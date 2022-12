Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen epäilee uusien viihdytysjoukkojen vaikutusta Venäjän sotamenestykseen.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti viime viikolla perustaneensa kaksi taiteilijoista muodostettua ryhmää nostattamaan etulinjan joukkojen taistelutahtoa Ukrainan rintamalla. Britannian puolustusministeriö ilmaisi heti tuoreeltaan skeptisyyttä näiden ”etulinjan luovien prikaatien” mahdollisesta vaikutuksesta taistelijoiden tehokkuuteen, sillä rintamajoukkojen toimintaa vaikeuttavat muun muassa suuret tappiot, johtajuusongelmat ja logistiset ongelmat.

Myös Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen on epäileväinen Venäjän uusien viihdytysjoukkojen vaikutuksesta maan sotamenestykseen.

”Minusta viihdytysjoukkojen perustaminen tässä vaiheessa kuulostaa oudolta, koska eivät ne ole yleensä mitään etulinjan joukkoja olleet”, Huhtinen sanoo.

”Enemmänkin sodan pitkittyessä ja rintamalinjojen jymähtäessä viihdytysjoukkojen tehtävä on ollut pitää yllä henkeä, huumoria ja taistelutahtoa, ja tuoda jonkinlaista rentoutusta toimintaan. On hyvin vaikea sanoa, mikä viihdytysjoukkojen vaikuttavuus on koskaan ollut, mutta tietysti he kykenevät hoitamaan pitkästymistä ja koti-ikävää ja ajatusten siirtämistä joihinkin muihin asioihin.”

Tällä hetkellä sota ei kuitenkaan ole asemasotavaiheessa vaan rintamalinjat elävät, ja Ukraina pyrkii etenemään syvemmälle Venäjän valtaamille alueille. Venäjän intresseissä sen sijaan olisi tilanteen jäädyttäminen toistaiseksi asemasotavaiheeseen, jotta se pystyisi kokoamaan joukkoja ja kalustoa tulevia offensiiveja varten. On siis mahdollista, että Venäjän sodanjohto varautuu ”etulinjan luovien prikaatien” perustamisella juuri rintamatilanteen pysähtymiseen.

”Voi olla, että on kaivettu takataskusta tämmöinen ajatus, että jos sotilaat joutuvat pitkään olemaan rintamalinjoilla, niin jotain viihdykettä pitää sinne keksiä”, Huhtinen sanoo.

”Uusi vuosi on tulossa, ja se on venäläisille tärkeä juhla. Ehkä nyt on koottu Kremliä tukevia viihdetaiteilijoita ja kulttuuriväkeä ja sanottu, että nyt järjestätte jotain iloista, mieltä kohottavaa kulttuuritapahtumaa sinne. Mutta tällaisten juttujen onnistuminen on hyvin riskaabelia”, Huhtinen jatkaa.

Riskialttius liittyy Huhtisen mukaan Neuvostoliiton ajoilta periytyvään viihdytys- ja valistusjoukkojen sekoittumiseen.

”Neuvostoliitossa ja Venäjällä valistusjoukkoja ylipäätään ei ole koskaan katsottu hyvällä, koska siinä on sisäisen propagandan ääni”, Huhtinen sanoo.

Tästä syystä onkin syytä seurata, miten viihdytysjoukot otetaan rintamalla vastaan, Huhtinen sanoo.

”Olisi tärkeä seurata venäläisiä bloggareita, jotka ovat kirjoittaneet kriittisiä huomioita taistelevien joukkojen läheltä: mitä he nyt kirjoittavat, jos tämmöisiä virtuooseja alkaa tulla etulinjaan. Saako se murskatyrmäyksen, meneekö farssin puolelle. Ja tietysti on mielenkiintoista nähdä, miten joukot ylipäänsä suhtautuvat tämmöisten joukkojen mukaantuloon.”

Laulaja Aija Aalto esiintyi sotilaille jatkosodan aikana.

”Taiteilijat sotatoimialueella ovat edelleen salaperäinen ilmiö, josta tiedetään liian vähän”, kertoo kirjailija Maarit Niiniluoto, joka kirjoitti aiheesta 1990-luvulla kirjan On elon retki näin, eli miten viihteestä tuli sodan voittaja.

”Kun sota pitkittyy, muuttuu ankaraksi, tarvitaan taiteilijoita rintamalle enemmän kuin koskaan. Muuten sotilaat eivät jaksa”, Niiniluoto kertoo.

”Esimerkiksi suomalaisilla sotilailla ei ollut ollenkaan viihdytystoimintaa talvisodan aikana, mutta jatkosodan aikana oli Päämajan alaisina viihdytysjoukot kaikkialla itärintamalla sekä merellä ja saaristossa. Mannerheim tajusi jo välirauhan aikana, ettei voida jatkaa talvisodan hengessä”, Niiniluoto sanoo.

Kirjaansa varten Niiniluoto tutki esimerkiksi Yleisradion ja Puolustusvoimien arkistoja. ”Miehet lähettelivät rintamalta Yleisradioon kirjeitä, joissa he sanoivat kaipaavansa jotain muuta kuin isänmaallista musiikkia, virsiä tai tietoja kansanhuollosta: jotakin kaunista, tunnelmallista ja – tämä viimeinen oli suluissa – tuhmaakin viihdytystoimintaa”, Niiniluoto referoi löytämiään aineistoja.

”Tämä oli aivan globaalia toimintaa kaikkialla maailmassa. Marlene Dietrich lauloi rintamalla ja Marilyn Monroe lähetettiin Korean sotaan. Näistä tähtien ja sotilaiden tapaamisista ei paljoa tiedetty, koska ne eivät olleet mediatapahtumia. Useimmista ei voinut kirjoittaa ollenkaan, edes jälkeenpäin, poliittisista syistä. Kaikki riippui sodan lopputuloksesta”, Niiniluoto jatkaa.

Vietnamin sodan aikana Yhdysvaltojen viihdytysjoukot toimivat myös näkyvämmin, sillä useat maailmanluokan viihdetaiteilijat ja elokuvatähdet kävivät esiintymässä sotilaille. Toisaalta Vietnamin sota herätti myös vahvan sodanvastaisen liikkeen taiteilijoiden keskuudessa.

Myös Venäjän Ukrainassa aloittama sota on jakanut venäläisien taiteilijoiden mielipiteitä, kuten jo keväällä 2022 uutisoitiin.