Lyytinen saavutti Guitar World -lehden äänestyksessä sijan kymmenen.

Kitaristi ja laulaja Erja Lyytisen Bad Seed -kappaleessa soittama soolo on äänestetty Guitar World -lehden lukijaäänestyksessä vuoden 2022 kymmenen parhaimman kitarasoolon joukkoon. Lyytisen suoritus pääsi äänestyksessä sijalle kymmenen.

Bad Seed on sinkkulohkaisu Lyytisen lokakuussa ilmestyneeltä pitkäsoitolta Waiting for The Daylight.

Arviossa kiinnitetään huomiota siihen, että Lyytisen tyylissä on kyse muustakin kuin slide-kitaralla soitosta tai tiukasti blues-genressä pysyttelystä. Lyytisen soittoa kutsutaan blues-rockin melodiikan ”aggressiiviseksi laajentamiseksi”, ”ikään kuin Lyytinen seuraisi Gary Mooren jalanjälkiä”. Soolon myös kiitellään kertovan kappaleen tarinan tehokkaasti ilman sanoja.

Lyytinen on kovassa seurassa, sillä kärkeen äänestettiin useita kansainvälisesti nimekkäitä yhtyeitä ja soittajia kuten Red Hot Chili Peppersin John Frusciante kappaleella Eddie, Slash kappaleella Fill My World, Steve Vai kappaleella Teeth of the Hydra sekä Nita Strauss kappaleella The Wolf You Feed.

Ykköseksi kisassa äänestettiin amerikkalaisen progeyhtye Polyphian kappale Ego Death, jossa soolon soittaa bändissä vieraileva Steve Vai. Kakkoseksi äänestyksessä ylsi Sophie Lloyd kappaleella Do Or Die.

Kaikkiaan mukana oli 50 ehdokasta. Kilpailun tulokset voi katsoa täältä.

Guitar World on vuodesta 1980 ilmestynyt kitaristeille suunnattu aikakauslehti. Lehti järjestää vuosittain myös kilpailun Young Guitarist of the Year, jonka voitti vuonna 2020 tuolloin 14-vuotias suomalainen Juho Ranta-Maunus.

Lyytisen Bad Seed on mukana myös Classic Rock -lehden äänestyksessä, jossa listataan vuoden 2022 parhaista rock-kappaleita.

Lyytisen ohella ehdolla ovat myös esimerkiksi The Cult, Def Leppard, Billy Idol, Metallica, Megadeth, Muse, Måneskin, Nickelback, Ozzy Osbourne, Pink Floyd, Rammstein, Red Hot Chili Peppers, Scorpions, Slash, Skid Row ja ZZ Top.