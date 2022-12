Journey-yhtye lähtee kiertueelle jäisissä tunnelmissa, sillä jäsenet tappelevat politiikasta ja rahoista.

Yhdysvaltalainen rock-yhtye Journey on ajautunut riitoihin.

Yhtye on antanut yhdelle sen jäsenistään, kosketinsoittaja Jonathan Cainille varoituksen, koska tämä esitti yhtyeen isoimman hitin Donald Trumpille ja muille republikaanipoliitikoille Mar-a-Lagossa marraskuussa.

Asiasta uutisoi The Guardian ja Variety.

Kyseinen kappale Don’t Stop Believin’ on julkaistu vuonna 1981. Se nousi uudelleen suosioon 30 vuotta myöhemmin, koska sitä käytetään The Sopranos -sarjan viimeisen jakson viimeisessä kohtauksessa.

Cain, kitaristi Neal Schon ja laulaja Steve Perry ovat kirjoittaneet ja säveltäneet hitin yhdessä. Bändi ei kuitenkaan katso hyvällä sitä, että Journeyn musiikkia esitetään poliittisissa yhteyksissä. Yhtye on antanut lakimiehen kautta Cainille hallinnollisen kieltomääräyksen (”cease-and-desist letter”).

Cain kuuluu entisen presidentin lähipiiriin, sillä hänen puolisonsa Paula White-Cain on televisioevankelista ja Trumpin entinen hengellinen neuvonantaja.

Varietyn julkaisemassa varoituskirjeessä todetaan, että Cainin luvaton Journeyn musiikin esittäminen Trumpin yhteydessä on suututtanut yhtyeen faneja. ”Tämä on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen korvaamatonta vahinkoa Journeyn brändille, fanikunnalle ja taloustilanteelle etenkin tulevan kiertueen alla.”

Cainilla ja kitaristi Schonilla on aiempaakin kahnausta liittyen yhtyeen varallisuuden käyttöön. Schonin mukaan Cain on estänyt häntä käyttämästä yhtyeen luottokorttia. Kosketinsoittajan asianajajan mukaan Schon on käyttänyt rahoja henkilökohtaisiin kuluihin yli miljoonan dollarin edestä. Asiaa ratkotaan parhaillaan oikeudessa.

Riitaisan yhtyeen on määrä lähteä yhdessä kiertueelle tammikuun loppupuolella.

Journey perustettiin 1973 San Franciscossa, ja yhtye oli suosituimmillaan 1980-luvulla. AOR-soundin luoneessa yhtyeessä on ollut lukuisia kokoonpanomuutoksia, ja soittajia on ollut yhteensä jo parikymmentä.

Kaksi vuotta sitten yhtye erotti riveistään pitkäaikaisen basistinsa ja rumpalinsa näiden yritettyä ottaa haltuunsa bändin jäsenten taustayhtiön.