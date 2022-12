Nouseva näyttelijä­nimi korvasi Jussi Vatasen Napapiirin sankarien tähtenä: Kuka on Heikki Ranta?

”Näyttelijälle on aika iso juttu saada kantaa elokuvan kaari alusta loppuun”, sanoo ensimmäisen elokuvapääroolinsa tekevä Heikki Ranta.

”Ensimmäinen reaktioni oli, että ei ikinä.”

Kun näyttelijä Heikki Ranta (s. 1986) viime vuoden syksyllä sai puhelun, jossa hänelle tarjottiin mahdollisuutta tulla testaamaan sopivuuttaan Napapiirin sankarit -elokuvasarjan uuden osan päärooliin, päällimmäinen tunne oli kauhistus.

”Se on ikoninen leffasarja. Ajattelin, että on epäkiitollinen paikka astua uutena päähenkilönä vanhan (Jussi Vatanen) tilalle ja lähteä lyömään itseään läpi elokuvanäyttelijänä”, Ranta sanoo nyt.

Ranta tuli silti hyvin pian toisiin ajatuksiin. Hän ei yksinkertaisesti malttaisi olla ottamatta vastaan niin isoa roolia. Ranta on toistaiseksi ollut suurelle yleisölle aika tuntematon kasvo, jota ei ole juurikaan valkokankaalla nähty. Napapiirin sankareissa hän tekee ensimmäisen elokuvapääroolinsa.

”Aika nopeasti pelko ja epäkiitollisuuden tunne muuttuikin tunteeksi, että haluan ottaa haasteen vastaan. Olin valmis kestämään epäonnistumisen häpeän. Sen kestää helpommin kuin sen, että joku muu olisi tarttunut haasteeseen ja onnistunut siinä. Uteliaisuus voitti pelon.”

Tänään perjantaina ensi-illan saava Napapiirin sankarit 4 on jatkoa vuonna 2010 alkaneelle suositulle komediaelokuvasarjalle. Sen kolmessa ensimmäisessä osassa pääroolia on tehnyt suosittu näyttelijä Jussi Vatanen. Naispääosassa on alusta asti nähty Pamela Tola.

Uusimmassa elokuvassa Tolan näyttelemä Inari kiinnostuu Rannan näyttelemästä Paavosta, joka puolestaan vaikutuksen tehdäkseen lähtee metsästämään ihastukselleen tofua ympäri Lappia.

”Näyttelijälle on aika iso juttu saada kantaa elokuvan kaari alusta loppuun. Hirveästi aina pelotellaan etukäteen, että kaikista ei ole siihen, kaikilla eivät riitä [rahkeet]. Kun ei itse osaa mitata sitä, mikä ei riitä, pitää vain tehdä töitä”, Ranta sanoo.

Teatterikorkeakoulusta vuonna 2017 valmistunut Ranta on kotoisin Keminmaasta Meri-Lapista. Näyttelijänä hänet tunnetaan tähän mennessä ehkä parhaiten tv-sarja Putouksesta, jossa hän oli mukana vuosina 2020 ja 2021. Hän on näytellyt myös muun muassa Rantabaarissa.

Juuri nyt Rannan ura vaikuttaa olevan nosteessa. Elokuvaroolin lisäksi hänet voi nähdä keskeisessä roolissa tänä vuonna C Morella julkaistussa draamasarjassa Sininen enkeli, joka kuvaa 1980-luvun värikästä nousukautta Helsingissä.

Ensi vuonna hänet nähdään Ylen uudessa rikossarjassa Pohjoisen tähti. Rovaniemelle sijoittuva sarja kertoo Saara Kotkaniemen esittämästä rikostutkijasta ja entisestä nyrkkeilyn maailmanmestarista, joka on päättänyt lopettaa uransa ja palata poliisin työhön. Heikki Ranta näyttelee hänen veljeään.

Ranta sanoo käyneensä jossain vaiheessa paljonkin koekuvauksissa, mutta viime vuosina perheasiat ovat olleet etusijalla. Kahden pienen lapsen (2,5-vuotias ja 9 kk) isä sanoo, ettei edes ole hirveän hyvä koekuvausnäyttelijä.

”Olen aika kova jännittämään. En yleensä koe olevani rennoimmillani niissä tilanteissa.”

Kotimaisessa elokuvassa aika usein tietyt samat tyypit saavat isot ja näkyvät roolit. Miten turhauttavaa se on omaa läpimurtoaan odottavalle näyttelijälle?

Ranta ymmärtää tilanteen: Suomen elokuvateollisuus on aika pieni. Siksi on tärkeää saada elokuvalle katsojia, ja siksi niihin yleensä valitaan vetonaulaksi iso tai ainakin valmiiksi tuttu nimi. Niin tietysti toimitaan maailmallakin.

”Koska Suomessa aikaa ja rahaa on vähän, on helppo valita rooleihin ihmisiä, jotka ovat jo oppineet tiettyjä teknisiä asioita, kuten miten kameratekniikka toimii. Silloin pystyy säästämään aikaa. Se on varmaan yksi syy. Mutta ehdottomasti toivoisin enemmän riskejä elokuvien saralla.”

Hän itse näkee mielellään rooleissa tuoreita kasvoja.

”Parhaissa elokuvissa, joita olen nähnyt, on ollut tuntematon tai vähän esillä ollut näyttelijä tai näyttelijä, joka on hypännyt johonkin sellaiseen rooliin, mihin ei olisi uskonut, että hän hyppää. Sellainen on yleensä kiinnostavaa ja palkitsevaa.”

Paavo (Heikki Ranta) ja Inari (Pamela Tola) kiinnostuvat toisistaan Napapiirin sankarit 4 -elokuvassa.

Ranta sanoo Napapiirin sankarit 4:n olevan mieleenpainuvin työ, jonka hän on tähän mennessä urallaan tehnyt. Siitä iso kiitos kuuluu ohjaaja Juha Wuolijoelle, jonka intohimoinen suhtautuminen työhön herätti Rannassa luottamusta ja sai näyttelijänkin innostumaan.

”Juha tykkäsi leikkiä kuvaustilanteissa, haastaa ja positiivisella tavalla häiritä tapaani näytellä”, Ranta kertoo.

Ohjaaja asetti Rannalle ”esteitä”.

”Hän pyysi minua ajattelemaan esimerkiksi jotain vaikeaa sähkökaaviota ja sitten näyttelemään. Enhän edes tiedä, mitä sähkökaaviot ovat. Se häiritsi niin paljon, että se toi ottoihin jotain kummallisuutta, mikä oli omiaan luomaan Paavon hahmoa ja tapaa suhtautua asioihin.”

Rannan esittämä Paavo on sosiaalisesti hieman kömpelö hahmo, rationaalinen, rehellinen ja jörö insinöörityyppi, ja aika kaukana siitä, millainen Ranta itse on. Hän kuvailee itseään ekstrovertiksi.

”Kutsuvierasensi-illassa elokuvan nähnyt siskoni sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt minua tuommoisessa roolissa. Hänestä oli jännä katsoa omaa veljeään ensimmäistä kertaa valkokankaalta, ja yhtäkkiä ei tunnista sitä. Että tuo on ihan eri persoona. Minusta se oli aika hyvä palaute.”

Helsingin Sanomien elokuva-arvostelussa Rannan arvioidaan suoriutuvan Suomen suosituimman elokuvakomediaroolin korvaamisesta yllättävän hyvin. ”Heikki Rannassa on ainesta jatkossakin ensirakastajaksi tai tossukaksi”, arviossa kuvaillaan.

Roolihahmo Paavo esitellään elokuvassa hahmona, joka hioo tarkalla pieteetillä suksiaan ja laittelee työkalujaan tarkasti oikeaan asentoon. Ranta myöntää tunnistavansa siinä jotain samaa kuin hänessä itsessään.

”Saatan välillä tosi neuroottisesti siivota omaa vaatekaappiani. Minulla on siellä bokserit tarkassa rivissä ja mustat ja valkoiset t-paidat rivissä. Pystyn ymmärtämään Paavoa.”

Elokuvan keskeistä mieskolmikko näyttelevät Mikko Töyssy (vas.), Timo Lavikainen ja Heikki Ranta.

Näyttelemisestä yläasteikäisenä innostuneen Rannan tähän asti isoin rooli teatterissa on ollut laulaja Kirkan rooli Helsingin kaupunginteatterin musikaalissa vuonna 2017. HKT:ssä Ranta näytteli vuosina 2015–2019, kunnes päätti kokeilla siipiään freelancerina ja elokuva- ja tv-näyttelijänä. Paluu teatteriin kiinnostaa häntä ehdottomasti taas jossain vaiheessa. Hän haaveilee pääsevänsä joskus Kansallisteatteriin:

”Olen vaikuttunut pelkästään siitä rakennuksesta ja miljööstä, joka huokuu vanhaa teatteritaikaa.”

Juuri nyt halu oppia ja kehittää omaa kameratyöskentelyään kiinnostaa silti eniten.

Napapiirin sankarit -elokuvan työryhmästä Ranta ei tuntenut etukäteen kovin montaa ihmistä. Erityiskiitokset hän haluaa antaa elokuvasarjassa alusta asti mukana olleelle näyttelijä Timo Lavikaiselle, joka loi kuvauksiin turvallisen olon.

”Hän otti niin kivasti vastaan mut ja Tökän (Mikko Töyssy), kuten muutkin toki, mutta hän rauhoitti viimeisetkin jännityksen rippeet pois prosessin aikana. Oltiin niin tiiviisti kolmestaan Lapissa, pitkiä aikoja istuttiin autossa ja juteltiin”, Ranta kertoo.