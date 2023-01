Ilmari Koppinen oli varusmiespalveluksessa Suomenlinnassa, kun talvisodan pommitukset alkoivat. ”Tunteet olivat siinä sivuseikka. Oli pakko puolustautua, kun toiset hyökkäsivät.”

Maanmittari ja apulaisprofessori Ilmari Koppisen ensimmäisiä muistoja runsaan sadan vuoden takaa ovat leikit kotona perheeseen otetun orpotytön Mairen kanssa. Hän jäi 12-vuotiaana itsekin orvoksi ja kiersi pikkuveljensä Raimon kanssa kasvattina kolmessa perheessä.

Kirjoitettuaan ylioppilaaksi orpoeläkkeen turvin Koppinen opiskeli vuoden matematiikkaa Turun yliopistossa. Varusmiespalveluksessa Suomenlinnassa hän näki talvisodan ensimmäiset pommitukset Helsinkiin, ja miehille jaettiin kovat panokset harjoituskivääreihin.

”Totesin vaan, että näin tapahtuu, että onpa kamalaa, kun venäläiset tulevat. Tunteet olivat siinä sivuseikka. Oli pakko puolustautua, kun toiset hyökkäsivät”, hän kuvailee.

Venäläisten itse ampumat talvisotaan johtaneet Mainilan laukaukset hän rinnastaa epäuskottaviin syihin, joiden takia Venäjä väittää nyt käyvänsä hyökkäyssotaa Ukrainassa.

”Osa ihmiskuntaa on kamalaa, ja Venäjän johto tuntuu olevan kamala. Mutta venäläinen ihminen ei ole kamala, minulla on ollut karjalaisvenäläisten kanssa paljon miellyttävää kanssakäymistä”, hän toteaa.

”Tuntuu vaan siltä kuin sota olisi nyt vielä entistäkin hirveämpää. Sen tekee kehittynyt sotatekniikka. On vaikea ennustaa, miten Ukrainassa käy. Kauheinta olisi, jos venäläiset ottaisivat atomipommin käyttöön, siinähän muuttuisi koko maapallo.”

Sotien tiukimpana paikkana monissa eri tehtävissä toiminut Koppinen muistaa väijytyksen ja luotisateen, johon hän joutui kahden aseveljensä kanssa kaukopartiomiehenä Rukajärven suunnalla.

Sotien jälkeen häntä myös kuulusteltiin tunnettuun oikeudenkäyntiin johtaneesta asekätkennästä hänen toimittuaan Mikkelissä päämajan ja asekätkentään osallistuneen majuri Seppo Airaksisen alaisuudessa, vaikka hän ei tiennyt asiasta mitään.

Vaimonsa Tyran Koppinen tapasi jatkosodan aikana 1942 Limingan koulutuskeskuksessa nuorten naisten ja miesten yhteisissä toimissa ja lauluilloissa. Seuraavana vuonna hän sai vuorokauden vihkiloman ennen siirtoaan Kuopioon, ja runsaan vuoden kuluttua syntyi Ilpo-poika.

”Kun menin naimisiin, avioliitosta tuli minulle eräänlainen orpopojan koti. Kun aiemmin Rukajärvellä sain kerran lomaa, kysyin, mihin menen, kun minulla ei ole kotia”, hän kertoo.

Sotien jälkeen Koppinen opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa maanmittariksi. Myöhemmin hän teki lisensiaatintyön ja pääsi apulaisprofessoriksi opinahjoonsa. Lapsia syntyi kaikkiaan neljä.

”Perhe on ollut parhaita asioita elämässäni, mutta köyhyys vaivasi pitkään, vaikka sain jo palkkaa, kun vaimo oli kotona lastenhoitajana. Saimme mahdollisuuden taloudellisesti parempaan oikeastaan sitten, kun lapset lähtivät maailmalle”, hän kertoo.

”Kyllä minä sanon, että orpous ja köyhyys ovat pahempia kuin sota. Sodassa joutui niin vähän pahoihin paikkoihin, suurin osa siitä kaikesta kohdistui muihin. Opiskeluaikana jouduin jopa kerjäämään saadakseni lapsille ruokaa. Kerran Helsinginkadulla vastaan tuli tuttu luutnantti, ja pyysin häneltä rahaa, ja hän antoi, ja palautin rahat sitten kun voin.”

Vaimo seurasi ennen kuolemaansa 2007 usein matkoilla mukana, kun Koppinen alkoi veteraani-iässä kiertää veteraanien urheilukilpailuissa. Hän on voittanut runsaat 1 600 mitalia yleisurheilussa. Viime vuonna hän työnsi vielä kolmen kilon kuulaa kolme metriä, koska tärkeintä oli saada olla mukana.

”Kun ikää tuli kovasti, huomasin, että joissakin lajeissa olin ensimmäinen ja viimeinen. Ei ollut enää muita. Nyt polvet ovat sanoneet minulle, että olen jo vanha äijä, mutta kävelin kyllä eilenkin Markku-poikani kanssa puoli kilometriä kahdella kepillä ja nostelen kuuden kilon painoja päivittäin.”

Viime vuosina Koppinen on tutkinut ihmisaivojen toimintaa ja sotahistoriaa. Hän on kirjoittanut pieniä opasvihkosia raittiuden merkityksestä aivojen ja koko ihmiskehon terveydelle. Parhaillaan on tekeillä artikkeli Isonvihan ajasta 1700-luvun alusta.

”Ei ihminen viisastu vanhetessaan, mutta tieto lisääntyy. Aina kertyy uutta elämäntietoa vaikka lapsisuhteesta, elämäntavoista tai aivojen kunnossapidon tärkeydestä”, hän kuvailee.

”Ihminen itse pysyy yhtä hyvänä tai huonona kuin ennenkin, mutta tekniikka muuttuu, ja sen mukana muuttuvat ihmisen hyvyyden ja pahuuden muodot. Toisten elämästä pitäisi huolehtia eikä olla liian itsekkäitä. Television kun avaa, sieltä ei kuulu muuta kuin että ’minä haluan, minä haluan’. Äiti Teresa on ihanteeni, hän oli hyvä ihminen”, hän jatkaa.

”Omista odottamisistani en osaa sanoa tässä iässä, kun ei tiedä, koska kuolema tulee. Sen ehkä voin sanoa, että odotan, että tyttäreni Anja paranee koronasta.”

Kuka? Ilmari Koppinen Ilmari Koppinen asuu edelleen Salossa rivitaloasunnossa, johon hän toi perheensä 1957. Syntyi 1918 Raumalla. Kirjoitti ylioppilaaksi Rauman lyseosta 1938. Suoritti varusmiespalvelustaan matruusina panssarilaiva Ilmarisella. Osallistui talvisotaan ja jatkosotaan 1939–1944 eri tehtävissä, muun muassa joukkueenjohtajana ja kaukopartiomiehenä Rajajääkäripataljoona 6:ssa Rukajärvellä. Kutsuttiin päämajan alaiseen yksikköön liikennejoukkueeseen Mikkeliin. Sotilasarvoltaan yliluutnantti. Diplomi-insinööri 1948 ja tekniikan lisensiaatti 1961 Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolta. Toiminut maanmittausalan tehtävissä etupäässä Lahdessa ja Salossa ja työskennellyt Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston apulaisprofessorina 1974–1983. Ollut Suomen maanmittaustieteiden seuran puheenjohtaja, Suomen geodeettikerhon puheenjohtaja ja Maanmittausinsinööriliiton hallituksen jäsen. Salon raittiusyhdistyksen ja Suomen alkoholitutkijain seuran jäsen. Voittanut 69-vuotiaasta lähtien yli 1 600 veteraaniyleisurheilun mitalia, joista 12 on maailmanmestaruuksia. Myös 300 metrin aitajuoksun maailmanennätys 90-vuotiaiden miesten sarjassa. Asuu Salossa rivitalossa yksin vaimonsa Tyran kuoleman jälkeen. Neljä lasta, kuusi lastenlasta ja kuusi lastenlastenlasta. Harrastanut nuorempana partiota, voimistelua, aitajuoksua ja suunnistusta ja myöhemmin veteraaniyleisurheilua ja pyöräilyä. Laulaa veteraanikuorossa. Täyttää 105 vuotta sunnuntaina 8. tammikuuta.

Lue lisää: Aidat ylittyvät 90-vuotiaanakin ME-vauhdilla