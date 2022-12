Suomalaiset haluavat usein päästä lomalta mahdollisimman pian kotiin, palautua matkakohteen outoudesta ihan siihen tavalliseen arkeen. Autuutta on kerrankin tarjolla myös joulunpyhinä: Jeanne Dielmania esitetään muutamissa elokuvateattereissa ympäri maata.

Elokuvassa seurataan ruuanlaittoa ja kodinhoitoa kolme tuntia ja 21 minuuttia. Se näyttää kolme päivää seksityöläisen ja tämän hemmotellun pojan elämästä.

Jeanne Dielman (Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles) valittiin vastikään maailman parhaaksi elokuvaksi. Sen katsominen on monelle suoritus, ellei ole kaltaiseni erikoispersoona, joka nauttii eniten elämästään pimeissä saleissa. Sellaisia ihmisiä kutsutaan Sight and Sound -elokuvalehden kymmenen vuoden välein toistuvaan maailmankuuluun äänestykseen, ja juuri he äänestivät Jeanne Dielmanin parhaaksi.

Belgialais-ranskalaista elokuvaa on esitetty Suomessa erikoisnäytöksissä, mutta nyt se saa maineenkohotuksen takia uuden mahdollisuuden 47 vuotta valmistumisensa jälkeen.

Teos pakottaa kysymään, mitä hemmettiä elokuva ylipäätään edes on.

Sen lajityypiksi on määritelty hidas ja pohdiskeleva. Tylsistyminen on oleellinen osa katsomiskokemusta.

Toisaalta se on sukua saippuaoopperoille, jotka suunniteltiin kotiäitien toisteiseen ja aaltoilevaan elämänrytmiin. Syklisessä juonessa ei tavoitella loppuhuipentumaa.

Aiheet eivät ole pääasia, käsittelytapa on, ohjaaja Chantal Akerman on sanonut elokuviensa feminismistä. Muoto on sisältö.

Leskiäiti pysähtyy usein istumaan elokuvassa Jeanne Dielman.

Kuvat on rajattu kaukaa ja erikoisen alhaalta. Elokuvaaja Babette Mangolten kamera ei koskaan liiku.

Leikkauksia on vähän. Keskustelua ei näytetä kuvalla ja vastakuvalla. Leikkaukset saattavat pompata, ne eivät noudata klassisen elokuvakerronnan sääntöjä. Katselua ei helpoteta ajan nopeutuksella vaan ruokaa asetellaan kahdelle lautaselle juuri niin kauan kuin siinä kestää.

Ääniraidalla kuuluu jatkuvasti Jeannen korkojen kopinaa, kattiloiden kilinää, ovikellon pirinää mutta ei koskaan makuuhuoneessa harjoitettavaa yhdyntää. Ulkomaailmasta humisee jatkuvasti ohikulkeva liikenne.

Katsojan kannattaa suhtautua tähän kaikkeen muotopeliin kuin ansiokkaaseen vinoiluun, kiitollisena.

Tämän elokuvan arvostuksen kasvaminen – josta on nähty alan äänestyksissä ja tutkimuksessa merkkejä jo pitkään – on näpäytys.

Jeanne Dielman on vaihtoehto Hollywoodin väkivaltakultakimpaleille, Kummisetä II:lle, Rio Bravolle ja Chinatownille, jotka kaikki putosivat äänestyksessä nyt sadan kärjestä.

Tilalle nousi paljon naisten ohjauksia. Sellainen tietenkin ärsyttää, kun aiemmin miesvaltaista alaa myllätään. Ei olisi ihme, jos Dielmanista tulisi elokuva, jota mielellään vihataan näkemättä.

Jos sen vaivautuu katsomaan, se on syytäkin katsoa vastalauseena. Kaanonin kärkeen on noussut elokuva, joka on kapinoinut kaikkein taitavimmin perinteisen maskuliinista elokuvakaanonia vastaan.

”Se antaa tilaa asioille, joita ei koskaan, melkein koskaan näytetä tuolla tavalla, kuten vaikka naisten arkista elekieltä. Ne ovat elokuvien kuvastossa hierarkian alimmaisina”, ohjaaja Akerman sanoi Camera Obscura -lehden haastattelussa.

Chantal Akermanille muoto oli sisältö. Kuvassa Pariisissa vuonna 1979.

Päähahmo ei ole roolimalli eikä uhri. Hän on keski-ikäinen nainen nukkekodissaan, jonka tarkka sijainti on kerrottu alkuperäisnimessä Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles.

Elokuvaa on pidetty etnografisena, kulttuurintutkimuksellisena otoksena kotielämästä. Kuvattu belgialainen arki on nyt jo lähes puolen vuosisadan takaista, ja sen tavallisuudesta on tullut kodinhoitomuseo.

Kuuluisa kotlettikohtaus lähentelee netin kokkausvideoita. Niin tarkkaan nähdään, kuinka vaaleanpunaiset lihanpalat kieritetään jauhoissa, munassa ja korppujauhossa.

Vihreän sävyt ja marmorikuviot kylpyhuoneessa vihjaavat luksuksesta, mutta ihon raaputus hanskalla tekee puhdistautumisesta piinaavan huolellista. Päähahmo ei silti jää tuskailemaan seksityön jälkeen kohtaloaan vaan jatkaa rutiineja.

Sähkönsäästäjänä hän sytyttää ja sammuttaa huoneiden valoja jatkuvasti.

Syöminen on kuin seksiakti: hahmot paloittelevat ja haarukoivat ruokaa pitkään. He suorittavat arkiset koreografiat, pedinlaiton ja aamutoimet, puhumatta.

Älä lue syödessä, leskiäiti Jeanne komentaa useasti poikaansa, ainoaa ihmistä, jonka kanssa hän käy merkityksellisiä keskusteluita.

Poika keskustelee orgasmeista, joista äidin mukaan on turha puhua.

Jeanne kertoo pojalleen, että päätyi naimisiin, koska sitä häneltä odotettiin.

Poika sanoo, ettei voisi rakastella naisena ellei olisi rakastunut.

”Sillä ei ole väliä, kun et ole nainen”, Jeanne sanoo.

Nautinto ei sovi Jeannelle. Beethovenia kuunnellessakin hän tekee paitaa pojalleen. Ainoa itselle suotu hetki on lyhyt kahvinjuonti kahvilassa.

Orgasmista tulee hänelle jopa ongelma.

Chantal Akerman kameran takana vuonna 1980.

Chantal Akerman on merkittävin tekijä ”cinefeminismin” aallossa, 1970-luvun pyrähdyksessä, jossa naiset halusivat ajatella taidelajin uudelleen.

Tuon ajan kuuluisa teoreetikko Laura Mulvey kirjoitti mieskatseesta, siitä, miten koko elokuvaväline on kehittynyt toimimaan maskuliinisen vallan näkökulmasta. Naisruumis pilkotaan kuvissa osiin, jotta se tuottaisi nautintoa oletetulle mieskatsojalle.

Mulvey keksi suuren määrän ylistäviä adjektiiveja, kun hän kirjoitti äänestysvoittajasta tuoreeltaan Sight and Soundissa. Hänestä yleinen kiinnostus sukupuoleen ja naisten esineellistämiseen on synnyttänyt momentumin, ratkaisevan hetken.

”Erityisesti tietoisuus misogyniasta, joka on luontaista teolliselle tuotantomuodolle – jota kutsumme 'Hollywoodiksi' – on levinnyt laajalle.”

Jos muut feminismiaallon tekijät miettivät, tehdäkö helposti lähestyttävää realismia tai muodot räjäyttävää avant gardea, Akerman yhdisti nämä suuntaukset, elokuvaohjaaja ja -tutkija Janet Bergstrom kirjoittaa.

Akerman oli koko uransa kokeilija. Teini-ikäisenä hän näki kokeilevan ohjaajan Jean-Luc Godardin Hullu Pierrot'n ja halusi alkaa tehdä elokuvia, jopa niin paljon, että jätti myöhemmin elokuvakoulun Brysselissä kesken.

18-vuotiaana hän hankki kameran, valaisimia, vähän filmiä ja ohjasi Saute ma villen, selvän esiasteen Jeanne Dielmanille. Lyhytelokuvassa nuorukainen tekee keittiössä arkisia toimia ja itsemurhan.

”Jeanne kertoi luovuttamisesta. Tämä taas raivosta ja kuolemasta”, ohjaaja kuvaili kahden elokuvan eroa.

Oikeasti samat teemat löytyvät molemmista. Elokuva sisältää kerronnallisen jipon, joka jättää kuvat pyörimään pitkään mielessä. Yllättävä raivo on käänne, joka lähentää elokuvaa perinteiseen art house -elokuvaan.

Akermanin varsinainen esikoiselokuva, naisvaltaisen kuvausryhmän viikossa kuvaama Je, tu il, elle (1974) tutki seksuaalisuutta poikkeuksellisesti.

Sen loppupuolella nähdään kaksi naista harrastamassa seksiä pitkään, ja toinen heistä on Akerman itse. Sitä pidetään valtavirtaelokuvan ensimmäisenä lesboseksikohtauksena.

Vuotta myöhemmin, Jeanne Dielmanissa, seksi on päinvastaisessa osassa. Makuuhuonetta näytetään vasta viimeisenä päivänä.

Akermanin esikoiselokuva Je, Tu, Il, Elle kertoo yksin asuvasta nuoresta naisesta.

Myös Akermanin kolmannesta elokuvasta, kokeellisesta dokumentista News from Home (1976), tuli feministisen elokuvan merkkiteos. Ohjaaja on tallentanut New Yorkin näkymiä, ja ääniraidalla kuullaan hänen äitinsä lähettämiä kirjeitä.

Keskitysleirin kokenut Natalia Akerman – Jeanne Dielman -hahmon esikuva – kulki teemoissa mukana loppuun asti. Äiti oli pääosassa tyttärensä viimeisessä dokumentissa No Home Movie juuri ennen kuolemaansa.

Chantal Akerman tappoi itsensä No Home Movien ilmestymisvuonna, lokakuussa 2015. Puolanbelgialainen juutalainen oli kuollessaan 65-vuotias.

Ruokailu kuvataan hitaasti ja tarkasti.

Maratonin viimeiset kilometrit ovat vaativimmat. Elokuvan lopussa kahvia valutetaan ja koriste-esineistä pyyhitään pölyt. Katsoja odottaa jo armahdusta urakasta, mutta Jeanne istuu nojatuolissa pitkään hiljaa. Rutiinit muuttuvat hätäisemmiksi.

Aiemmassa listan maailman parhaassa elokuvassa, Alfred Hitchcockin Vertigossa, seurataan mysteerinaista ympäri kaupunkia. Myös Jeannen perässä kuljetaan Brysselissä, mutta ainoa mysteeri on se, mistä kaupasta hän löytäisi sopivia nappeja.

Kun katsojalla on liikaa aikaa, sitä alkaa kehittää merkityksellisyyttä kaikesta, mitä pääosanäyttelijä Delphine Seyrig tekee.

Elokuva ei ole tahallaan vaikea. Se on perusteellisen hienovarainen ja lopulta myös selkeä.

Kun näytös on ohi, tavalliset asiat salin ulkopuolella muuttuvat ”elokuvallisiksi”, vähän samaan tapaan kuin liika Tetriksen pelaaminen tekee kaikesta nähdystä palikoita.

Oma arki on Jeanne Dielmanin jälkeen hetken aikaa selli.

Jeanne Dielmanin voi nähdä iTunesissa sekä lähipäivinä muun muassa Kino Engelissä ja Cinema Orionissa (Helsinki), Kino Tapiolassa (Espoo), Arthouse Cinema Niagarassa (Tampere) ja Kino Iiriksessä (Lahti).