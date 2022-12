Lauri Danska teki dokumentin jääuimari Elina Mäkisestä.

Ilman lämpötila on -20 celsiusastetta, vesi on nollassa. Naisen kasvoille leviää autuas hymy, kun hän laskeutuu avantoon keskellä häikäisevää lumimaisemaa. Elina Mäkinen on harrastanut jääuintia kymmenen vuotta ja käy avannossa päivittäin.

Mäkiselle kylmä kylpy on stressinhallintaa ja lihasjumien huoltoa. Omia rajojaan hän haluaa kokeilla pitkillä jääuinneilla.

Lauri Danskan talvista postikorttia muistuttava dokumentti Kylmä (2021) seuraa Mäkisen valmistautumista Huippuvuorilla järjestettävään Polar Ice Mile -tapahtumaan. Tik tokissa ympäri maailmaa avantouintipätkillään hämmästyttänyttä Mäkistä tutkitaan ohjelmassa muun muassa mittaamalla tämän ruskean rasvan osuutta kehossa.

Dokumentti ei kuitenkaan ole pelkkä seuranta tai henkilökuva Mäkisestä, vaan se tarkastelee kylmyyttä ja sen hyötyjä laajemmin.

Moderni ihminen elää turhankin tasalämpöisissä oloissa, joissa fysiikka ei tule koetelluksi. Siksi fysiologian professorin Mike Tiptonin mielestä ihmiset hakevat Mäkisen tapaan stimuloivia haasteita.

Dokumentti kertoo kiinnostavasti kylmän potentiaalista. Kylmähoitojen historia ulottuu jo muinaiseen Egyptiin, jossa tulehduksia hoidettiin kylmillä kääreillä. Hypotermia tappaa, mutta se on myös hyvä renki sydänleikkauksissa.

Leikkauksessa aivot ja sydän jäädytetään ja verenkierto pysäytetään. Jos aivot jäähdytetään 15 asteeseen, verenkierto voidaan pysäyttää jopa yli 30 minuutiksi. Kylmästä lääketieteen palveluksessa olisi kuullut mielellään enemmänkin.

Kylmä, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.