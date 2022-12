Tiivistunnelmaisen A Spy Among Friends -sarjan ytimessä on kaksois­agentti Kim Philbyn salaisuus

Neuvostoliitolle vakoillut britti Kim Philby petti ystäviään ja maanmiehiään yläluokkaisuutensa suojista. Mutta kuka muu siitä tiesi ja mitä?

A Spy Among Friends -sarjan ydinkysymyksiin kuuluu, mistä Kim Philby (Guy Pearce, vas.) ja Nicholas Elliott (Damian Lewis) keskustelivat parvekkeella Beirutissa vuonna 1963, juuri ennen Philbyn loikkausta Neuvostoliittoon.

1960-luvun alku oli maailmassa järkytysten aikaa. 1962 koettiin Kuuban ohjuskriisi ja marraskuussa 1963 salamurhattiin presidentti John F. Kennedy.

Näiden hetkien välissä brittitiedustelu ajautui šokkitilaan Kim Philbyn paljastuttua kaksoisagentiksi. Philby, joka oli muun muassa johtanut Neuvostoliiton vakoilulta suojautumista, oli vuosikymmenten aikana aiheuttanut vuodoillaan satojen ihmisten kuoleman.

Philbyn tapauksesta on syntynyt tiivistunnelmainen, niin aikatasoiltaan kuin psykologisestikin moniulotteinen minisarja A Spy Among Friends. Alexander Caryn käsikirjoittama ja Nick Murphyn ohjaama kuusiosainen kokonaisuus perustuu Ben Macintyren romaanimaiseen tietokirjaan.

Kun tieto Philbyn (Guy Pearce) petollisuudesta saapuu kollegoille, häntä lähetetään Beirutiin tapaamaan – jossain määrin käsittämättömästi – Nicholas Elliott (Damian Lewis), joka on ollut Philbyn ystävä 23 vuoden ajan.

Philby pääsee loikkaamaan Neuvostoliittoon, ja Elliottin niskaan lankeaa epäilyksen varjo. Päästikö hän Philbyn pakoon tahallaan? Voiko Elliottiin luottaa, kun hän kertoo tapaamisestaan Philbyn kanssa? Monipäiväiset keskustelut on nauhoitettu lukuun ottamatta hetkeä, jolloin ystävykset siirtyivät parvekkeelle muutaman minuutin ajaksi.

Oliko parvekevierailun tavoitteena salata jotain kuuntelijoilta? Vai halusiko Elliott näyttäytymällä vain herättää venäläisissä epäilyjä Philbyn luotettavuudesta?

Epäilyksen alaiseksi joutuneen Nicholas Elliottin (Damian Lewis) kuulustelemisen saa tehtäväkseen perusteellinen Lily Thomas (Anna Maxwell Martin).

Mainittuja kysymyksiä ryhtyy Elliottille esittämään perusteellinen Lily Thomas (Anna Maxwell Martin), joka on eräänlainen vastakohta yläluokkaisuuttaan petollisuutensa viittana käyttäneelle Philbylle. Ulkopuolisuuden tuntu on Maxwell Martinin näyttelemisessä jo valmiiksi niin hyvin läsnä, että vierailut Thomasin vaatimattomassa kodissa tuntuvat vähän turhilta – ainakin kolmen ensimmäisen jakson aikana.

Damian Lewis säilyttää Elliottin salaisuudet hyvin – vähän samaan tapaan kuin Isänmaan puolesta -agenttisarjassa (2011–2020), jossa hänen roolihenkilöään epäiltiin aivopestyksi.

Sarjan uskottavuuden ytimessä on Guy Pearcen osaaminen. Hän joutuu näyttelemään myös kohtauksissa, joissa oikea Philby esiintyi televisiokameroiden edessä. Sekä näissä että dramatisoiduissa hetkissä Pearce huokuu samaa vaivatonta, häikäilemätöntä charmia kuin esikuvansakin.

Kohtalaisen ovela temppu tekijöiltä on houkutella katsoja Philbyn käytöksen lumoihin. Vaikka heti alussa kuullaan, millaista tuhoa hän aiheutti, asia oikeastaan unohtuu, kunnes joudutaan todistamaan verenvuodatusta.

