerkiksi tällaisia sanoja on suomesta tipahtanut unohduksiin:

Hyrysysy on virolahtelaisen kauppiaan keksimä ja tarkoittaa nykysuomessa autoa.

”Hyrysysyssä voi nähdä suoraan teonnimen hyry ’hyrinä’ verbistä hyrätä. Jälkiosa sysy on hyryn mallin mukaisesti soinnutellen muodostettu verbistä sysätä tai tässä tapauksessa paremminkin verbistä sysäytyä. -- Näin sysy merkitsee ’se mikä sysäytyy eteenpäin’”, kirjoittaa Koukkunen.

Koukkunen pitää hyrysysyä kiinnostavana esimerkkinä siitä, miten arkikäytöstä unohtuneet sanat saattava jäädä leikillisessä mielessä elämään. Koukkusen mukaan sanaa on käytetty esimerkiksi Aku Ankka -lehdessä vielä vuonna 2021.

Hyrysysyn tapauksessa sanan mieleen jäämiseen on Koukkusen mukaan saattanut vaikuttaa sen sointuisuus. Myös Fazer valmisti aikoinaan Hyrysysy-makeisia, joiden käärepaperissa oli kuvattuna autoja.

Haitake on Lönnrotin kehittämä sana, joka nykysuomessa tarkoittaa pientä estettä. Lönnrotin on myös luulio, joka tarkoittaa nykysuomessa arvelua.

Notkistelija puolestaan on Europaeuksen uudissanaehdotelma, joka nykysuomessa tunnetaan balettitanssijana.

Peltoveturi on aikakauslehti Virittäjässä vuonna 1919 esitelty ehdotelma nykysuomen traktorille. Koukkusen mukaan traktori-sana ei 1900-luvun alkupuoliskolla tahtonut juurtua kotimaisten kyntömiesten sanastoon vaikealta tuntuvan tr-alkunsa vuoksi.

”Eri vaiheissa traktorin suomennokseksi tarjottiin mm. sanoja kyntöveturi, moottoriveturi, moottorivetäjä, työveturi, vetokone ja vetävä voima”, Koukkunen kirjoittaa.

Kahteen osaan – jotka ovat lönnrot–suomi ja suomi–lönnrot – jakautuvassa kirjassa on yhteensä 20 000 sanaa.

Koukkunen on kirjannut sanojen perään myös niiden merkityksiä ja etymologiaa. Lisäksi kirja esittelee Lönnrotin Suomalais-Ruotsalaisen sanakirjan taustaa. Teos ilmestyi ajan tyylin mukaan 160-sivuisina vihkoina vuosien 1802–1886 aikana. Ensimmäinen painos siitä valmistui vuosien 1866–1880 välillä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana.

Massiivisessa sanakirjassa on yhteensä 200 000 hakusanaa. Koukkunen on käynyt läpi sanoista jokaisen ja kerännyt kirjaansa mukaan suomen kielestä unohtuneita. Aikaa tähän on mennyt toistakymmentä vuotta.

Koukkunen arvelee, että syitä sanojen unohtumiselle on monia. Ne ovat unohtuneet tai eivät yksinkertaisesti ole juurtuneet käyttöön. Toisinaan joku yksinkertaisempi tai kansainvälisempi sana on ymmärrettävästi päässyt käyttöön. Näin kävi esimerkiksi matematiikalle ja autolle.

Jokaista kirjan sanaa Lönnrot ei ole itse keksinyt, mutta hän on ymmärtänyt kirjata ne mukaan, Koukkunen sanoo.

”Unohdetut sanat, vähän kuin jokainen Lönnrotin keksimä sana, on tietyllä tavalla kiinnostava ja pysäyttää ajattelemaan, että onpas kekseliäästi keksitty.”

Koukkunen toivoo, että hänen kirjansa aktivoisi myös nykysuomalaisia keksimään sanoja.

Poimintoja Peltoveturi ja notkistelija -teoksesta

Pomologi on peräisin Matti Kassilan ohjaamasta elokuvasta Isäntä soittaa hanuria (1949) ja tarkoittaa nykysuomessa johtajaa.

”Elokuvassa kyläpoliitikko Ernesti Juntukainen on asettunut ehdokkaaksi Peräkylän kunnanvaltuustovaaleissa. Isäntä Aapro Hurulainen ja hänen vaimonsa Karuliina ennustavat Juntukaiselle suurta poliittista tulevaisuutta. Karuliina uskoo, että Juntukaisesta tulee vielä ylimmäinen pomo, mitä isäntä yltyy kehumaan: ”Koko valtakunnan pomologi!”

Ripeys-sanaa ehdotettiin 1800-luvun loppupuolella sport-käsitteen suomalaiseksi vastineeksi. Nykysuomessa ripeys tunnetaan urheiluna.

Tölhäys-sanaa ehdotettiin suomennokseksi nykysuomen sokki sanalle.

"Ensi vaiheessa kielimiehet halusivat korvata sananalkuisen sh:n š:llä, mikä kuitenkin oli hankalaa, koska kirjoituskoneissa ei ollut hattuässällistä kirjasinta. -- Sittemmin sanaa yksinkertaistettiin, niin että käyttöön ehdotettiin muotoa sokki . Se ei kuitenkaan ole saavuttanut yleistä suosiota, koska niin toimittajilla kuin erikoistarjousplakaattien tekstaajilla ja lööpintekijöilläkin on mielessä sh:llinen muoto shokki.”

Alanenäinen on Lönnrotin sanaehdotelma humalaiselle.

Teoksen sanojen joukossa on myös hyvin yksityiskohtaisia kuvauksia. Sikunasihteeri esimerkiksi on ”loppututkintoa suorittamaton asianajaja, joka otti hoitaakseen epäilyttäviä juttuja ja pyrki voittamaan ne lainvääntelyllä”.

”Sikunaöljy on alkoholikäymisessä syntyvä sivutuote. Sanan alkuosa sikuna on saanut merkityksen ’humala’ (”olla sikunassa”).”