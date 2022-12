Tšekkiläisen Maxim Velčovskýn teos on esillä Lux Helsingissä tammikuun alussa.

Maxim Velčovský: The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living

Ukrainassa sodassa palaneita autoja tulee tammikuussa esille Helsinkiin. Kyseessä on tšekkiläisen Maxim Velčovskýn installaatio, joka koostuu sodan runtelemilla alueilla palaneista siviilien autoista. The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living -niminen taideteos on osa valotaidetapahtuma Lux Helsinkiä.

Savuavien ja valoa kajastavien autojen kautta Velčovský kuvaa teoksellaan sodankäynnin kauhuja. Autoihin liittyy tarinoita Ukrainan kansalaisista, jotka ovat omaisuutensa lisäksi menettäneet rakkaitaan ja joutuneet pakenemaan kotimaastaan. Velčovskýn töitä on aiemmin ollut esillä muun muassa Lontoon Victoria and Albert -museossa ja Pariisin Pompidou-keskuksessa.

”Teoksessa parasta on se, ettei se kommentoi mitään vaan tuo toisen todellisuuden tarkasteltavaksi. Kuinka haurasta elämä voi olla, kuinka arki voi muuttua hetkessä. Pysäyttävä ja ajatuksia herättävä teos, joka on todellisuutta vain reilun tuhannen kilometrin päässä”, Lux Helsingin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski sanoo tiedotteessa.

Tammikuun 4.–8. järjestettävässä valotaidetapahtumassa nähdään yli 30 teosta, jotka levittäytyvät ympäri kaupunkia.