Entinen aviopari on ollut valtavaksi mediaspektaakkeliksi paisuneiden oikeusjuttujen keskellä jo useita vuosia.

Johnny Depp ja Amber Heard tiedottivat maanantaina päässeensä sopimukseen kunnianloukkaukseen liittyvässä oikeudenkäynnissä, kertoo uutistoimisto AFP. Heard tulee maksamaan entiselle aviomiehelleen miljoona dollaria hyvityksenä väitteistä, että Depp olisi pahoinpidellyt häntä.

Virginialainen valamiehistö päätti kesäkuun alussa, että Heard oli loukannut väitteillään Johnny Deppin kunniaa. Valamiehistö langetti Heardin maksamaan 15 miljoonan dollarin vahingonkorvaukset Deppille. Tuomiota kuitenkin laskettiin 10 miljoonan tietämille Virginian osavaltion lain vuoksi.

Lue lisää: Amber Heardin vaatimus uudesta oikeudenkäynnistä hylättiin

Valamiehistö hyväksyi myös osan Heardin kunnianloukkaussyytteistä Deppiä vastaan. Depp määrättiin maksamaan kaksi miljoonaa dollaria Heardille. Pian päätöksen jälkeen Heard tiedotti valittavansa tuomiostaan ja vaativansa uutta oikeudenkäyntiä. Vaatimus uudesta oikeudenkäynnistä kuitenkin hylättiin heinäkuussa.

Nyt Heard, 36, kertoo Instagramissa, että hän hylkää valituksensa ja on sopinut tapauksen Deppin kanssa. Hän sanoo päätöksen olleen ”hyvin vaikea” ja ”menettäneensä uskonsa amerikkalaiseen oikeusjärjestelmään”.

59-vuotiaan Deppin asianajajat kertoivat olevansa tyytyväisiä päätökseen.

”Olemme iloisia, että voimme vihdoin sulkea tämän oven. Tilanne on ollut hyvin tuskallinen herra Deppille, joka on alusta asti tehnyt selväksi haluavansa ainoastaan tuoda totuuden esiin”, kommentoivat asianajajat Benjamin Chew ja Camille Vasquez.

Asianajajien mukaan Depp tulee lahjoittamaan Heardilta saamansa miljoonan hyväntekeväisyyteen.

Johnny Depp ja Amber Heard ovat olleet valtavaksi mediaspektaakkeliksi paisuneiden oikeusjuttujen keskellä jo useita vuosia.

Merirosvo Jack Sparrow’n roolista tunnettu Depp nosti oikeusjutun ex-vaimoansa vastaan sen jälkeen, kun tämä oli kirjoittanut kokemastaan lähisuhdeväkivallasta The Washington Postiin vuonna 2018. Heard ei maininnut Deppiä nimeltä, mutta julkisuudessa on pidetty selvänä, että kirjoitus käsitteli tätä.

Depp vaati Heardilta korvaukseksi 50:ä miljoonaa dollaria kunnianloukkauksesta. Heard nosti vastakanteen vaatien Deppiltä sadan miljoonan dollarin korvauksia.

Kumpikin näyttelijä on kertonut tilanteen myös aiheuttaneen mainehaittaa Hollywood-uralleen. Johnny Depp menetti roolinsa Pirates Of The Caribbean -elokuvasarjassa ja Harry Potter -maailmaan sijoittuvassa Ihmeotukset-elokuvasarjassa. Katsojat ovat myös vaatineet Heardin poistamista Aquaman-elokuvan jatko-osasta.

Oikeudenkäyntiä näytettiin laajalti suorana lähetyksenä ja se sai osakseen paljon huomiota sosiaalisessa mediassa, kuten Tiktokissa ja Instagramissa. Monilla oli selkeä mielipide siitä, kumpi puhuu totta ja kumpi valehtelee.