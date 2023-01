Toimittaja Anu Nousiaisen kirja on kerronnallisen journalismin taidonnäyte sotarikoksista Liberiassa.

Tietokirja

Anu Nousiainen: Tehtävä Afrikassa. Rikosylikomisarion viimeinen juttu. HS-kirjat. 334 s.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 sotarikoksista ja niiden tutkinnasta on puhuttu suomalaisessa mediassa ehkä enemmän kuin koskaan. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus eli sodan lait ovat tulleet tutuiksi, ja on pohdittu, miten todennäköistä on, että syyllisiä saadaan oikeuteen ja tuomittua.

Ukrainassa tutkimukset on aloitettu heti, ruumiita on kaivettu esille, älypuhelimella otettuja kuvia ja videoita löytyy, kuten myös sotarikoksista epäiltyjen radiopuhelin­tallenteita. Silminnäkijöitä, joiden muistikuvat ovat tuoreita, on paljon.

Toimittaja Anu Nousiaisen kirjaksi kasvanut reportaasi Tehtävä Afrikassa kertoo samanlaisista rikoksista kuin Ukrainassa: kidutuksesta, raiskauksista ja murhista, jotka tapahtuivat jo 20 vuotta sitten länsiafrikkalaisen Liberian luoteiskulmassa Lofan maakunnassa lähellä Sierra Leonen rajaa.

Kirjan päähenkilö on rikosylikomisario Thomas Elfgren, jonka 46-vuotisen poliisiuran viimeinen juttu tämä tutkimus Liberiassa ja Sierra Leonessa oli.

Toinen päähenkilö on sierraleonelainen Gibril Massaquoi, joka pidätettiin Tampereella maaliskuussa 2020 epäiltynä vakavista sotarikoksista Liberiassa.

Massaquoi – joka todistajien mukaan käytti lempinimeä enkeli Gabriel – oli Sierra Leonen 1990-luvun sisällissodan kapinallisten Revolutionary United Frontin (RUF) korkea-arvoinen upseeri, tiedottaja ja mitä ilmeisimmin veritimanttien kauppias.

Hänellä oli läheiset suhteet Liberian kapinallisjohtajasta presidentiksi muuttuneeseen Charles Tayloriin. Taylor tuomittiin 50 vuodeksi vankilaan Sierra Leonen erityistuomioistuimessa Haagissa vuonna 2012.

RUF-kapinallisten uhreja Freetownissa kesäkuussa 2001. Kirjan kuvitusta.

Länsi-Afrikan vuosituhannenvaihteen toisiinsa sotkeutuneet sisällissodat Liberiassa ja Sierra Leonessa – jossa huumatut lapsisotilaat pukeutuneina naisten vaatteisiin, peruukkeihin ja pilailupuotien naamioihin syyllistyivät kammottaviin rikoksiin – ovat vaikeaselkoinen ja monimutkainen vyyhti. Sitä suomalaiset poliisit kuitenkin päätyivät selvittämään.

Päätyivät siksi, että ihmisoikeusloukkausten ja sotarikosten selvittämättä jättäminen, niin sanottu rankaisemattomuus, halutaan saada loppumaan. Se on kansainvälisesti hyväksytty ja Suomen kannattama tavoite, jota varten on perustettu lukuisia erityistuomioistuimia ja kruununa kaiken päälle kansainvälinen rikostuomioistuin ICC.

Tuomioistuimia on perustettu sitä varten, että usein maalla, jossa sotarikoksia on tapahtunut, ei ole resursseja eikä välttämättä edes poliittista tahtoa tuoda sotarikoksista epäiltyjä oikeuteen.

Rankaisemattomuuden vastaiseen työhön liittyy myös niin sanottu yleismaailmallinen oikeudellinen toimivalta vakavista rikoksista.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että: koska epäilty oli Suomessa, suomalaisilla viranomaisilla oli velvoite lähteä tutkimaan hänen epäiltyjä rikoksiaan. Keräämään todisteita ja kuulustelemaan ihmisiä, jotka olivat olleet paikalla 20 vuotta sitten. Ja että oikeudenkäynti käytäisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Massaquoin tutkinta ei ollut ensimmäinen vastaava Suomessa. Vuonna 2010 Porvoossa oli tuomittu Ruandan kansanmurhaan osallistunut baptistipastori François Bazaramba. Sitäkin tutkintaa johti Thomas Elfgren.

Molempiin prosesseihin kuuluivat ainutlaatuiset suomalaisten tuomioistuinten oikeuskäsittelyt paikan päällä vieraissa maissa.

Nousiaisen valitsi tehtäväkseen kirjoittaa kaikki tämä ymmärrettävästi auki: sotien tapahtumat, kansainvälisoikeudelliset kiemurat, tutkinnan käytännön ongelmat ja mutkikkaat henkilögalleriat.

Hän on yksi harvoja suomalaista toimittajista, jotka kirjoittavat pitkää kerronnallista journalismia. Nousiainen hallitsee genren; Tehtävää Afrikassa lukee tarinavetoisesti melkein kuin dekkaria.

On hyviksiä ja pahiksia ja näiden välistä taistelua, raakoja rikoksia, paljon tilannekuvia ja dialogia, huomioita ympäristöstä, säästä ja mielentiloista. On pölyisiä hiekkateitä keskellä sademetsää, on ripuleita ja torakoita, on pimeää ja tylsää.

On pitkiä kuulusteluja lukutaidottomien ihmisten kanssa kolmen tulkin kautta. Usein kuulusteltavat eivät tiedä ikäänsä eikä heillä ole meille itsestään selvää kronologista aikakäsitystä. Jokin tapahtui riisinviljelyn aikana, mutta ei hajuakaan oliko se 2001 vai 2002.

Kiinnostavia yksityiskohtia ja juonenkäänteitä on lähes joka sivulla.

Pääsy seuraamaan vuosia kestänyttä tutkintaa sisältä päin poliisien matkassa mahdollisti kirjan kirjoittamisen.

Silloin, kun Nousiainen itse ei ollut paikalla, tapahtumia kuvataan lähes yhtä yksityiskohtaisesti Elfgrenin kanssa käytyjen ilmeisen pitkien puhelinkeskustelujen ja dokumenttien yksityiskohtaisen tutustumisen kautta.

Kamatahun Hassalan kylää Lofassa helmikuussa 2021, lähes kaksikymmentä vuotta sisällissodan jälkeen. Kirjan kuvitusta.

Huhtikuussa 2022 käräjäoikeus hylkäsi kaikki Gibril Massaquoihin kohdistuneet syytteet. Kymmenien ihmisten lukitseminen taloon ja sen polttaminen Kamatahun Hassalan kylässä sekä naisten raiskauksia ja tappoja ei kyseenalaistettu, mutta ei voitu pitävästi todistaa, että Massaquoi olisi ollut paikalla antamassa käskyjä.

Todistajien lausunnot olivat ristiriitaisia ja muuttuivat matkan aikana.

Tuomio ei kuitenkaan vielä ole lainvoimainen, sillä valtionsyyttäjä on vienyt asian Turun hovioikeuteen, joka matkustaa kuulemaan samoja todistajia Länsi-Afrikkaan vuoden 2023 alussa.

Toivon, että Ukrainassa sotarikosten uhrit saisivat oikeutta, ja nopeammin kuin Liberiassa ja Sierra Leonessa.

Ehkä siihen auttaa lukutaito ja kronologinen aikakäsitys, jota voidaan dokumentein vahvistaa.

Kirjoittaja on ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja.

Liberia-sotarikosjutun käsittely alkoi Turun hovioikeudessa tiistaina 10.1.