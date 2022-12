Iranista Tanskaan muuttaneen Ali Abbasin mukaan Holy Spider ei kerro niinkään sarjamurhaajasta, vaan ”sarjamurhaaja-yhteiskunnasta”.

Jännitys

Holy Spider. Ohjaus Ali Abbasi. 117 min. K16. ★★★★

Iranissa on nykyisin vahva elokuvakulttuuri – tai miten sen nyt sanoisi. Maassa on erinomaisia elokuvantekijöitä, mutta vanhoillis-islamilainen hallinto ei tee heidän työstään helppoa.

Iranin arvostetuimmalta ohjaajalta, kaksinkertaiselta Oscar-voittajalta Asghar Farhadilta kysyttiin haastattelussa, mitä tapoja sikäläisillä elokuvantekijöillä on näyttää filmeissään asioita, joita maassa ei virallisesti sallittaisi. Vastaus oli karu:

”Joskus aihetta ei ole mahdollista käsitellä. Silloin vaihtoehtona on yrittää tehdä elokuva kyseisestä aiheesta muualla, jossain toisessa maassa, tai vain luovuttaa ja jättää se tekemättä.”

Holy Spider on tällainen tapaus. Se sijoittuu kokonaan Iraniin, siinä puhutaan vain persiaa ja kaikki keskeiset tekijät ovat iranilaisia. Mutta Iranissa sitä ei olisi voitu tehdä.

Elokuva kertoo sarjamurhaajasta, joka tappoi seksityöntekijöitä Iranin toiseksi suurimmassa kaupungissa Mašhadissa vuosituhannen vaihteessa. Murhaaja houkutteli uhrit kotiinsa ja kuristi heidät siellä kuoliaaksi. Hän ehti tappaa 16 naista ennen vangitsemistaan vuonna 2001.

Tapaus jäi tuolloin parikymppisen teheranilaisopiskelijan Ali Abbasin mieleen – etenkin ihmisten reaktiot siihen. Murhaaja tunnusti tekonsa, mutta ei nähnyt niissä mitään väärää. Mies katsoi tehneensä pyhää jumalan työtä ja puhdistaneensa kaupungin katuja synnintekijöistä.

Murhaaja sai tuekseen kansanjoukkoja. Ihmiset protestoivat oikeustalon edessä ja vaativat hänen vapauttamistaan. Abbasia ihmetytti myös se, että poliisilla kesti lähes vuoden verran saada murhaaja kiinni.

Abbasi muutti myöhemmin Tanskaan opiskelemaan elokuvantekoa. Valmistuttuaan hän ohjasi siellä ensin Rosemaryn painajainen -vaikutteisen kauhuelokuva Shelleyn (2016) sekä erikoisen fantasiadraama Rajan (2018), jossa Eva Melander ja Eero Milonoff näyttelivät peikkomaisia ihmisiä.

Raja oli jo oikein hyvä, mutta Holy Spiderillä Abbasi nousee elokuvantekijänä huipputasolle. Se on tiukka, hätkähdyttävän rankka ja mieleenjäävä trilleri.

Jo prologissaan elokuva näyttää alleviivaavasti, että tätä eivät iranilaissensorit olisi ikinä hyväksyneet. Prostituoitu käy läpi asiakkaitaan Mašhadin öisillä kaduilla, seksiä näytetään avoimesti. Sitten viimeinen asiakas käy asunnon ovella hänen kimppuunsa ja tappaa. Nainen on jo ties kuinka mones uhri kaupunkia riivaavassa murhasarjassa.

Holy Spider perustuu tositapahtumiin, vuosituhannen vaihteessa Mašhadissa tapahtuneeseen murhasarjaan.

Murhaaja paljastetaan katsojalle pian: hän on keski-ikäinen rakennusmies, sotaveteraani ja perheenisä Saeed (Mehdi Bajestani), joka elää kaksoiselämää. Hän järjestää säännöllisesti vaimonsa Fatiman (Forouzan Jamshidnejad) ja lapsensa pois kotoaan ja lähtee sitten skootterilla metsästämään uusia uhreja.

Naispuolinen journalisti Rashimi (Zar Amir Ebrahimi) saapuu kaupunkiin tekemään artikkelia murhasarjasta. Poliisipäällikkö väittää, että viranomaiset tekevät kaikkensa tekojen selvittämiseksi, mutta Rashimi ei ole vakuuttunut asiasta. Kuten ei siitäkään, että kaupungin uskonnollinen johtaja, imaami, oikeasti tuomitsisi tappajan teot. Rashimi uppoutuu syvemmälle tapaukseen ja joutuu itse vaaraan, eikä pelkästään murhaajan taholta.

Jordaniassa kuvattu elokuva noudattelee tositapausta pääpiirteittäin, mutta dramaattisia vapauksia on tietysti otettu jonkin verran. Fiktiivisin elementti on Rashimi; hahmon inspiraationa toiminut naistoimittaja ei tutkinut murhasarjaa elokuvan esittämällä tavalla, mutta raportoi myöhemmin oikeudenkäynneistä, kirjoitti aiheesta ja haastatteli murhaajaa tästä tehdyssä dokumentissa.

Rashimin esittäjä Zar Amir Ebrahimi voitti Cannesin elokuvajuhlilla ansaitusti parhaan naisnäyttelijän palkinnon. Holy Spider on muutoinkin erinomaisesti näytelty sekä jokaiselta osa-alueeltaan hallittu kokonaisuus, jossa jännite pysyy päällä lopputeksteihin saakka.

Se on myös julma elokuva, joka pakottaa katsomaan, silloinkin kun ei haluaisi. Se tuo hieman mieleen toisen taannoisen tositapaus-murhaajatarinan, Fatih Akinin saksalaisen Kultaisen hansikkaan (2019), mutta ei ole yhtä itsetarkoituksellisen rankisteleva (joskin pidin myös Akinin elokuvasta).

Holy Spider on kerrontansa puolesta sinänsä tavanomainenkin murhajännäri, journalisti-päähenkilöineen sun muineen. Viimeistään tapahtumaympäristö tekee siitä kuitenkin ainutlaatuisen.

Äärikonservatiivista ajatusmaailmaa, joka murhaaja-Saeedin tekoja ruokkii, on tietysti kaikkialla maailmassa, mutta Iranissa se lävistää koko yhteiskunnan. Abbasin mukaan Holy Spider ei kerrokaan yksittäisestä sarjamurhaajasta, vaan ”sarjamurhaaja-yhteiskunnasta”. Ympäristöstä, joka ylläpitää jatkuvaa, myrkyllistä, tukahduttavaa, väkivaltaista kierrettä.

Abbasin elokuva on juuri tälläkin hetkellä ajankohtainen, kuten Irania koskevista uutisista on voinut lukea. Uusi sukupolvi osoittaa mieltään, mutta murhaaja-Saeedin kaltaisten vanhojen miesten valta on tiukassa.

Käsikirjoitus Ali Abbasi ja Afshin Kamran Bahram. Tuottajat Sol Bondy, Jacob Jarek, Ali Abbasi. Pääosissa Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad, Mesbah Taleb.