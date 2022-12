The Rascals -yhtyeen rumpali Dino Danelli on kuollut

Kuoleman vahvistaa Dino Danellin ystävä Facebook-sivullaan.

Yhdysvaltalaisen The Rascals -yhtyeen rumpali Dino Danelli on kuollut 78-vuotiaana. Asiasta kertoo muun muassa Hollywood Reporter.

Kuoleman vahvisti Danellin ystävä Joe Russo Facebook-sivullaan.

"Tunteakseen Dinon on ymmärrettävä, että taide oli hänen elämänsä”, Russo kirjoittaa.

Hänen mukaansa Danelli valvoi päiviä kirjoittaen, lukien, maalaten ja katsellen elokuvia.

Soulmusiikkia soittavan The Young Rascals -yhtyeen perustivat vuonna 1964 Danellin lisäksi yhtyeen laulaja Eddie Brigati, kosketinsoittaja Felix Cavaliere sekä kitaristi Gene Cornish. Myöhemmin yhtye muutti nimensä muotoon The Rascals.

Yhteensä yhdeksän The Rascals -yhtyeen singleä nousi Yhdysvaltain Billboard Hot 100 -listalle. Tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat vuonna 1968 Yhdysvalloissa listaykköseksi noussut Rudy Clarkin ja Arthur Resnickin Good Lovin’ -kappaleen levytys.

Muita tunnettuja kappaleita ovat esimerkiksi vuonna 1967 niin ikään listaykköseksi noussut Groovin’ sekä kansalaisoikeustaisteluun kantaaottava People Got to Be Free. Brigati ja Cavaliere kirjoittivat kappaleen Martin Luther King Jr:n ja Robert F. Kennedyn murhien jälkeen.

Danellin svengaavaa ja vetävää rumputyyliä pidettiin yhtyeen kappaleiden keskeisenä vetovoimana.

The Rascals hajosi vuonna 1971.