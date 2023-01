Näyttelijä Risto Kaskilahti on entinen maajoukkuehiihtäjä, jolle teatteri kolahti: ”Saan fyysisestä rasituksesta edelleen hyvän olon”

Näyttelijän työ on täyttänyt Risto Kaskilahden toiveet: ”Olen voinut tehdä tyylilajeja laidasta laitaan”.

Siitä on jonkin verran aikaa, kun näyttelijä Risto Kaskilahti hauskutti kansaa yhdessä Jukka Laaksosen ja Antero Mertarannan kanssa 2000-luvun alussa Se on siinä -tv-visailussa, ja pelleili muutenkin televisioruudussa.

Tv-hupailut ovat takana mutta hauskuus tallella. Yli kaksikymmentä vuotta Kaskilahti on kuulunut Helsingin kaupunginteatterin näyttelijäkuntaan – ja nauttii työstään.

”Parhainta isossa teatterissa on se, että olen voinut tehdä kaikkia tyylilajeja laidasta laitaan. On ollut Kari Heiskasen ohjaamia historianäytelmiä, on ollut farsseja, Lauri Maijalan tummanpuhuvaa perhedraamaa ja toiselta puolen musikaalien kimallusta.”

Parhaillaan Kaskilahden voikin nähdä myös megamusikaali Priscillassa. Miten musikaalit eroavat näyttelijän muista rooleista?

”Eivät ne juurikaan eroa. Saman ammattitreenin se vaatii, ja ajoitus on tietysti oltava millintarkkaa. Musikaaleissa ohjaajan panos on samalla lailla keskeinen kuin puhenäytelmissä, ja Priscillan ohjanneella Samuel Harjanteella on hyvin vankka kokemus ja visio.”

”Priscilla pysyy hyvin koossa, ja siksi lavalla olo siinä on vastaanpanematon paikka!”

Risto Kaskilahti ja Clarissa Jäärni Helsingin kaupunginteatterin musikaalissa Priscilla, aavikon kuningatar.

Nuorta Kaskilahtea veti urheileminen ja etenkin hiihto – ja yhtä täysillä kuin näytteleminen aikuisena. Viitasaarelaispoika hiihti 17-vuotiaaksi asti maajoukkuetasolla, eikä hän urheilua ole hylännyt myöhemminkään.

”Halusin valmentaa ja opettaa jopa ammatiksi asti, mutta se sitten peittyi teatterihomman alle. Mutta saan fyysisestä rasituksesta edelleen hyvän olon, olkoon yksin tai joukossa urheilemista.”

Lukiossa äidinkielenopettaja oli se, joka suuntasi hiihtäjää uusille laduille: kirjoihin, itseilmaisuun ja näyttelemisen alkeisiin. Ja Viitasaarelle muuttanut Timo Taulo houkutteli hänet mukaan harrastajateatteriin. ”Aloitin Kulkurin valssin pääosalla – heti Tauno Palon jälkeen”, Kaskilahti humorisoi.

Kohtapuoliin Kaskilahti huomasi opiskelevansa näyttelijäksi Teatterikorkeakoulussa.

Se oli 80-lukua ja turkkalaisuuden aikaa.

”Eiväthän Jouko Turkan kaikki metodit olleet kohdillaan, mutta kouluaika valoi rohkeutta, että olet sinä, Risto, näyttelijänä oikealla tiellä. Tähtäsin nimenomaan teatterin lavalle.”

Näyttelijä kierteli freelancerina eri teatterien näyttämöillä vuosikymmenen verran. ”Siinä oli oma kiva puolensa vaihdella ympäristöjä, ohjaajia ja kollegoita. Näki ja oppi monenlaista.”

Vuonna 2001 Asko Sarkola pyysi ja palkkasi hänet johtamaansa Helsingin kaupunginteatteriin. Levoton sielu hieman vakiintui ainakin työpaikan suhteen.

Liki neljän vuosikymmenen kokemuksin Kaskilahti iloitsee ammatistaan. ”Näitä juttuja tehdään yleisöä varten, tunteville ihmisille. Positiivisen vastaenergian saa välittömimmin yleisöltä, ja parhaimmillaan se väreilee läpi koko esityksen.”

Hän korostaa vastanäyttelijän keskeistä merkitystä. ”Hänestä aina riippuu ja ilmenee niin paljon, siinä aistii omat virheensäkin kuin peilistä katsoisi.”

Kaskilahden vaimo Sari Puumalainen on niin ikään näyttelijä, vakinaisena Kansallisteatterissa. Onko teidän elämänne yhtä teatteria? ”No, kotona olemme erilaisia ihmisiä. Sarin kanssa olemme niin ikään sopineet, ettei työasioista tarvitse puhua väkisin.”

Kysymys siitä, kuka on se oikea aito Risto siellä lukuisien roolien takana, panee näyttelijän hetkeksi hiljaiseksi. Kunnes ilme kirkastuu ja vastaus irtoaa: ”Se on se sama pikkupoika, joka kotitalon pihassa selosti tinasotilaiden uimahyppykisoja sadevesitynnyrin ääressä. Talon remontti ehkä vähän viivästyi, kun työmiehet unohtuivat kuuntelemaan juttujani.”

”Siis se leikkiminen, riemu esiintymisestä.”

Kuka? Risto Kaskilahti Syntyi 1963 Viitasaarella.

Ylioppilas 1982, Viitasaaren lukio. Näyttelijä Teatterikorkeakoulusta 1989.

Teatteri Pienen Suomen näyttelijä 1989–1992. Freelancer 1992–2001. Helsingin kaupunginteatterin näyttelijä 2001 alkaen.

Elokuva- ja tv-rooleja.

Se on siinä -tv-visailun vakiojäsen (Jäsen R) ja käsikirjoittaja 2001–2009. Elixir-tv-ohjelman yksi hiihtoharjoittelijoista. Nelosen Uutisten sääpoika.

Useita Venla- ja Telvis-palkintoja.

Asuu Helsingissä, naimisissa, kaksi tytärtä.

Täyttää sunnuntaina 29. tammikuuta 60 vuotta.