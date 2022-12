Ami Nummijärvi, 15, lokakuussa Kauhajoen ABC-huoltoaseman pihamaalla, jonne hän oli kokoontunut yhdessä kavereidensa kanssa viettämään iltaa. Monella paikallisella nuorella on käytössään traktori, sillä sellainen on helposti lainattavissa kotitilalta. Nummijärven kylätraktori on punainen Valmet, jonka hän on tuunannut mieleisekseen asentamalla siihen uudet vanteet, vaihtamalla nokkapellin ja lisäämällä alppitorven.