Askel tyhjyyteen on hyvin perinteistä Christietä.

Joulunpyhinä on usein nähty uusi Agatha Christien romaaniin perustuva dekkarisarja.

Joskus ne ovat olleet aika modernisoituja ja jopa epächristiemäisiä. Esimerkiksi kaksi vuotta sitten nähty synkkä Totuus hallavan hevosen majatalosta (2020) etääntyi jo aika kauas siitä, mitä ihmisille yleensä tulee mieleen sanoista Agatha ja Christie.

Tänä vuonna mennään sitten toiseen päätyyn. Varmaotteinen minisarja Askel tyhjyyteen (2022) on perinteisempi suoritus.

Mukana ei ole Hercule Poirot’ta eikä neiti Marplea. Rikoksia ratkoo nuorten ihmisten ystäväpiiri, pääparina kiltti papin poika Bobby Jones (Will Poulter) sekä itsevarma ja yläluokkainen Frankie Derwent (Lucy Boynton).

Sarjan alussa Bobby kuulee jyrkänteen juurella kuolevan miehen viimeiset sanat: Why didn’t they ask Evans? (Miksi he eivät kysyneet Evansilta?). Miehen taskusta löytyy naisen valokuva.

Seuraavaksi Bobby joutuu murhayrityksen kohteeksi. Hän tietää selvästi liikaa.

Bobby ja ystävät pääsevät rikollisten jäljille ja purkavat pian hämäysten verkkoa, joka on Christien kirjojen standardeilla tavanomaista monimutkaisempi.

Askel tyhjyyteen on vuonna 1934 ilmestyneelle mainiolle alkuperäisteokselle varsin uskollinen, erityisesti sarjan alkupuolella. Lisäyksiä ovat muun muassa kiertävä tivoli, Bobbya etsiskelevä uhkaava mies ja jotkin toiminnalliset kohtaukset. Ne tuovatkin eloa tarinaan.

Samasta romaanista tehty kolmituntinen tv-versio vuodelta 1980 oli vielä lähempänä alkutekstiä. Myös tämä versio kestää kolme tuntia. Marple-tarinassa se voisi olla liikaa, mutta tällä kertaa materiaalia riittää.

Suomessa sarja nähdään kahdessa osassa: kaksi jaksoa aattona ja kaksi joulupäivänä.

Romaanin juoni ei ole ollenkaan niin kuka-sen-teki-painotteinen kuin Poirot- ja Marple-kirjoissa. Mukana on huomattavasti enemmän jännittävän seikkailun henkeä. Sitä on saatu mukaan tv-sarjaankin.

Murhaan itseensä ei edes juuri keskitytä vaan mysteeriksi nousee nopeasti se, mikä onkaan kaiken takana ja ketkä puhuvat totta.

Uuden sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut näyttelijänä paremmin tunnettu Hugh Laurie, joka esiintyy itse pienessä sivuroolissa.

Vauhti on sympaattisen hidas, jännitystä on kohtuullisesti, näyttelijävalinnat ovat toimivia ja kaikki mitä miellyttävimmän näköistä. Aika tasaista ja välillä tasapaksuakin menoa, mutta sitä varmaan moni toivoo.

Askel tyhjyyteen on vähän kuin söisi rasian laadukkaita konvehteja jouluiltana: saat mitä odotit, mutta et kauhean paljon enempää.

Askel tyhjyyteen MTV3:lla la ja su klo 20.20 ja 21.10 sekä MTV-katsomossa ja C Morella.