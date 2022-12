Suomesta Oscar-kisaan oli tänä vuonna tarjolla teinitytöistä kertova Tytöt tytöt tytöt. Jatkoon pääsivät muun muassa Ruotsin ja Tanskan elokuvat.

Suomalaiselokuva on pudonnut jatkosta Oscar-kisassa.

Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkisti keskiviikkona Los Angelesissa kansainvälisen Oscar-sarjan 15 elokuvan valikoiman, josta akatemian jäsenet äänestävät viisi lopullista ehdokasta.

Suomen ohi jatkoon pääsivät elokuvat muiden muassa elokuvat All Quiet on the Western Front, Ruotsin Cairo Conspiracy ja Tanskan Holy Spider. 15:stä jatkoon päässeestä elokuvasta valitaan viisi lopullista Oscar-ehdokasta tammikuussa.

Suomesta kisaan oli tänä vuonna tarjolla teinitytöistä kertova Tytöt tytöt tytöt, joka kansainvälisesti tunnetaan nimellä Girl Picture. Se voitti aiemmin tänä vuonna palkinnon arvostetuilla Sundancen elokuvafestivaaleilla Yhdysvalloissa. Elokuvan käsikirjoitus Daniela Hakulisen ja Ilona Ahtin, ohjaus Alli Haapasalon.

Lue lisää: Uutuuselokuva esittää suomalaiset tytöt seksistä kiinnostuneina mutta täysin vapaina vaarasta – Ensi-iltayleisö Yhdysvalloissa innostui

Jatkoon päässeistä suosikkeina sarjassa voi pitää ainakin Saksaa edustavaa All Quiet on the Western Front -elokuvaa sekä Tanskan ehdokasta Holy Spideria.

Oscareissa kansainväliseen sarjaan kelpuutetaan elokuva, joka on vähintään 40 minuuttia kestoltaan, tuotettu Yhdysvaltojen ulkopuolella ja jossa puhutaan pääasiassa muuta kuin englantia.

Kilpasarja on tullut vuosi vuodelta suositummaksi, ja tänä vuonna kaikkiaan 92 maata tarjosi omaa elokuvaansa sarjaan.

Viime vuonna kansainvälisen sarjan Oscarin voitti japanilainen, kirjailija Haruki Murakamin novelleihin perustuva ja Ryusuke Hamaguchin ohjaama Drive my Car. Tuolloin suomalaistuotanto Hytti nro 6 oli mukana 15:n elokuvan short listilla, mutta ei viiden lopullisen ehdokkaan joukossa.

Varsinaiset Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuun lopulla ja itse Oscar-gaala televisioidaan 12. päivä maaliskuuta.