Voittajaduo tapasi toisensa lääketieteen opintojen parissa.

Ukrainassa käynnissä olevasta sodasta huolimatta maassa on saatu järjestettyä vuotuiset euroviisukarsinnat. Vibdir-nimellä tunnettu kilpailu järjestettiin lauantai-iltana Majdan Nezalezjnostin metroasemalla pommisuojassa, jonne sodankäynti ei pääse ulottumaan.

Kisan voitti elektroduo Tvorchi englanninkielisellä kappaleella Heart of Steel. Tummasävyinen, elektroninen, hitaasti etenevä kappale kertoo tunteettomuudesta ja siitä, kuinka laulun kertojan ”sydän on terästä”. Kertosäkeessä laulaja kehottaa laulun sanoman kohdetta kertomaan suoraan, mitä hän ajattelee. ”Sillä on se kuinka pahaa tahansa, joku kuuntelee.”

Kappale Heart of Steel sai eniten katsojaääniä, mutta se sai paljon ääniä myös tuomaristolta.

Tvorchin muodostaa kaksikko Jefferey ja Andriy. He tapasivat toisensa neljä vuotta sitten opiskellessaan Ukrainassa lääketiedettä. Suurta suosiota maassa nauttiva duo on tehnyt lyhyessä ajassa jo neljä levyä ja useita hittejä.

Toiseksi tuli Krutь eli laulaja-lauluntekijä Maryna Krut. The Voice of Ukraineen ja X Factoriin osallistunut taiteilija käyttää musiikissaan Ukrainan perinnesoitinta banduraa.

Kolmanneksi ylsi laulaja Jerry Heil, joka nousi kuuluisuuteen Youtuben kautta kymmenen vuotta sitten. Myös hänen kilpailukappaleensa oli Ukrainan viime vuosien viisukappaleille tyypillinen ja yhdisteli sekä kansanmusiikkia että elektronista musiikkia.

Kaikkiaan kilpailuun osallistui kymmenen kappaletta.

Suorana lähetetyn kilpailun juonsivat Ukrainan edellisvuosien viisuedustajat, Go_A-yhtyeen Katerina Pavlenko, vuoden 2013 edustaja Zlata Ognevitš ja Euroviisut Kiovassa vuonna 2017 juontanut Timur Miroshnytšenko.

Kilpailun voittanut Tvorchi matkaa edustamaan Ukrainaa keväällä Britannian Liverpooliin.

Ukrainan Kalush Orchestra voitti tämän vuoden Eurovision laulukilpailun, mutta käynnissä olevan sodan vuoksi kilpailu järjestetään Liverpoolissa.

Oikaisu 19.12. klo 13.07: Jerry Heil ei tullut toiseksi vaan kolmanneksi. Lisätty uutiseen kakkoseksi tullut Maryna Krut.