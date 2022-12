Polta nämä kirjeet kertoo kolmiodraamasta ja henkisestä väkivallasta liiankin rauhallisesti.

Draama

Polta nämä kirjeet (Bränn alla mina brev). Ohjaus Björn Runge. 120 min. K12. ★★★

Ohjaaja Björn Runge on jännä tapaus. Hän on tavallaan linkki ruotsalaisen elokuvan kahden avaintekijän, Roy Anderssonin ja Ruben Östlundin välissä. Myös Runge on kuvannut kansankodin pimeitä puolia armottomalla tyylillä elokuvissaan, joita hän on itse kuvannut vapautumistrilogiaksi: Minkä taakseen jättää (2003), Suusta suuhun (2005) ja Happy End (2011).

Näiden jälkeen Runge ei kuitenkaan ohjannut moneen vuoteen, kunnes 2017 valmistui hänen ensimmäinen yhdysvaltalainen tuotantonsa The Wife, jossa Glenn Close näytteli nobelistin haamukirjoittajaa ja nousi roolillaan Oscar-ehdokkaaksi.

Taas seurasi hiljaisuus, ja nyt Runge on tarttunut maansa eliitin perhedraamaan. Suosikkikirjailija Alex Schulmanin romaanin filmaaminen on ohjaajalle varma nakki, eikä Runge tuota epämukavaa yllätystä.

Schulmankaan ei ole kauhukakara, vaikka hänellä on ollut tarve avautua oman perheensä salatuista asioista. Schulman on julkkis ja kasvanut julkkisten ympäröimänä, mutta hän on myös hyvä kirjailija, joka on aidosti kiinnostunut ihmisten välisistä suhteista.

Polta nämä kirjeet -romaanin aiheena on hänen isovanhempiensa suhde. Schulman haluaa selvittää itselleen omaa aggressiivisuuttaan, joka on ajamassa häntä avioeroon, ja hän löytää sille lähteeksi isoisänsä Sven Stolpen. Psykoterapeuttinen asetelma on osoitteleva, mutta Schulman itsekin tajuaa kyseenalaistaa sitä.

Kirjailija, historioitsija Sven Stolpe (1905–1996) on ollut ruotsalaisille käsite, mutta kuten kirja ja elokuvakin vihjaavat, hänen massiivinen tuotantonsa ei ehkä sittenkään ole niin kestävää.

Schulmanin varsinainen kiinnostuksen kohde onkin isoäiti, kääntäjä ja kirjailija Karin Stolpe, jolla oli nuorena suhde kirjailija Olof Lagercrantziin. Schulman kuvaa, myös elokuvan kertojana, kahta keskenään kilpailevaa miestä, että he molemmat kirjoittivat samasta naisesta. Toiselle hän oli enkeli, toiselle huora. Karinin omaa ääntä ei vain kuulu mistään.

Björn Runge rakentaa huolitellun 1930-luvun alun ajankuvan takaumien kolmiodraaman ympärille. Kirjailijat kohtasivat Sigtuna-säätiössä, joka oli ja on edelleen luostarimainen, kirjalliselle työskentelylle omistettu upea rakennus.

Karin Stolpen (1907–2003) ja Olof Lagercrantzin (1911–2002) välille kehkeytyy eroottinen, hienovarainen suhde. Kosketuksia, katseita, ihoa, paljon lähikuvia. Sven Stolpe aistii, mitä on ilmassa. Rungen elokuva on kokonaisuutena ehyt, liiankin. Teema on henkinen väkivalta, ja Runge selvästi haluaa välttää ilmeisimpiä tapoja kuvata sitä, mutta kun mittaa on kaksi tuntia, siinä olisi tilaa ja tarvetta rytminvaihdoksille.

Hienoja tihentymiä ovat kohtaukset, joissa Stolpet ovat jo vanhoja, ja Schulman nuori poika, joka tarkkailee heitä. Sten Ljunggren ja Marika Lindström näyttelevät muutamia upeita kohtauksia keskenään.

Itse elokuvakin on eräänlainen kulttuurieliitin sukupuu. Nuorissa näyttelijöissä on kaksi Skarsgårdia, Bill Skarsgård nuorena Stolpena ja Ossian Skarsgård poika-Schulmanina, ja nuorta Karinia näyttelee äitinsä Pernilla Augustin näköinen Asta August. Gustav Lindh täydentää lahjakkaan sukupolvensa ryhmää Olof Lagergrantzin roolissa.

Käsikirjoitus Veronica Zacco. Tuottajat Annika Sucksdorff, Jonathan Ridings. Pääosissa Asta August, Bill Skarsgård, Gustav Lindh, Sverrir Gudnason, Sten Ljunggren, Marita Lindström.