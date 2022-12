Puolifiktiivisessä sarjassa on helposti sulavaa yhteiskunnallisuutta, taloushistoriaa ja luokkatietoisuutta, kuten hyvissä viihde-epookeissa kuuluu ollakin.

Valkoiset rullat muovilaatikossa ja punainen ruusu. Carmen-lämpörullat ovat jääneet vahvasti mieleen 1960-luvulla eläneille, ainakin naisille.

Carmeneiden ideana oli se, että rullat lämmitettiin sähköllä. Siihen asti naiset olivat vääntäneet kosteisiin hiuksiinsa papiljotteja ja suojanneet päänsä sifonkihuivilla tuntikausiksi tai jopa nukkuneet karheat rullat päässään. Carmeneilla kampaus syntyi suitsait, kymmenessä minuutissa.

Harvapa tietää tai muistaa, että Carmen-bisneksen kehitti tanskalainen mies nimeltään Arne Bybjerg yhdessä insinööri Niels Christian Jørgensenin kanssa. Bybjerg rikastui myytyään yrityksensä amerikkalaisille 1960-luvun lopulla. Hän kuoli vastikään marraskuussa.

Tanskalaiset ovat taitavia epookkidraamojen tekijöitä, joten Carmen-rullistakin on saatu aikaiseksi viihdyttävä sarja, joka kestää kolmen kauden ajan ja kattaa vuodet 1963–1969. Nimiä on vaihdettu: Bybjergin sijaan päähenkilön nimi on Axel Byvang, ja muutenkin tarina on pitkälti fiktiivinen. Carmen on kuitenkin Carmen, logoa ja pakkausta myöten.

Mette Heenon käsikirjoittamassa sarjassa lämpörullat saavat symboloida naisten elämän muutoksia 1960-luvulla. Niitä markkinoitiin naisille ajansäästäjinä, mutta siinä vaiheessa naiset eivät enää käyttäneetkään aikaansa vain siivoamiseen ja tiskaamiseen, vaan he raivasivat jo tilaa kodin ulkopuolelta.

Kuten myös työmarkkinoilta: sarjassa Axel Byvangin ensimmäinen tehdas työllistää heti ison joukon eri-ikäisiä naisia.

Sarjan toinen päähenkilö on tarmokas Birthe Windfeld (Maria Rossing), joka päätyy työhön Carmen Curlersiin.

Axelin tarinan rinnalla kerrotaan tarmokkaasta Birthestä ja hänen perheestään. Birthellä ja hänen miehellään on maatila, jonka tulevaisuus on vaakalaudalla miehen sairastuttua.

Birthe tarvitsee rahaa, hän päätyy myymäläapulaiseksi Axelin tv-liikkeeseen ja pian myös osaksi Carmenien tarinaa. Tv-liike taas muistuttaa toisestakin tanskalaisesta menestysbrändistä, Bang & Olufsenista, jonka asema on edelleen vahva.

Sarjassa on helposti sulavaa yhteiskunnallisuutta, taloushistoriaa ja luokkatietoisuutta, kuten hyvissä viihde-epookeissa kuuluu ollakin. Esikuva Arne Bybjergin tausta on jäänyt aika mysteeriksi, mutta Axelia ajaa menestykseen nöyryyttävä koulukiusaaminen, joka kiertää takaumissa liiankin usein. Välillä draamaa höystetään hauskoilla musiikki- ja tanssikohtauksilla.

Pääroolia näyttelee Huuto syvyydestä -sarjasta tuttu, intensiivinen Morten Hee Andersen, joka kuvien perusteella myös muistuttaa Arne Bybjergiä. Birthen roolissa nähdään Maria Rossing.

Carmen-rullia löytyy muuten vieläkin kirpputoreilta.

Carmen-kiharat, Teema ti–pe klo 20.00 ja Yle Areena. (K12)