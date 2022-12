Mestarinna on Lauren Groffin ensimmäinen suomennettu romaani.

Romaani

Lauren Groff: Mestarinna (Matrix). Suom. Tero Valkonen. S&S. 286 s.

On sateinen maaliskuun päivä 1100-luvulla, ja seitsemäntoistavuotias Marie ratsastaa kohti luostaria. Marie on heitetty ulos ranskalaisesta hovista, pois rakastamansa ihmisen luota, ja määrätty matkustamaan englantilaiseen nunnaluostariin. Siellä odottavat kurjuus, köyhyys ja kalseus.

Näin alkaa Lauren Groffin tuoreeltaan suomennettu Mestarinna, kiehtova ja taidokas historiallinen romaani. Vuonna 1978 syntynyt Groff on amerikkalainen kirjailija, jonka läpimurtoteos oli avioliittokuvaus Fates and Furies (2015). Mestarinna on hänen ensimmäinen suomennettu teoksensa.

Luostarista tulee Marielle hämmästyttävän menestyksen näyttämö. Alkuhankaluuksien jälkeen hän nousee sen ehdottomaksi johtajaksi, aloittaa radikaalit uudistukset ja nostaa sen kukoistukseen. Luostarista tulee naisvallan saareke.

Groff on kertonut, että kirjoittamisajankohdan poliittinen tilanne inspiroi historialliseen romaaniin: Donald Trumpin valtakaudella pako feministiseen utopiaan alkoi houkutella.

Kirjaa lukiessa huomaa helposti yhteyksiä moniin moderneihin keskustelunaiheisiin, kuten naisjohtajuuteen, naisten yrittäjyyteen tai naisten kohtaamaan väkivaltaan. Teos pohtii muun muassa, miten nainen voi menestyä keskiaikaisessa, miesten hallitsemassa maailmassa.

Mestarinna on historiaan sijoittuva utopia, mutta utopistisen kuvittelun kohde ei ole vain naisten yhteisö vaan myös Marie valistuneena itsevaltiaana. Hän kasvaa romaanin aikana taitavaksi juonittelijaksi ja operoijaksi. Hän väistää nuolen toisensa perään. Hän onnistuu pitämään omat heikot puolensa kurissa.

Vaikka Mestarinnan pituus on alle 300 sivua, kirja tuntuu paljon pidemmältä. Yksi syy on se, että juoni on suurilta osin Marien johdolla toteutettuja yhä uusia toimenpiteitä, yleensä menestyksekkäitä.

Toinen syy on Groffin lyyrinen ja tehokas kieli, joka kuvaa erityisen hienosti esimerkiksi aistimuksia ja säätiloja.

“Tuuli ujeltaa kuin kylminä veitsinä”, Groff kirjoittaa. Tuuli mainitaankin kirjassa usein, samoin kuin sade ja kylmyys. Tämä johtuu tietysti muun muassa siitä, että säällä oli satoja vuosia sitten suurempi vaikutus ihmisten elämään.

Groffin romaania on inspiroinut oikeasti elänyt historiallinen henkilö, Marie de France.

Mestarinnalla on yhtäläisyyksiä Hilary Mantelin Thomas Cromwellista kertovaan romaanitrilogiaan (2009–20).

Molemmat on kirjoitettu preesensissä. Aikamuoto tuo päähenkilön lähemmäksi ja dramatisoi tämän tekemiä valintoja.

Molemmissa kuvataan päähenkilön hallinnollisia ja poliittisia taitoja. Samalla päähenkilö näyttäytyy monella tapaa oman aikansa ihmisiä modernimpana hahmona.

Toisin kuin Thomas Cromwellin kohdalla, emme tiedä Marie de Francen elämästä paljoakaan. Marien kirjoittamia runoja on säilynyt, ja niistä historiankirjoitus hänet yleensä muistaa, mutta runot eivät saa romaanissa kovin suurta painoa.

Groff on siis kuvitellut hyvin paljon. Tämä ei ole sellainen historiallinen romaani, jossa sanotaan, että näin se varmaankin meni, vaan ennemminkin, että olisipa mielenkiintoista ja hienoa, jos olisi mennyt näin.