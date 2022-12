James Cameronin elokuvat eivät kuitenkaan kerää usein valtavia tuloja avajaisviikonloppuna, vaan tuotot kertyvät ajan myötä.

Ohjaaja James Cameronin elokuva Avatar: The Way of Water keräsi avajaisviikonloppunaan noin 434,5 miljoonan dollarin eli noin 409 miljoonan euron pääsylipputulot. Elokuva tuli ensi-iltaan keskiviikkona 14. joulukuuta, joten pääsylipputuloja kertyi maanantaiaamuun mennessä viiden päivän ajan.

The Los Angeles Timesin mukaan elokuvan avajaisviikonlopulta odotettiin Pohjois-Amerikassa 150–175 miljoonan dollarin tuottoja, mutta se jäi hieman odotusten alle 134 miljoonaan dollariin. Ohjaaja James Cameron on itse sanonut, että tämän elokuvan täytyisi tuottaa noin kaksi miljardia dollaria, jotta sitä voisi pitää hyvin menestyneenä, The Los Angeles Times kertoo.

The Hollywood Reporterin mukaan Cameronin elokuvat eivät tyypillisesti kerää valtavia tuloja avajaisviikonloppuna, vaan tuotot kertyvät ajan myötä.

The Hollywood Reporter kertoo, ettäAvatar: The Way of Waterin tuotantokustannukset ovat olleet yli 350 miljoonaa dollaria.

Suomessa Avatar: The Way of Water keräsi 594 486 euroa lipputuloja.

Avatar: The Way of Water oli viikonlopun katsotuin elokuva Suomessa, jossa sitä kävi katsomassa 37 295 katsojaa. Se sai yli kymmenen kertaa enemmän katsojia kuin toiseksi katsotuin elokuva, Taru Mäkelän Kulkuset kulkuset. Se tuli ensi-iltaan lokakuun lopussa ja sai menneenä viikonloppuna 3 516 katsojaa.

Avatar: The Way of Water on jatko-osa James Cameronin edelliselle elokuvalle Avatar, joka ilmestyi vuonna 2009 ja joka on kaikkien aikojen tuottoisin elokuva. Se on tuottanut maailmanlaajuisesti 2,92 miljardia dollaria eli noin 2,75 miljardia euroa. Cameronilla aiempi elokuva Titanic (1997) on listalla kolmantena noin 2,19 miljardin dollarin (noin 2,06 miljardin euron) tuotolla, ja Cameronin listasijoitusten välissä toisella sijalla on vuoden 2019 Avengers: Endgame, joka on tuottanut noin 2,8 miljardia dollaria eli noin 2,64 miljardia euroa.

Seuraavaksi Cameronin elokuvasarjassa luvassa ovat Avatar 3 (2024), 4 (2026) ja 5 (2028) – jos kaikki menee hyvin ja katsojia riittää.

”Luultavasti teemme ainakin kolmannen osan valmiiksi, koska se on jo kuvattu”, Cameron sanoo Hollywood Reporterin haastattelussa. Hänen mukaansa myös neljättä osaa on jo kuvattu ja viidennenkin osan käsikirjoitus on valmis.