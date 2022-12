Päällimmäisiksi Suomi-burleski-sarjan haastatteluissa nousevat kehopositiivisuus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys.

”Eikös se ole sellaista lihavien strippausta”, tuttava kysyi toimittaja Anna Keräseltä kuultuaan tämän burleskiharrastuksesta. No, sitä se ei ainakaan ole, selviää tämän kysymyksen innoittamasta radiosarjasta.

Mutta mitä nykyburleski sitten on? Siihen jokaisella haastateltavalla tuntuu olevan oma vastauksensa. Se on ja ei ole teatteria. Se on ja ei ole kiihottavaa. Se on leikkisää ja humoristista, mutta taustalta voi löytää vakaviakin asioita.

Päällimmäisiksi haastatteluissa nousevat kehopositiivisuus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys. Kuka tahansa uskaltaa riisuutua ja iloita vartalostaan, oli se sitten minkä näköinen, kokoinen tai ikäinen tahansa.

Keränen on käsialansa valinnut. Haastatteluvetoisessa sarjassa on paljon ja hyvää asiaa mutta niukasti käytäntöä. Päätösjaksossa päästään vihdoin esitykseen, mutta sekin ilo loppuu lyhyeen.

Burleski on vapautumista. Toimittaja olisi voinut vapautua vähän enemmän myös työssään.

